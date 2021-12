Heidelberg. Die Kirchen sind in der Krise, die Gemeinden schrumpfen. Das liegt zum einen am demografischen Wandel, zum anderen treten jedes Jahr viele Mitglieder aus. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, die gegen den Strom der Zeit schwimmen und sich ganz bewusst für einen Eintritt in die Kirche entscheiden. Die RNZ hat mit zwei Heidelbergerinnen gesprochen, die sich derzeit auf diesen Schritt vorbereiten. Hier erzählen sie, weshalb sie protestantischen Gemeinden beitreten wollen. Eine der beiden Frauen möchte dabei nur mit ihrem Vornamen und ohne Foto erscheinen – schließlich geht es um ein sehr persönliches Thema. Unter den Heidelberger Neu-Katholiken fand sich niemand, der bereit war, seine Geschichte öffentlich zu machen.

Anna, 34 Jahre, Kirchheim: "Ich war geschockt, wie wir zusammenleben"

Für mich stand es lange überhaupt nicht zur Debatte, in die Kirche einzutreten, und auch meine drei Kinder sind nicht getauft. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ich schon immer geglaubt habe. Ich bin 34 Jahre alt und kann mich an keinen Moment erinnern, in dem ich dachte: Mit dem Tod ist der Stecker gezogen, und man ist einfach weg. Den Gedanken an Wiedergeburt finde ich zwar schön, aber er macht mir auch Angst. Ich glaube eher, dass es einen Bereich gibt, in dem ich wieder mit den Menschen vereint sein werde, die ich liebe. Da ist meine Vorstellung also eher christlich geprägt.

Dass ich evangelisch werde, ist dabei eher Zufall. Es gefällt mir zwar, dass bei den Protestanten Frauen Pfarrer werden können, aber tatsächlich hängt meine Entscheidung vor allem mit der Person von Fabian Kliesch zusammen, der hier bei uns in Kirchheim Pfarrer in der Bonhoeffergemeinde ist. Freunde haben uns vor ein paar Jahren mit zu einem seiner Kindergottesdienste genommen, so haben wir ihn kennengelernt. Das war mit dem ersten Kind, und seither gehen wir jedes Jahr. Sein Gottesdienst gefiel uns so gut, dass sich der Besuch als Tradition eingebürgert hat.

Hätte ich früher über einen Kircheneintritt nachgedacht, hätte sich auch die Frage gestellt, in welche überhaupt. Meine Eltern stammen aus Kroatien, fast wäre ich also katholisch erzogen worden. Meine Mutter besuchte den Kommunionsunterricht in Deutschland, dabei nahm der Pfarrer die Kinder auf den Schoß und ging zu weit. Deshalb trat meine Mutter später aus, und auch mein Vater war bei meiner Geburt ausgetreten. Dennoch kam ich in meiner Kindheit mit Religion in Kontakt, wenn ich in den Ferien in Kroatien war und mit meiner Oma in die Kirche ging. Dabei wurde immer eine Geschichte erzählt, das fand ich sehr schön. Wenn ich in Kroatien in der Kirche war, habe ich so getan, als würde ich das kennen – dabei stimmte das gar nicht, da habe ich also gepokert. Auch heute weiß meine Familie in Kroatien nicht, dass ich Protestantin werde. Meine Onkel und Tanten fänden das sicher nicht so gut.

Als ich 2016 mit dem zweiten Kind schwanger war, habe ich den Film "Der Fall Jesus" gesehen, und dieser Film trat ganz viele Fragen bei mir los. Darin will ein Journalist herausfinden, ob es Jesus gab, und stellt dabei wichtige Fragen. Hinterher kam mir immer wieder der Gedanke in den Sinn: Es gibt doch mehr, als wir sehen. Die Thematik arbeitete in mir.

Ganz intensiv wurde es Anfang dieses Jahres. Der Gedanke, irgendwann nicht mehr da zu sein, war für mich nach wie vor befremdlich. Ich war aber zusätzlich geschockt davon, wie wir zusammenleben, davon, wie wir mit dem Tod umgehen, von den Heimen, die in Corona-Zeiten zugesperrt waren. Eine Freundin war damals noch nicht geimpft, sie durfte ihre Oma nicht besuchen, obwohl sie im Sterben lag. Es ist so wichtig, in solchen Situationen aufgefangen zu werden. Zur Kirche gehören nicht nur Perverse und die Kirchensteuer. Sie kann auch helfen, auf wichtige Fragen Antworten zu finden.

In die Kirche trete ich ein, weil ich mich als Teil eines Ganzen, als Teil einer Gemeinschaft sehe. Das ist mir wichtig. Für meinen Eintritt suche ich auch einen Taufspruch. Auf der Suche danach habe ich ein schönes Zitat gelesen: "Wer schnell laufen möchte, läuft allein. Wer weit laufen möchte, läuft gemeinsam." Das bringt es für mich gut auf den Punkt.

Meine Taufe habe ich für Anfang Oktober des kommenden Jahres geplant. Ich möchte bis dahin gerne noch genauer wissen, was in der Bibel steht. Zur Zeit liest mein Mann darin, und er erzählt mir davon. Er ist aus der Kirche ausgetreten, denkt aber nun ebenfalls über einen Eintritt nach. Auch unser ältester Sohn setzt sich mit dieser Frage auseinander. Das finde ich gut. Früher, zu Jesu Zeiten, war es normal, dass es Erwachsenentaufen gab. Ich war mir dessen nicht bewusst, aber letztlich ist unsere Herangehensweise gar nicht so neu. So gesehen, stehen wir der Tradition sogar ziemlich nahe.

