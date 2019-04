Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Das Baby schreit Tag und Nacht und meine Frau weint nur noch". Wenn ein junger Vater einen solch verzweifelten Anruf tätigt, schickt die Anlaufstelle "Frühe Hilfen" - eine Kooperation von Stadt und Universitätsklinikum - beispielsweise Nicole Lamers-Müller los. Die erfahrene Familien-Kinderkrankenschwester hat schnell den Überblick über das Zusammenleben in der Familie. "Das Baby war fürchterlich müde und kam nicht in den Tiefschlaf", fand sie in diesem Fall heraus. Und konnte helfen: "Wir haben das Kind gepuckt - also ganz eng eingepackt -, und ich habe empfohlen, das Baby zu wiegen statt hektisch zu rütteln."

Hintergrund Wie die Frühen Hilfen eingesetzt werden (Jahr 2017): > Altersstruktur der Kinder: 31 Prozent Schwangerschaft, 29 Prozent Babys unter einem Monat, 55 Prozent Babys unter fünf Monaten > Nationalität der Eltern: 57 Prozent deutsch, 38 Prozent andere (Rest: ohne Angabe) > Lebensform: in Partnerschaft 84 Prozent, alleinerziehend 16 Prozent > [+] Lesen Sie mehr Wie die Frühen Hilfen eingesetzt werden (Jahr 2017): > Altersstruktur der Kinder: 31 Prozent Schwangerschaft, 29 Prozent Babys unter einem Monat, 55 Prozent Babys unter fünf Monaten > Nationalität der Eltern: 57 Prozent deutsch, 38 Prozent andere (Rest: ohne Angabe) > Lebensform: in Partnerschaft 84 Prozent, alleinerziehend 16 Prozent > Bildungsabschluss der Eltern: 49 Prozent der Eltern mit Hochschulabschluss, 14 Prozent mit Hauptschulabschluss, acht Prozent mit Abitur > Altersgruppen: Die Mehrzahl der Eltern, die Angebote der Anlaufstelle in Anspruch nehmen, ist über 30 Jahre alt. Eltern unter 21 Jahren bilden die Minderheit. bik

Manchmal zeigt sie den Müttern auch Babymassagen oder empfiehlt schlicht die Beruhigung durch einen Schnuller. Kommen die Mütter nicht selbst auf die Idee mit dem Schnuller? "Nein", sagt Nicole Lamers-Müller, "sie haben oft viel gelesen und viel gehört über Babys, aber wenig Intuition." Was ihr ganz wichtig ist, wenn sie zu einer Familie kommt: "Ich will die Eltern stärken, ihnen Halt geben und sagen: Ihr macht das schon ganz gut."

Die Anlaufstelle "Frühe Hilfen" startete in Heidelberg vor zehn Jahren - noch ehe 2012 das Bundeskinderschutzgesetz einen präventiven und aktiven Kinderschutz in Deutschland regelte. Um allen Kindern von Beginn an die gleichen Chancen auf eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen, sollte mithilfe des Projektes "Keiner fällt durchs Netz" ein sehr früher Zugang zu stark belasteten Familien gefunden und ausgebaut werden. Da ging es beispielsweise um schwierige Lebenssituationen, um Überforderungen, um Süchte oder psychische Erkrankungen bei den Eltern. Damals suchten Familienhebammen die Familien auf, die schon während der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt Unterstützung brauchten.

Inzwischen haben drei Familienkrankenschwestern in Teilzeit die Arbeit der Hebammen übernommen. Bettina Kraft als Leiterin der Anlaufstelle und zwei weitere Diplom-Psychologinnen koordinieren Anrufe, Gespräche und Besuchstermine. Laut Kraft werden jedes Jahr rund hundert Familien teilweise über Monate hinweg betreut, 30 bis 35 sind es gleichzeitig. Finanziert wird die Anlaufstelle vom Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg mit 200.000 Euro jährlich, wie stellvertretender Amtsleiter Günter Wottke erklärt. 70.000 Euro Zuschuss kommen vom Bund.

Familien-Kinderkrankenschwestern wie Nicole Lamers-Müller haben eine einjährige berufsbegleitende Ausbildung gemacht, sich mit Familiensystemen, Bindungsaspekten, Kinderschutz oder Entwicklungspsychologie beschäftigt. Die Menschen in sensiblen Lebensphasen zu begleiten, empfindet sie als "unglaublich befriedigend". Sie will die Familien von innen heraus stark machen. Als Krankenschwester auf einer kinderchirurgischen Intensivstation hat sie Babys gesehen, die in Stresssituationen zu Tode geschüttelt worden waren. Da in ein Familiensystem rechtzeitig eingreifen zu können, ist ihr wichtig.

Ein Telefonat mit der Anlaufstelle "Frühe Hilfen", die sich in den Marsilius-Arkaden im Neuenheimer Feld befindet, kann aber auch helfen, wenn es nicht um Leben und Tod geht. "Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Problem ausreichend groß ist, um hier anzurufen, ist der Punkt erreicht, um anzurufen", macht die Familien-Krankenschwester Mut. Stress, Angst, ein schwieriger Alltag, ein krankes Kind, spezielle Erziehungsfragen - die Diplom-Psychologinnen Julia Segler und Tuba Türkoglu wissen immer weiter. Denn ihre Arbeit ist eingebunden in ein gut funktionierendes Heidelberger Netzwerk von Universitätsklinikum, Ärzten, Beratungsstellen und Bildungsangeboten.

Der einfachste Baustein des Netzwerkes: Das Familienbüro in der Plöck 2a beim Kinder- und Jugendamt der Stadt. Dort gibt es Infos über Beratungsangebote, Kontakte, Eltern-Kind-Gruppen, Unterstützungsmöglichkeiten sowie mehrmals im Jahr Informationsveranstaltungen für Eltern. Wer will, kann auch einen Termin für einen Besuch der Familie zu Hause vereinbaren. Jede Familie mit einem Neugeborenen bekommt die Angebote des Familienbüros schon in einem Begrüßungsbrief des Oberbürgermeisters mitgeteilt.

Info: Anlaufstelle Frühe Hilfen: Telefon 06221/5638030, E-Mail: fruehe.hilfen@med.uni-heidelberg.de. Familienbüro: Telefon 06221/5837888.