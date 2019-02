Am 11. Januar demonstrierten rund 100 Schülerinnen und Schüler durch die Hauptstraße und forderten mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel. Damals fand die Demo jedoch am Nachmittag statt. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Unter dem Motto "Behütet die Erde!" wollen heute neben Schülern auch Eltern und Großeltern an der "Fridays for future"-Demonstration in Heidelberg teilnehmen. Diese werden in einem eigenen "Block der Hüte" stehen und - wie ihre Kinder - für eine effektivere Klimaschutzpolitik eintreten. Durch das Tragen von Kopfbedeckungen grenzen sie sich von den Schülern ab und zeigen dadurch, dass sie sich auch selbst für den Klimawandel mitverantwortlich fühlen - und dass sie "stolz auf ihre Kinder sind und dankbar dafür, dass sie uns zum Nachdenken bringen", wie es im Aufruf für die Teilnahme heißt. Die Heidelberger Demo startet heute um 11 Uhr an der Stadtbücherei und geht von dort durch Post- und Hauptstraße zum Marktplatz. Die Organisatoren gehen von bis zu 500 Schülern aus, die dafür den Unterricht bestreiken.

Unterstützung erhalten die jungen Klima-Aktivisten vom "Bündnis für einen Bürgerentscheid" zum Großen Ochsenkopf. Die Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass der Betriebshof nicht auf die Bergheimer Grünfläche verlagert wird, fordert in einer Pressemitteilung Schulleiter und Lehrer auf, die streikenenden Jugendlichen zu unterstützen: "Laden Sie doch einfach alle ihre Schüler dazu ein, an dieser wichtigen, außerschulischen Veranstaltung freiwillig teilzunehmen. Das ist ein wichtiges, politisches und prägendes außerschulisches Praktikum."