Von Philipp Neumayr

Sinzig/Heidelberg. Barakat Oubaid atmet schwer. Die Anstrengungen des Tages sind ihm selbst durch das Telefon anzuhören. Man erreicht den 34-Jährigen am frühen Abend, kurz nach Ende einer seiner Aufräumschichten im rheinland-pfälzischen Sinzig an der Ahr. In dieser Stadt forderte das Hochwasser im Juli insgesamt 19 Menschenleben, 12 davon waren Bewohner eines Heims der Lebenshilfe.

Oubaid, der seit Frühjahr dieses Jahres in Heidelberg lebt, hat Schreckliches gehört von dem, was geschah in jener Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Da ist zum Beispiel die Erzählung einer über 90-jährigen Sinzigerin, die in unmittelbarer Nähe des Wohnheims wohnt und selbst vor dem Wasser flüchten musste. Sie berichtete ihm von verzweifelten Rufen und Schreien, die aus dem Heim zu hören waren. Noch immer höre sie die Stimmen dieser Menschen, die ertranken, weil das Wasser binnen Minuten so hoch gestiegen war, dass eine Rettung nicht mehr möglich war. "Es gibt so viele traurige Geschichten hier", sagt Barakat Oubaid.

Als die Flut vor zwei Monaten über das Ahrtal hereinbrach, wusste er, dass er helfen muss. Ende 2012 war er aus Syrien nach Deutschland geflüchtet, nachdem der Bürgerkrieg ihn und seine Familie zu Obdachlosen gemacht hatte. Achteinhalb Jahre danach sah er im Fernsehen die Bilder der Zerstörung, die das Wasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen angerichtet hatte, er hörte von Menschen, die von einem Moment auf den anderen alles verloren hatten. Diese Bilder, diese Geschichten, sie hätten ihn an die Vergangenheit in seiner Heimat erinnert, wo der Krieg Tausenden das Zuhause genommen und ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht hatte. Nun, sagt Oubaid, seien Teile seines zweiten Heimatlandes Deutschland zerstört worden.

Am 17. Juli gründete er gemeinsam mit seinem syrischen Freund Anas auf Facebook die Gruppe "Syrische Freiwillige in Deutschland". Das Ziel: Menschen mobilisieren, die vor Ort helfen wollen. Schon kurz darauf reisten zehn Syrer ins Ahrtal. Heute hat die Facebook-Gruppe mehr als 4600 Mitglieder. Über 200 von ihnen, der Großteil aus Syrien stammend, sind mittlerweile aus ganz Deutschland ins Hochwassergebiet gekommen, um zu helfen. Sie schaufelten Schlamm aus Kellern, entfernten Böden und Putz und befreiten Gebäude von Schutt und beschädigten Möbeln. Barakat Oubaid und sein Cousin Maher, der in Konstanz lebt, koordinierten die Hilfe vor Ort und schauten, wo kurzfristig angepackt werden muss. Sie arbeiteten mit Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei zusammen und dienten als Übersetzer, wo es erforderlich war.

Die Arbeit von Barakat Oubaid und all den anderen Menschen, die sich ihm angeschlossen haben, hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Die Nachrichtenagentur "Reuters", die britische Zeitung "The Telegraph", der arabische Nachrichtensender "Al Jazeera", aber auch deutsche Medien wie "Der Spiegel" berichteten über die "Syrischen Freiwilligen" und ihren unermüdlichen Einsatz.

Wäre die Flut nicht dazwischen gekommen, würde Barakat Oubaid sich jetzt in Ruhe auf sein Studium in Heidelberg vorbereiten. Früher studierte er Islamwissenschaften in seiner Heimatstadt Damaskus. Künftig, erzählt er, will er das erworbene Wissen mit der Sozialen Arbeit verbinden. "Ich habe das Interesse, Brücken zu bauen zwischen Syrern und Deutschen." Auch deshalb hat er jüngst ein Buch herausgebracht über die Erfahrungen syrischer Geflüchteter hierzulande. Es seien "Erfolgsgeschichten", sagt Oubaid. Das Buch, das es bald auch in deutscher Sprache geben soll, heißt "Wir schaffen das", es ist benannt nach dem berühmten Ausspruch Angela Merkels auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.

Barakat Oubaid packte nach der Flutkatastrophe selbst vor Ort mit an. Über die von ihm gegründete Facebook-Gruppe„Syrische Freiwillige in Deutschland“ sind bislang mehr als 200 Syrer ins Katastrophengebiet gekommen. Foto: privat/Juergen Sarge

Etwas zu schaffen, das gilt es auch in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten im Ahrtal. Viele hätten noch immer keinen Strom und keine Küche, zudem keine Versicherung, die für den Schaden aufkommt, sagt Oubaid. Er ruft alle zur Mithilfe auf: "Hier kann man jede Hand gebrauchen."

Das zerstörte Haus seiner Familie im Süden von Damaskus habe er nie wiederaufbauen können. Hier, im Flutgebiet, sagt er, sei das anders. Hier gebe es die Chance, Häuser zu renovieren und Menschen wieder eine Zukunft zu geben. Barakat Oubaid und viele andere Syrerinnen und Syrer wollen weiterhin für die Betroffenen da sein. "Wir sind hier und wir bleiben hier", sagt er. "Wir stehen Hand in Hand mit den Deutschen – in guten wie in schlechten Zeiten."

Info: Wer die Helfer unterstützen möchte, kann Barakat Oubaid eine E-Mail schreiben: barakat.oubaid@gmail.com. Weitere Informationen gibt es über die Facebook-Gruppe "Syrische Freiwillige in Deutschland".