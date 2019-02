Sonniger Tag in Heidelberg. Der Frühling schickt seine Vorboten. Foto: Degenfeld

Heidelberg. (sdm) So lässt es sich gut in den Februar starten. Der Frühling hat erste Vorboten geschickt und lässt Heidelberg seit Montag im Sonnenlicht strahlen. Die Sonne lockt viele Heidelberger zum Vitamin D-Tanken in die Außenbereiche der Cafés und motiviert zu ausgiebigen Spaziergängen.

Auch das Heidelberger Schloss erstrahlt in voller Pracht. Beste Bedingungen also für das Heidelberger Anbaden am kommenden Sonntag.