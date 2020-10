Von Manfred Bechtel

Heidelberg-Altstadt. Am Abend des 12. Juni des Jahres 1406 erschallte die Sturmglocke in Heidelbergs Gassen und rief die Bürger aus ihren Häusern. Aber kein Brand war ausgebrochen, auch standen keine feindlichen Truppen vor den Stadtmauern – es ging gegen die Studenten. Teile der Bevölkerung und kurfürstliche Bedienstete taten sich zusammen. Der Ruf "Tod den Scholaren, tötet alle Tonsurierte (Anm. d. Red.: Tonsur ist eine runde, geschorene Platte auf dem Haupt), Rasierte und Trägern von langen Gewändern!" begleitete den Sturm, als "Tumult" ging er ins Rektorbuch der Universität ein.

Mit Messern, Bogen und Speeren bewaffnet, eilte die Menge zur Burse des Johannes von Frankfurt. Die Burse war eine Art Wohnheim, in dem Studenten lebten. Dort hatten die Verfolgten Schutz gesucht und die Türen verschlossen. Der Bischof von Speyer kam zu Hilfe und konnte die Situation zunächst beruhigen. Aber der Metzgersohn Arnold missachtete das Friedensgebot und brach die Vordertür auf. Als die Angreifer in das Haus eindrangen, flüchteten die Studenten, wurden dabei mit Waffen gejagt und mit Pfeilen beschossen. An anderen Orten der Stadt kam es ebenfalls zu Übergriffen, selbst in einem Badehaus. Zum Glück kam bei dem Aufruhr anscheinend niemand zu Tode, von einem Schwerverletzten wird berichtet.

Der Schultheiß war in dem Glauben gewesen, der Befehl zum Läuten der Sturmglocke sei direkt vom König gekommen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte es einen solchen Befehl nie gegeben. "Fake News" würde man das heute wohl nennen. In die Amtsbücher der Universität ist der betrügerische Überbringer dieser Nachricht als "Todesbote" eingegangen. In den folgenden Tagen stellte sich Kurfürst Ruprecht III. mit Macht hinter seine Universität. Der Stadtbevölkerung wurde bei Todesstrafe verboten, je wieder die Sturmglocke gegen die Studenten zu läuten.

"Studentenkrieg" hat man diesen Tumult gerne genannt, andere sollten folgen. Dr. Andreas Büttner vom Historischen Seminar der Heidelberger Uni hat Auseinandersetzungen in der Anfangszeit der Universität näher betrachtet, besonders die Ereignisse der Jahre 1406 und 1422. ",Studentenkrieg’ oder ,burß stirmen’?" ist der Titel seines Aufsatzes.

Gerade einmal 20 Jahre alt war die Hohe Schule zu Heidelberg bei dieser ersten Studentenhatz. Kurfürst Ruprecht I. hatte sie 1386 gegründet und mit Privilegien nach Vorbild der Pariser Sorbonne ausgestattet. Am 18. Oktober des Jahres war sie mit einer Messe in der alten Heiliggeistkirche feierlich eröffnet worden. Das ländlich geprägte Städtchen Heidelberg musste jetzt erst einmal verkraften, dass seltsam gewandete Magister und Scholaren Einzug hielten. Noch dazu, dass sie mit Steuer- und Abgabefreiheiten ausgestattet waren und eine eigene Gerichtsbarkeit hatten. Noch eine dritte Gruppe mischte in den Mauern der kleinen Stadt handfest mit: Bedienstete und Kriegsleute des Pfalzgrafen.

In diesem Spannungsfeld ist keine zwei Jahre nach Universitätsgründung die erste Schlägerei überliefert: Studenten wurden von fünf Dienern pfalzgräflicher Jäger mit Stöcken übel zugerichtet; einer mit dem Messer verwundet. Universität und pfalzgräflicher Rat kamen überein, die Täter einzusperren. Schließlich mussten sie barfuß und barhäuptig in der Heiliggeistkirche um Vergebung bitten.

Auf der anderen Seite berichten die Rektorbücher von zahlreichen Verstößen der Scholaren. Diese waren meist sehr jung auf die Hohe Schule gekommen, oft mit 14 bis 16 Jahren. Sie lebten in der Gemeinschaft der Bursen, wo strenge Zucht galt – außerhalb schlugen sie dagegen gerne über die Stränge. Sie veranstalteten Zechgelage, urinierten auf Straßen und Plätzen, störten des Bürgers Nachtruhe oder ließen die Schweine aus den Ställen. Sie stellten protzige Kleider zur Schau, dazu die Waffen, die sie zumeist rechtmäßig tragen durften. Die Universität war bemüht, ihre Scholaren zu disziplinieren und reagierte mit Verboten und Strafen. Als beispielsweise fünf ihrer Mitglieder das nächtliche Ausgehverbot missachteten, noch dazu mit Wagen herumfuhren, kostete sie das einen Gulden, ihre Waffen mussten sie abgeben.

In dieses Bild passt, dass die nächste "Studentenhatz" im Jahre 1422 allem Anschein nach in einem Bordell ihren Ausgang nahm, "in der gemeynen frauwen hus zu heydelberg": Dort waren mehrere Studenten mit einem Leibbogenschützen der Gräfin von Württemberg aneinandergeraten. Sie schlugen ihm eine Hand ab, so konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Pfalzgräfliche Schützen starteten später offenbar eine Racheaktion für den Kollegen: Mit Schwertern und Armbrüsten jagten sie die Studenten. Ihr Hauptziel war die Burse in der Judengasse (heute Dreikönigstraße), dort brachen sie ein und plünderten die Kammern. Immerhin ist von Schwerverletzten oder Toten nicht die Rede. Am Ende müssen die Schützen Buße tun, die Studenten vergaben ihnen, und man trank gemeinsam den Friedensbecher.

Die "Dimensionen von stadtweiten Verfolgungen und Krawallen, von Pogromstimmung und einer allgemeinen Jagd auf Studenten, kurz: von einem regelrechten ,Studentenkrieg’ sollten daher auf ein angemesseneres Maß reduziert werden", zieht Andreas Büttner Bilanz. "Es handelt sich in beiden Fällen um einen gezielten Bursensturm (…), dem jeweils kleinere Auseinandersetzungen und die Flucht der beteiligten Studenten in die Sicherheit ihres Hauses vorausgegangen waren. Man wird dabei stärker als bisher in Rechnung stellen müssen, dass auf allen Seiten vor allem junge Erwachsene an den Auseinandersetzungen beteiligt waren."

Dass aus Händeln leicht tödlicher Ernst werden konnte, zeigt ein Vorfall aus dem Dorf Wieblingen. Ein Ausflug dorthin zur Kirchweih endete damit, dass die Sturmglocke gegen die Studenten geläutet und sie von aufgebrachten Bauern verfolgt wurden. Zwei wurden getötet und weitere schwer verletzt. Im Jahr darauf erfolgte das Verbot, Kirchweihen in der Umgebung zu besuchen, ebenso eine "Rollosz" genannte Veranstaltung in Handschuhsheim.

Info: Andreas Büttner: "Studentenkriege" oder burß stirmen? / gewaltsame Konflikte zwischen Studenten und ihrem Umfeld. In: Universitäten und ihr Umfeld, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2019.