Von Sarah Hinney

Heidelberg. Am Mittwochabend war sie in der RTL 2-Sendung "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" zu sehen. Ihre Fans kennen sie auch aus "Bachelor", "Promiboxen" oder "Dschungelcamp". Seit Jahren tingelt die Heidelbergerin mit dem Künstlernamen Georgina Fleur durch die Trash-TV-Formate im Privatfernsehen. Sie präsentiert sich auf Social-Media-Kanälen und plaudert gegenüber der Regenbogenpresse Intimitäten über sich und ihre komplizierte Beziehung zu Lebensgefährte Kubilay Özdemir aus, mit dem sie sich immer wieder in der Öffentlichkeit präsentiert. Dass nicht alles so glamourös ist, wie es scheint, davon zeugt eine aktuelle Gerichtsverhandlung am Heidelberger Amtsgericht, die am Mittwoch ihren Auftakt nahm.

Fleurs Lebensgefährte muss sich in vier Fällen wegen Körperverletzung verantworten. In einem Fall wegen Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung. Seit November 2018 soll er seine Georgina Fleur mehrfach geschlagen, einmal auch in der Wohnung eingesperrt haben. Fleur selbst hatte ihren Lebensgefährten angezeigt, die Anzeigen später jedoch zurückgezogen. Man hätte sich lieb, alles sei wieder gut. Aber so einfach ist das eben nicht, wenn ein Verfahren erst mal in Gang gesetzt wurde.

So sehr das Paar sonst die Öffentlichkeit sucht, so wenig tat es das vor Gericht. Fleur selbst erschien nicht. Der Angeklagte wollte zunächst keine Aussage machen, überlegte es sich im Laufe des Vormittags jedoch anders. Auch seine Aussagen zum aktuellen Beziehungsstatus wechselten. Aktuell sei man liiert, gab er schließlich zu. Das Bild, das sich durch seine Aussage und durch die Aussage zweier Polizeibeamte ergab, war vor allem eins: bedrückend. Es ist das Bild eines Paares, das weder mit- noch ohneeinander kann. Immer wieder komme es zu heftigen Streitereien und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden.

Kubilay selbst ist das offensichtlich unangenehm. Er sprach leise, sein Blick richtete sich dabei wiederholt auf den Tisch vor ihm. Er sei ebenfalls Opfer, sagte er, seine Freundin habe ihm schon Platz- und Schnittwunden zugefügt. "Aber ich komme mit den Verletzungen zurecht. Es ist mir peinlich, das Ganze ähnelt einem Zirkus. Am besten wird es sein, getrennte Wege zu gehen", sagte Kubilay, der sich inzwischen einer Alkoholtherapie unterzieht, weil wohl auch dieser immer wieder in den Streitsituationen eine Rolle spielte. Getrennte Wege zu gehen, gelingt den beiden aber offensichtlich nicht.

Und damit halten die beiden nicht nur die Heidelberger Polizei seit 2018 immer wieder auf Trab, sondern auch die Justiz. Kubilay ist bereits einschlägig vom Heidelberger Landgericht verurteilt worden. Zehn weitere Verfahren – mal gegen ihn, mal gegen sie – seien noch anhängig. Eine Polizistin, die als Zeugin zu einem Vorfall aussagte, deutete an, dass es nicht der einzige Einsatz bei den beiden war, in den sie involviert war. Das sei immer ein Hin und Her zwischen den beiden: "Man kann ihnen ja gar nicht helfen. Sie lieben sich, sie streiten sich", sagte eine Beamtin. Ein weiterer Zeuge, ebenfalls Polizist, sprach von einer "On-Off-Beziehung". Auch er kennt die Problematik des Paars.

Die Verteidigerin von Kubilay bemühte sich deshalb auch, das Verfahren zu einem Ende zu bringen und einstellen zu lassen, schlug stattdessen einen Täter-Opfer-Ausgleich vor. Die Staatsanwaltschaft lehnte das mit dem Hinweis auf die weiteren Verfahren ab. Die Verhandlung wird fortgesetzt.