Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Konzentrationslager waren befreit, die grausamen Verbrechen des Nationalsozialismus Geschichte - doch für viele Menschen hörte die Verfolgung im Mai 1945 nicht auf. Den Paragrafen 175, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, übernahm die Bundesrepublik 1949 einfach von den Nazis. Die Richter der neuen, deutschen Demokratie verurteilten zehntausende Schwule, vernichteten oftmals deren Existenzen - und warfen viele von ihnen ins Gefängnis.

"Du bist nicht mehr unser Sohn", sagte die Mutter, als Klaus Schirdewahn an Weihnachten 1964 von zwei Polizisten nach Hause gebracht wurde. Der 17-Jährige war auf der Toilette des Ludwigshafener Kaufhauses Merkur mit einem Mann erwischt worden. Die Polizei führte ihn in Handschellen ab, verhörte ihn stundenlang. Er hatte Glück, musste nicht ins Gefängnis: Als Strafe musste er eine Therapie bei einem Psychologen in Mannheim machen, mit der er seine "Neigung" loswerden sollte. Über 50 Jahre später saß der 71-Jährige am Sonntag im Großen Rathaussaal auf dem Podium und erzählte im Gespräch mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel, wie das damals war. "Meine Familie war geschockt, deren Einstellung dazu basierte auf der Gesetzeslage des Dritten Reiches", so Schirdewahn. Eine Woche lang habe der Vater im Bett gelegen vor Schock. Die Zwangstherapie hatte vermeintlich Erfolg: Er heiratete eine Frau. "Doch leider lag ich sechs Wochen nach der Hochzeit wieder mit einem Mann im Bett", so Schirdewahn. "Da wusste ich: Die Umerziehung hat nicht geklappt." Heute ist Schirdewahn glücklich, mit seinem Mann, seiner Tochter, zu der er zwischenzeitlich lange keinen Kontakt hatte - und auch damit, dass seine Eltern ihn irgendwann akzeptiert hatten. Nur um die rechtliche Entschädigung aus dem Gesetz zur Rehabilitation ehemals verurteilter Homosexueller hat er über ein Jahr kämpfen müssen. "Gab es auch eine Entschuldigung?", fragte Welzel. "Nein", antwortete Schirdewahn deutlich. Auch Helmut Kress erlebte das Zwangs-Outing vor der Familie, als die Polizei ihn 1961 - er war gerade 15 Jahre alt - an seinem Arbeitsplatz, dem Tübinger Rathaus, verhaftete und später nach Hause brachte. "Man hatte in meiner Schreibtischschublade einen Liebesbrief gefunden." Erst 55 Jahre später erfuhr er, wer ihn denunziert hatte: Tübingens damaliger Oberbürgermeister Hans Gmelin höchstpersönlich. Kress wurde - nachdem er alles über seine Beziehungen zu Männern erzählt hatte - zu 14 Tagen Jugendhaft verurteilt. "Aber das Outing führte auch zum totalen Bruch mit meinem Vater - bis kurz vor seinem Tod." Mit auf dem Podium saß auch die Historikerin Claudia Weinschenk, die sich mit einem blinden Fleck der Forschung über den Nationalsozialismus beschäftigt: der Verfolgung lesbischer Frauen. "Da gibt es noch vieles aufzuarbeiten", so Weinschenk. Und auch hier gab es eine gewisse Kontinuität nach 1945: Noch bis in die 1980er Jahre verloren lesbische Frauen das Sorgerecht für ihre Kinder. (rie)

Zum 74. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz stellte die Stadt Heidelberg dieses so lange fortdauernde Unrecht ins Zentrum ihrer zentralen Erinnerungsveranstaltung - und ließ dabei auch Zeitzeugen zu Wort kommen. Zur Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus war der Große Rathaussaal am Sonntagmittag voll. Neben den Vertretern der Jüdischen Gemeinde, der Sinti und Roma sowie der Kirchen waren auch viele weitere Heidelberger ins Rathaus gekommen.