Irmel Frey, 72 Jahre, Rohrbach:"Auch andere sollen Glück erfahren"

Irmel Frey. Foto: pr

Mit 24 Jahren bin ich aus der Kirche ausgetreten. Jetzt, 48 Jahre später, trete ich wieder ein. Während der Pandemie hatte ich Zeit, über einiges nachzudenken. Ich bin jetzt 72 Jahre alt, habe vor Kurzem eine Vorsorgemappe gemacht. Darin habe ich zum Beispiel festgehalten, wie ich bestattet werden möchte. Mir wurde klar, dass ich mir ein christliches Begräbnis wünsche – auf dem Bergfriedhof in dem Familiengrab, in dem auch meine Vorfahren bestattet sind. Heute kümmere ich mich um das mehr als 150 Jahre alte Grab, und es wird sicherlich auch in Zukunft jemanden geben, der das tut. Ich fühle mich wohl mit der Vorstellung, eines Tages dort begraben zu sein. Ob sich mein Eintritt in die Kirche darauf auswirkt, was nach dem Tod passiert, kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist mir auch nicht so wichtig. Für mich ist entscheidend, was die Kirche im Leben tut.

Ich mache viel politische Arbeit, bin Mitglied im Nabu, bei Greenpeace, in zwei Stadtteilvereinen und beim Frauennotruf. Und ich bin in der SPD. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität – das sind meine Werte, und die sehe ich auch in der Kirche. Ich habe mich gefragt: Warum zahle ich nicht für die Kirche? Sie engagiert sich in Katastrophenfällen und gegen den Hunger in der Welt. Das finde ich gut, dazu möchte ich einen Beitrag leisten. Solidarität bedeutet für mich, dass man anderen hilft. Gemeinsam lässt sich mehr erreichen, das gilt auch für die Kirche. Und ich bin keine Einzelkämpferin.

Solidarität habe ich auch selbst erlebt, fast immer bin ich gerecht behandelt worden. Mir wurde schon der Geldbeutel geklaut oder ich habe mein Hörgerät verloren, aber so etwas ist im Grunde nicht so schlimm. Wenn ich die Nachrichten gucke, denke ich: Ich hatte doch sehr viel Glück im Leben, zum Teil habe ich nicht einmal etwas dafür getan. Ich bin in Deutschland geboren, musste keinen Krieg erleben, musste nicht fliehen. Ich bin glücklich verheiratet, habe ziemlich gesunde Kinder, ich kann in diesem Haus leben, das meine Urgroßmutter gebaut hat. Mein Leben ist so, dass es insgesamt Spaß macht. Da sollen auch andere Glück erfahren.

Glaube ich an Gott? Das klingt vielleicht merkwürdig, aber da muss ich erst einmal überlegen. Wenn ich die Natur betrachte, denke ich schon: Wo kommt das her? Aber ich liege abends nicht im Bett und bete. Vielleicht mal ein Stoßgebet, wenn etwas passiert. Es sind tatsächlich eher die Werte, über die ich mich dem Christentum verbunden fühle. Meine Eltern waren evangelisch, sind aber nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Mein Vater war Humanist, meine Mutter half denen, die ihre Hilfe brauchten. Meine Eltern haben mir die zehn Gebote beigebracht und mich gelehrt, auch nach anderen zu schauen.

Schon als Kind habe ich in diesem Haus in Rohrbach gelebt. Damals gehörte ich der Melanchthongemeinde an. In der Kirchengemeinde ging es mir gut. Ich war in der Jungschar und wurde auch noch konfirmiert. Doch später änderte sich mein Verhältnis zur Kirche.

Als ich 16 Jahre alt war, bekam mein Vater eine Stelle in Mainz, und wir zogen um. In der Kirchengemeinde dort habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Mit der Kirche hatte ich von diesem Moment an praktisch nichts mehr zu tun. Mit 24 Jahren zog ich nach Bayern, fand aber keinen Kontakt zur Kirchengemeinde. Da ich nur ein Praktikantengehalt bekam, überlegte ich: Wo kann ich sparen? Das war der Moment, in dem ich austrat. Meine Entscheidung hatte also nichts mit dem lieben Gott zu tun. Es war vielmehr so, dass Welten zwischen mir und der Kirche lagen. Die Wellenlänge stimmte einfach nicht mehr.

Nachdem ich ausgetreten war, ging es mir auch ohne die Kirche gut. Ich kehrte nach Heidelberg zurück, war eine sehr glückliche Physiotherapeutin. In Rohrbach habe ich im Kindergarten Pusteblume mit behinderten Kindern gearbeitet. Gottesdienste besuchte ich über Jahrzehnte hinweg fast nie, wenngleich ich mir Kirchen immer gerne ansah. Die Christen, die diese Bauwerke geschaffen haben, bewundere ich – das war auch in all der Zeit so, in der ich kein Mitglied war.

Bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, die ich in Heidelberg kenngelernt habe, bewundere ich ihr Engagement. Sie passen zu meinem Leben. In der Politik ist Frauenarbeit ein wichtiges Thema für mich. Auch in der Melanchthongemeinde ist die Pfarrerin eine Frau. Noch besser: Es gibt sogar zwei! Frau Dittmar, der Pfarrerin, habe ich schon gesagt, dass ich eines Tages von ihr bestattet werden möchte. Und dass ich nach Weihnachten meine Kirchenmitgliedschaft unterschreibe.