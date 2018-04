Endlich wieder draußen sein: Zehntausende Menschen vergnügten sich am Wochenende auf in Straßencafés. Foto: Rothe

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Ob auf der Neckarwiese, im Thermalbad, im Zoo oder in den Straßencafés: Zehntausende Menschen haben am Wochenende das Traumwetter im Freien genossen. "Die Stadt ist endlich aus dem Winterschlaf erwacht", sagte am Samstag eine 28-jährige Heidelbergerin, die in der Schlange am Neckarwiesen-Kiosk wartete. Dort standen die Kunden zuweilen über eine halbe Stunde an, bis sie ihr Eis bestellen konnten - aber diese Wartezeit trübte niemandem die hervorragende Sommerlaune.

Fast schon euphorisiert waren die Gäste und Mitarbeiter im Thermalbad, das am Sonntag eröffnete. Denn so einen Volltreffer - am bislang heißesten Wochenende des Jahres die Saison zu starten - landet man natürlich nicht jedes Jahr. Und so wurden bis zum Ende des Badetages 1350 Gäste gezählt - so viele wie noch nie am ersten Öffnungstag. Als Punkt zehn Uhr das Glockengeläut einsetzte, setzte sich die lange Schlange allmählich in Bewegung - voller Vorfreude auf die ersten Freiluft-Schwimmbahnen des Jahres. Und dann hielt die "Interessengemeinschaft Thermalbad" auch noch frische Äpfel für jeden Gast bereit.

Besonders glücklich war Eva Schreckenberger. Die 90-Jährige schaffte es endlich, zum Saisonstart ganz vorne an der Schlange zu stehen - nach über 50 Jahren als Stammgast. Die Neuenheimerin findet: "Das ist das schönste Bad weit und breit." Und deshalb wird sie sich ab sofort wieder fast täglich auf ihr Fahrrad schwingen, um von Neuenheim nach Bergheim rüber zu radeln. Badleiter Tobias Hornisch sowie Stadtwerke-Prokurist Gert Bartmann überreichten Schreckenberger zur Begrüßung den obligatorischen Blumenstrauß. Dann ging’s für die 90-Jährige - mit nagelneuer, silbern glänzender Badekappe und der Schwimmbrille - rein in die mit 26 Grad doch eher wohlig warmen Fluten.

Trotz des Traumwetters schon gut genutzt wurde auch die neue mobile Sauna im Container-Format: 197 Saunagäste zählten die Badmitarbeiter insgesamt. Zunächst einmal für die nächsten sechs Wochen können Badbesucher die Saune ohne Aufpreis nutzen. Der Außenbereich samt Dusche hat einen Sichtschutz - und es gibt mehrere Liegen für die Ruhephase nach dem Saunagang. Und das Beste ist: Die drinnen bei 90 Grad Schwitzenden haben durch ein Fenster einen Traumblick auf den Heiligenberg.

Info: Das Thermalbad, Vangerowstraße 4, ist ab sofort täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.