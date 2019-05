Einen Einblick in die internationale Klimaschutzkonferenz „ICCA2019“ am 22. und 23. Mai 2019 in Heidelberg gaben (v.l.): Andre Baumann, Rita Schwarzelühr-Sutter, Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie Lothar Eisenmann mit dem Klimaschutz-Maskottchen vor dem Energie- und Zukunftsspeicher der Stadtwerke Heidelberg. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Zwei Tage, 800 Teilnehmer aus über 50 Ländern, eine Konferenz: In der kommenden Woche wird Heidelberg zum Mittelpunkt der Klimadebatte. Denn am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Mai, findet in der Stadthalle die "International Conference on Climate Action" (ICCA) statt, veranstaltet von der Stadt sowie den Umweltministerien von Bund und Land. Die RNZ beantwortet kurz vor dem Start die wichtigsten Fragen.

Warum findet die Konferenz ausgerechnet in Heidelberg statt? Sabine Lachenicht, Leiterin des städtischen Umweltamtes, ist überzeugt: "Wir wurden als Austragungsort ausgewählt, weil wir in Sachen Klimaschutz bereits hervorragende Arbeit leisten." So sei die Stadt etwa Mitglied im Städtenetzwerk Energy Cities, dessen Präsident seit 2006 Oberbürgermeister Eckart Würzner ist. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss europäischer Gemeinden, die sich eine langfristige, nachhaltige lokale Energiepolitik zum Ziel gesetzt haben.

Wer nimmt an der ICCA teil? Richtige Prominenz ist nicht unbedingt zu erwarten. Vielmehr kommen Vertreter nationaler und subnationaler Regierungen, darunter Minister und Bürgermeister aus aller Welt, um gemeinsam an der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Klimaschutz zu arbeiten. Zu den Teilnehmern gehören außerdem Vertreter von UN-Organisationen, globalen Netzwerken, internationalen Finanzinstitutionen, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und der Wissenschaft. Aus der Stadt nehmen laut Lachenicht 50 bis 60 Heidelberger teil, die eingeladen wurden. "Es ist ein breites Spektrum aus Politik, Universität und Umweltverbänden."

Wie reisen die internationalen Gäste an? Laut Lachenicht werden alle Flüge kompensiert und damit Klimaschutz- und Umweltprojekte in Nepal und Ghana finanziert. Und das ist noch nicht alles: "Die Veranstalter der ICCA sind sich der CO2-Auswirkungen ihrer internationalen Konferenz bewusst", so Lachenicht. Deshalb werden weitere Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst günstige CO2-Bilanz zu erreichen. Die Konferenz wird beispielsweise weitestgehend papierlos sein und es wird auf Müllvermeidung geachtet. Die Mobilität am Veranstaltungsort werde durch kostenfreien, öffentlichen Nahverkehr und eine Fahrradflotte gesichert. Und die Verpflegung ist regional, saisonal - und ausschließlich vegetarisch.

Was passiert mit den Konferenz-Ergebnissen? Die wichtigsten Ergebnisse werden in einem Abschlussdokument - dem "Heidelberg Outcome" - festgehalten. Diese Kernbotschaften sollen in die internationalen Klimaverhandlungen hineingetragen werden - und befördern laut Lachenicht so das Anliegen der Konferenz, "nämlich die Zusammenarbeit zwischen den Regierungsebenen im Klimaschutz weltweit zu stärken und zu fördern".

Was haben die Bürger und Besucher Heidelbergs davon? An der Fachkonferenz in der Stadthalle können nur geladene Gäste teilnehmen, dafür finden parallel die "Climate Neighbourhoods" (CN) statt, die vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu) und dem Klima-Bündnis organisiert werden. Diese veranstalten auch das öffentliche Klimaschutzfest unter dem Motto "Sehen/Fühlen/Hören" am Mittwoch von 16.30 Uhr bis Mitternacht auf dem Universitätsplatz. Dort gibt es unter anderem Mitmach- und Kunstaktionen, Infostände, Musik, eine sogenannte Schnibbelparty mit "gerettetem Essen" und E-Fahrzeuge zum Testen. Auf der Bühne ist Arzt, Autor und Kabarettist Eckart von Hirschhausen zu sehen.

Gibt es Verkehrseinschränkungen? An den zwei Konferenztagen wird die Untere Neckarstraße im Bereich Montpellier- bis Jubiläumsplatz gesperrt. Zur Stadthalle haben während des gesamten Veranstaltungsverlaufs nur akkreditierte Gäste Zutritt. Auch der Montpellierplatz wird nicht öffentlich zugänglich sein, das Parkhaus "P8/Kongresshaus" ist nur eingeschränkt erreichbar. Der Veranstalter hat Tag und Nacht Sicherheitspersonal im Einsatz. Außerdem gilt schon ab dem heutigen Samstag in der Unteren Neckarstraße auf der nördlichen Fahrbahnseite wegen des Aufbaus absolutes Halteverbot.

Wer sorgt ansonsten für die Sicherheit? Alle Konferenzteilnehmer wurden im Vorhinein von Polizei und Bundeskriminalamt durchgecheckt. Die Polizei ist an beiden Tagen mit einem "der Lage angepassten" Aufgebot, wie es Polizeisprecher Michael Klump ausdrückt, vor Ort. Vonseiten der Stadt sind am Mittwoch der Gemeindevollzugsdienst und am Donnerstag der Kommunale Ordnungsdienst im Einsatz.

Wird auch demonstriert? Ja. Laut Bürger- und Ordnungsamt wurden diverse Demonstrationen angemeldet. Los geht es am Mittwoch mit einer Demo unter dem Motto "Klimagerechtigkeit - jetzt" des gleichnamigen, neuformierten Aktionsbündnisses. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz, von wo es zum Karlsplatz geht. Bei einer Zwischenkundgebung auf der Unteren Neckarstraße soll ein Forderungskatalog an die ICCA-Teilnehmer übergeben werden. Am Donnerstag machen sich dann Schüler für den Schutz des Klimas stark: In Kooperation mit "Fridays for Future" organisiert das Globale Klassenzimmer eine Demo unter dem Motto "Climate Action Now!". Schon um 11 Uhr startet in diesem Rahmen ein Klimaparcours an der Stadtbücherei, ab 12 Uhr beginnt dann die Demo, die durch die Stadt zum Marktplatz zieht. Eine weitere Kundgebung gibt es am Donnerstag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr an der Alten Brücke zum Thema "UN-Bericht des Weltbiodiversitätsrates zur alarmierenden Lage des weltweiten Artensterbens".