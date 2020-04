Von März bis Mai boomt normalerweise die Gastronomie – doch in Zeiten von Corona bleiben Tische und Stühle leer. Joachim von der Linde, Chef des River Cafés in Neuenheim, sagt: „Jeder Tag, an dem wir nicht geöffnet haben, kostet uns Geld.“ Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Wenn sich am Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wieder zur Lage in Bezug auf das Coronavirus beraten, verfolgt eine Branche das ganz genau: die Gastronomie. Sie ist mit am härtesten betroffen von der Krise. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband steht jeder dritte gastronomische Betrieb vor dem Aus.

Viele sind deshalb mittlerweile auf einen Abhol- und Lieferservice umgestiegen – auch in Heidelberg. Und tatsächlich funktioniert das in der Stadt für manche auch ganz gut. Thomas Beyer vom Roten Ochsen in Rohrbach sagt jedenfalls: "Ich könnte das noch zehn Jahre so weiter machen." Weil Personal- und Materialkosten um ein Vielfaches gesunken seien, sei sein Restaurant dank des Abholservices durchaus auch in der Krise weiterhin profitabel. Allerdings: Beyer ist im Vergleich zu vielen anderen Restaurant-, Bar- und Kneipenbesitzern privilegiert – ihm gehört das Haus, in dem sich der Ochse befindet. Deshalb weiß auch Beyer: "Andere Kollegen trifft es richtig heftig."

Dem Team des Uuuhmami auf dem Landfried-Gelände hat dieser Tage der Spontan-Aufriss der Mittermaierstraße "den Rest gegeben", wie Chef Marco Panzini sagt. Der Abhol- und Lieferservice dort sei zwar okay gelaufen, "aber wir sind einfach nicht gut darin", sagt Panzini. Schließlich ginge es in dem erst im November neu eröffneten Uuuhmami auch viel um Atmosphäre und Flair im Restaurant selbst. Die erschwerten Anfahrtsbedingungen taten ihr Übriges – und so hat das Uuuhmami seit Montag den Betrieb komplett eingestellt.

Man wolle die Zeit nun nutzen, um sich Gedanken zu machen für die Phase nach Corona. Denn Panzini ist überzeugt: "Dann wird es erst richtig interessant." Über die Schließzeit hinweg könnten es seiner Erfahrung nach viele Gastronomen noch schaffen. Auch, wenn es eine "unglaubliche Herausforderung" sei. Aber mit Abstand Gäste bedienen, Restaurants und Cafés nur mit reduzierter Tischanzahl öffnen: Das könnte noch härter werden.

Im Joe Molese jedenfalls, dem zweiten Betrieb von Panzini, blieben dann vermutlich nicht mehr viele Tische übrig. Deshalb wünscht sich Panzini jetzt vor allem eines: Klarheit. "Wenn wir wüssten, wir könnten nächsten Februar wieder aufmachen, wäre das zwar katastrophal, aber immerhin hätten wir Planungssicherheit", sagt er. Dieses emotionale Hoch und Runter sei unfassbar nervenaufreibend – nicht nur für ihn, sondern auch für seine Mitarbeiter, die alle in Kurzarbeit sind. "Wie lange können sie es in diesem Zustand durchhalten?" Das ist eine der vielen Fragen, die sich Panzini in diesen Tagen häufig stellt – und auf die er keine Antwort hat.

Auch Joachim von der Linde treibt die Sorge um seine Mitarbeiter um. Der Betreiber des River Café, der Bar Centrale, des Bräustadels und der neuen Pizzeria Schulzi in Neuenheim hat ebenfalls alle Festangestellten in Kurzarbeit geschickt. Einige der studentischen Aushilfen arbeiteten jetzt als Erntehelfer oder in Supermärkten. Dennoch: So viel wie in der Gastronomie werden sie dort wohl nicht verdienen. Das Trinkgeld etwa falle komplett weg, auch für die, die aktuell noch in den Küchen stehen oder das Essen ausgeben. Dazu kommt: "Zwischen März und Mai machen wir eigentlich unseren Hauptverdienst", sagt von der Linde. Viele Betriebe nutzten die Rücklagen aus diesen umsatzstarken Monaten für den Rest des Jahres. Angesichts der zurückliegenden Schönwetterperiode blutet vielen Gastronomen nun besonders das Herz.

Ebenso wie Panzini wünscht sich von der Linde deshalb nun endlich auch "ein Ziel vor Augen". Denn klar ist auch: "Jeder Tag, an dem wir nicht geöffnet haben, kostet uns Geld." Liefer- und Abholservice hin oder her. Einige seiner Vermieter seien ihm zwar kostentechnisch entgegengekommen. Aber: "Irgendwann muss auch die ausstehende Miete bezahlt werden." Dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants nun von 19 auf sieben Prozent gesenkt wird, sei zwar ein gutes Zeichen an die Gastronomen, "das bringt ein bisschen was", sagt von der Linde. Aber: "Wieso erst ab 1. Juli?" Und Panzini fragt: "Wieso nur auf Speisen?" Das bringe Kneipen oder Cafés, die genauso von der Krise betroffen sind, genau gar nichts. "Da muss die Gastronomie einheitlich behandelt werden", findet Panzini.

Angesichts dessen stehen Barbetriebe noch einmal vor ganz anderen Herausforderungen – so auch Esat Yürekci mit seinem Goodfellas in der Bahnhofstraße in der Weststadt. Mit den aktuellen Abstandsregeln "war’s das schon, wenn ein Gast an der Theke sitzt", sagt er. Dabei kämen häufig größere Gruppen zu ihm in die Kneipe. Einzelne Gäste ausschließen: Das sei natürlich schwierig. Deshalb hofft Yürekci wie viele andere Gastronomen nun erst einmal auf eine Genehmigung wenigstens für die Außengastronomie.

Ansonsten nutzt er gerade die Zeit, um Renovierungen zu machen, die er unter normalen Umständen noch aufgeschoben hätte. "Meine Familie und Freunde unterstützen mich sehr", sagt Yürekci. Das mache alles ein wenig einfacher.

Unter www.gofundme.de rufen aktuell Unterstützer des Goodfellas zu Spenden für den Kneipier auf. "Das macht mich sprachlos", so Yürekci. Er weiß: Um diese schwere Zeit durchzustehen, braucht es nun vor allem eines: Zusammenhalt.