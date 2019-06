Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Linguistin Dr. Katharina Bremer spricht am heutigen Donnerstag über das Gendern. Sie hält ihren Vortrag "Werden Frauen mitverstanden? Empirische Ergebnisse zur Wirkung des grammatischen Geschlechts" im Rahmen der Interdisziplinären Vortragsreihe um 19 Uhr in Hörsaal 7 der Neuen Universität. Im RNZ-Interview erklärt die Sprachexpertin ihren Standpunkt.

Frau Bremer, wir sprechen immer noch von "Ärzten" statt von "Ärzten und Ärztinnen". Frauen sind doch mitgemeint, oder?

Es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen, die zeigen, wie solche generischen Formen bei den Adressatinnen und Adressaten ankommen. Man kann resümieren: Die Behauptung "Es macht keinen Unterschied" ist nicht haltbar. Mit den generisch männlichen Formen werden ganz klar mehr Männer assoziiert.

Wenn man von Ärzten spricht, stellt sich der Großteil der Menschen also eine Gruppe Männer in weißen Kitteln vor?

Ganz genau.

Sie bezeichnen die Debatte um das Gendern als polemisch. Was meinen Sie damit?

Es gibt eine ganze Reihe von verblüffenden und erstaunlichen Kritiken an Reformvorschlägen. Vorschläge gibt es eine ganze Reihe und die werden regelmäßig mit Häme überschüttet. Die Diskussion hat sich sehr verschärft.

Was stört die Kritiker?

Sie meinen, das Genus, das grammatische Geschlecht, müsse vom Sexus, dem biologischen Geschlecht, klar getrennt sein. Das vernachlässigt aber, dass wir beim Lesen und Sprechen immer Konzepte aufrufen und dass diese Konzepte immer mit Leben gefüllt sind - und deshalb müssen wir bedenken, dass bei dem anderen etwas mitgedacht wird, wenn wir von den "Ärzten", den "Bürgern" oder den "Schülern" sprechen.

Viele ärgern sich darüber, dass die Texte sperriger werden. Was entgegnen Sie diesen Leuten?

Das kann ich sehr gut verstehen. Ästhetische Argumente würde ich nicht vom Tisch wischen. In manchen Fällen finde ich auch einen Text, der eine schöne Gestalt hat, wichtiger, als mich an dieser Stelle für die Sichtbarkeit von Frauen in die Bresche zu werfen. Es ist in jeder neuen Sprachverwendung eine Abwägung, was wichtiger ist.

Auffällig ist in Texten auch das Gendersternchen, das auch andere Geschlechteridentitäten mit meint. Sind alle Formen des Genderns nötig?

Es kommt darauf an: In der Sprache, die wir benutzen, zeigt sich ganz deutlich unsere Position zu solchen Fragen, und das finde ich auch sehr natürlich. Deshalb halte ich es auch für etwas Positives, wenn es verschiedene Formen gibt, damit umzugehen. Ich finde es richtig, wenn die Grünen das Sternchen benutzen, um einen Denkanstoß zu geben. Ich nutze in wissenschaftlichen Texten gerne ein Binnen-I, um klarzustellen: Das ist kein generisches Femininum. Es setzt einen kleinen Stachel in dem Einerlei des generischen Maskulinums.

Man soll also seinen persönlichen Umgang damit finden?

Jeder und jede muss für sich eine Position definieren, was für ihn oder sie die passende Form ist. Das unterscheidet sich nach Art des Texts, den wir verfassen oder danach, mit wem wir sprechen: Ob wir mit der Familie am Abendbrottisch sitzen oder unseren SchülerInnen einen Vortrag halten. Ich würde dafür plädieren, dass wir vielfältig bleiben und keine Form einbetoniert wird.

Was sorgt denn dafür, dass den Menschen die Umstellung so schwer fällt?

Die unterschwellige Annahme, man müsse es immer gleich machen, hat die Diskussion verhärtet. Man muss es nicht immer gleich machen - es gibt sehr viele Varianten, wie man damit umgehen kann. Man kann für sich selber variabel bleiben und auch anderen das zugestehen. Ich plädiere für Gelassenheit. Wir sind in einer Umbruchphase - und die wird noch lange dauern.