Im Gespräch (v.l.): Zeitzeugen Klaus Schirdewahn und Helmut Kress, Historikerin Claudia Weinschenk und Moderator Klaus Welzel. Foto: Rothe

Gastredner Volker Beck zeigte die erschreckende Kontinuität auf, mit der Homosexuelle in Deutschland nach der Nazizeit weiterhin verfolgt wurden. "Für Homosexuelle gab es keine Stunde Null", so der langjährige Grünen-Bundestagsabgeordnete, der seit Jahrzehnten für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben kämpft.

"Zwischen 1949 und 1969 wurden 50.000 schwule Männer nach dem alten NS-Paragrafen abgeurteilt." Doch auch viele Zehntausende weitere, die letztlich nicht juristisch belangt wurden, verloren ihre bürgerliche Existenz: Durch die Ermittlungen wurden sie "geoutet", häufig aus ihren Berufen entlassen - und nicht selten von ihren Familien verstoßen.

Die Nationalsozialisten hatten den Paragrafen 175, den es seit 1872 gab, im Jahr 1935 deutlich verschärft: Nun waren bereits "unzüchtige Handlungen in einer wollüstigen Absicht" strafbar. Bis 1945 wurden knapp 50.000 Männer verurteilt, mehrere Tausend kamen in Konzentrationslager, wo sie durch einen rosa Winkel gekennzeichnet wurden. Viele wurden ermordet.

"1945 war zwar der Schrecken der Konzentrationslager vorbei", so Beck, "aber die Verfolgung ging weiter." Dabei schloss sich der Bundesgerichtshof der Auslegung des Paragrafen 175, wie er in der Zeit des Nationalsozialismus galt, an. "Die Richter bedienten sich auch aus Akten der NS-Zeit", so Beck.

Erst 1969 wurde der Paragraf 175 reformiert - doch er existierte weiter. Noch immer war etwa für schwule Männer Sex mit Unter-21-Jährigen strafbar. "Erst 1994 wurde der Paragraf ganz abgeschafft - jedoch keineswegs aufgrund politischer Einsicht", wie Volker Beck sagte. "Es war vielmehr eine Folge der Deutschen Einheit: Die DDR hatte Homosexualität 1988 vollständig entkriminalisiert."

Nun, vier Jahre nach der Einheit, zog die Bundesrepublik als Ganzes nach. Und erst 2017 wurden auch die letzten wegen homosexueller Handlungen verurteilten Menschen strafrechtlich rehabilitiert. "Viele Opfer erlebten Rehabilitierung und Entschädigung nicht mehr", so der Grünen-Politiker: "Es war einfach zu spät."

Redner Volker Beck mahnte: "Gedenken ohne Konsequenzen wird zum leeren Ritual." Foto: Rothe

Doch Volker Beck blickte in seiner Rede nicht nur zurück, sondern auch in die Gegenwart: "Diejenigen, die eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, stehen schon wieder an den Rednerpulten unserer Parlamente." Das sei unerträglich, denn "wer das Unrecht und das Grauen dieser Zeit vergessen machen will, der will ähnliches Unrecht wieder denkbar machen".

Der 58-Jährige fordert: "Wir brauchen ein kämpferisches Gedenken." Ein Tag wie gestern, an dem der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werde, sei extrem wichtig. "Doch bewähren müssen sich die Lehren aus diesem Gedenken jeden Tag!" Die Erinnerung an die Einzigartigkeit der deutschen Verbrechen dürfe nicht von den existierenden Kontinuitäten des Judenhasses, des Rassismus und der Homophobie ablenken. Dazu gehöre etwa auch, sich gegen neue Formen des Antisemitismus - und gegen merkwürdige Doppelstandards - zu wehren: "Das Wort ,Israelkritik‘ hat es in den Duden geschafft - Russlandkritik oder Irankritik sucht man dort vergeblich."

Binnen zehn Jahren, erinnerte Beck, habe sich die Hasskriminalität verdoppelt - die meisten Taten seien dabei fremdenfeindlich motiviert. "Wir brauchen eine Kultur des Respekts", mahnte er eindringlich. "Denn Gedenken ohne Konsequenzen wird zum leeren Ritual."