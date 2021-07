Heidelberg. (dns) Seit dieser Legislaturperiode hat der Heidelberger Gemeinderat einen Fachausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft. Und damit dort auch fachkundige Entscheidungen getroffen werden, sollen die 16 Stadträte, die darin sitzen, künftig von elf Experten beraten werden. Dazu hat die Stadt zentrale Institutionen angefragt, damit diese ihnen Vertreter vorschlagen – etwa den Gewerkschaftsbund, das Krebsforschungszentrum, die Universität, Heidelberg Marketing oder die Industrie- und Handelskammer. Nach einigen Monaten steht nun eine Liste fest, die der Haupt- und Finanzausschuss vergangene Woche vorgelegt bekam. Das Problem: Darauf finden sich zehn fachkundige Männer – jedoch keine einzige Frau.

Mit den Grünen und der SPD wollten gleich zwei Fraktionen das unabhängig voneinander so nicht hinnehmen. "Es soll ja auch Frauen geben, die etwas von Wirtschaft verstehen", kritisierte etwa Stadträtin Marilena Geugjes (Grüne). Auch ihr Kollege Mathias Michalski (SPD) betonte: "Das ist kein gutes Bild. Da müssen dringend mehr Frauen rein." Die Grünen forderten deshalb die Verwaltung auf, noch einmal das Gespräch mit den Instituten zu suchen, damit diese mehr Frauen nominieren. "Ich bin mir sicher, dass das kein Problem ist", so Geugjes. Die SPD beantragte, dass auch eine Vertreterin der Heidelberger Unternehmerinnen in das Gremium aufgenommen werde.

Karl Breer (FDP) verteidigte den Vorschlag der Verwaltung zwar: "Wir haben ja acht durchaus stimmgewaltige und fachkundige Stadträtinnen im Ausschuss." Doch auch Oberbürgermeister Eckart Würzner sah ein, dass die Liste nicht gerade ausgewogen sei. Damit das Gremium nach der Sommerpause aber seine Arbeit aufnehmen könne, sei es wichtig, dass der Gemeinderat die Namen zügig verabschiede. Eine neue Abstimmung mit den Partnern werfe den kompletten Zeitplan durcheinander. Deswegen bat er die Stadträte, die Liste trotzdem zu beschließen. Um den Frauenanteil zumindest etwas zu erhöhen, will er die Institutionen, die eine Frau als stellvertretendes Mitglied benannt haben, bitten, die Plätze zu tauschen: "Wo wir einen gewissen Einfluss haben, würden wir das ansprechen."

Wenn es so kommt, säßen am Ende wenigstens zwei Fachfrauen in dem Gremium: Maren Diebel-Ebers für den DGB Nordbaden und Lisa Antonietta Gallo für Heidelberg Marketing.