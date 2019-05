Von Anica Edinger

Heidelberg. Geht es um Lösungen für die stetig wachsende Gänsepopulation auf der Neckarwiese, werden die Heidelberger gerne kreativ - so auch einige Mitglieder im Bezirksbeirat Neuenheim. Dort ging es jetzt auch um die Gänse am Neckarufer - genauer, darum, wie man einige von ihnen loswerden kann.

So kam in dem Gremium die Idee auf, doch Falken einzusetzen, um die Gänse zu verängstigen und schließlich für immer zu vertreiben. Dafür könne man doch mit der Falknerei Tinnunculus auf dem Königstuhl kooperieren. Ernst Baader, Leiter des städtischen Landschafts- und Forstamtes, meinte grundsätzlich: "Vor diesen Tieren haben die Gänse schon Angst - denn das sind potenzielle Beutegreifer." Aber: "Das sind nur punktuelle Aktionen, das Neckarvorland ist viel zu groß." Überhaupt: "Diese Tiere wollen dann auch wirklich mal Beute machen - und um eine Gans zu erlegen, bräuchten Sie schon einen Adler."

Baader erklärte auch, weshalb er es für keine gute Idee hielt, die Anleinpflicht für Hunde auf der Neckarwiese aufzuheben, wie von Bürgermeister Erichson kürzlich vorgeschlagen wurde. Schließlich bestünde bei frei laufenden Hunden dann immer die Gefahr, dass diese auch mal eine Gans erwischten - und nicht ganz erlegten, sondern nur verletzten. "Dann laufen da schwer verletzte Gänse auf der Wiese rum - das kann auch nicht das Ziel sein", so Baader.

Und wieso könne man dann den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) nicht mit Hunden patrouillieren lassen?, wollten die Bezirksbeiräte wissen. Bürgermeister Erichson antwortete: "Diese Idee kam bei uns auch schon auf - aber eine Hundestaffel für den KOD ist sehr teuer und aufwendig." Man könne zwar eine solche Staffel anschaffen, doch bis das Training für die Tiere und ihre neuen Herrchen beendet sei, gingen sicherlich zwei bis drei Jahre ins Land - "und wir brauchen jetzt Lösungen", so Erichson.

Gerade sei innerhalb des Expertengremiums in der Verwaltung im Gespräch, die Eier in den Gelegen der Gänse unfruchtbar zu machen. Vor einigen Jahren habe man solch eine Aktion bereits ein Mal durchgeführt. Nur: "Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist das schwierig." Und überhaupt: "Gegen die Nilgans, die das eigentliche Problem darstellt, hilft uns das überhaupt nichts." Denn diese Tiere flögen zu Hunderten Jahr für Jahr ein - schlicht, um die Neckarwiese "abzufuttern", so Erichson. Ob des schlechten Wetters sei das Problem aktuell noch nicht unbedingt virulent, doch besseres Wetter kommt bestimmt - und dann auch die Nilgans.