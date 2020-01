Von Sebastian Riemer

Heidelberg. In puncto Selbsteinschätzung zeichnet sich die Grün-Alternative Liste (GAL) schon länger durch erfrischende Bescheidenheit aus. "Wir spielen in Zukunft eine homöopathische Rolle", sagte der damals frisch gebackene GAL-Stadtrat Hans-Martin Mumm beim Neujahrsempfang 2015 – ein paar Monate nach der Kommunalwahl, die die Wählervereinigung auf zwei Stadträte reduziert hatte.

Dieses Ergebnis konnte die GAL bei den Wahlen 2019 immerhin halten – auch wenn statt Mumm nun Michael Pfeiffer neben Judith Marggraf im Gemeinderat sitzt. Und so konstatierte GAL-Vorsitzende Martina Weihrauch beim Neujahrsempfang am Montag im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) lakonisch: "Wir können sagen: Uns gibt es noch – und wir machen weiter."

Bei aller Bescheidenheit der "Gallier": Der traditionelle Heilige-Drei-Könige-Termin wird von Jahr zu Jahr beliebter. Über 100 Gäste kamen gestern ins DAI, darunter vier der 16 Grünen-Stadträte – zehn Jahre nach der Aufspaltung von GAL und Grünen in Heidelberg ein Rekord. Für den Andrang sorgt sicher auch, dass die GAL ihre "homöopathische Rolle" eben ernst nimmt und sich – auch das schon Tradition – zum Jahresstart nicht mit ein paar allgemeinen Betrachtungen zur Kommunalpolitik zufriedengibt, sondern gleich ein inhaltliches Thema setzt.

Dieses Jahr diskutierten drei Experten über die Klimapolitik in Heidelberg: Frieder Rubik vom Heidelberger Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Nadine Theisen von Fridays For Future Heidelberg und Lea Ranalder von REN21, einem internationalen Netzwerk für erneuerbare Energien in Paris.

Rubik, der auch für die GAL im Bezirksbeirat Neuenheim aktiv ist, erkannte in seinem Vortrag zwar an, dass Heidelberg in Sachen Klimaschutz in den letzten Jahren auch Erfolge vorweisen könne. Aber: "Heidelberg ist nicht die Vorzeigestadt auf dem Globus, wie das städtische Marketing häufig den Eindruck erweckt." Er wünsche sich mehr mutiges Handeln und weniger Selbstbeweihräucherung. Beim 30-Punkte-Aktionsplan, den der Gemeinderat im November beschlossen hat, fehlt ihm zweierlei: "Zum einen eine Unterlegung mit konkreten Maßnahmen, Personal und Finanzen." Der Volkswirt fürchtet, dass die ambitionierten Pläne am Ende an den personellen Kapazitäten scheitern: "Die Ausstattung des Umweltamtes ist aktuell sehr schwierig." Und zum zweiten unterlägen fast alle Punkte einem "starken technischen Effizienzparadigma". Es gehe viel um alternative Stromerzeugung, aber kaum um den einzelnen Bürger und sein Konsumverhalten, das sich eben auch ändern müsse. Da konnte Nadine Theisen von Fridays For Future nur zustimmen: "Der 30-Punkte-Plan ist ambitioniert – aber die konkreten Umsetzungsmaßnahmen fehlen." Solange da nichts käme, würden die "Fridays" in Heidelberg weiter Druck machen.

Die gebürtige Heidelbergerin Lea Ranalder, die nun von Paris aus für die Energiewende kämpft, sieht das genauso: "Viele machen tolle Pläne bis 2030 oder 2050 – aber ich nehme solche Pläne erst ernst, wenn konkret beschlossen wird, was dieses und nächstes Jahr wie genau umgesetzt wird." Von den Zeithorizonten ist die 22-jährige Theisen ebenfalls genervt: "Wir haben keine 40 Jahre mehr, auch keine 20 – und auch keine zehn. Die Maßnahmen müssen jetzt sehr, sehr, sehr schnell kommen."

Frieder Rubik plädierte deshalb für einen "scharfen Klimavorbehalt" bei allen Gemeinderatsentscheidungen: "Wenn etwas negative Auswirkungen auf das Klima hat, muss es notwendigerweise einen Ausgleich geben." Doch der Gemeinderat kann den Heidelberger Klimaschutz nicht alleine bewältigen. Und so erntete Frieder Rubik am meisten Applaus für seinen Satz: "Die Heidelberger Uni ist in Sachen Klima wissenschaftlich, räumlich und verkehrlich verschnarcht – um es mal vorsichtig auszudrücken." Die Uni habe nicht einmal einen Nachhaltigkeitsbeauftragten: "Man ist dort noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen." Das zu ändern, dazu sind die "Students For Future" angetreten, die dem Rektorat vor fünf Wochen einen umfangreichen Forderungskatalog übergaben – mit Aufforderung zur Stellungnahme bis 10. Januar 2020. Bislang stehe eine Antwort ihres Wissens aber noch aus, sagte Nadine Theisen.