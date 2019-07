Heidelberg. (dns) Am Freitag, 5. Juli, gehen wieder Schülerinnen und Schüler aus Heidelberg und Umgebung auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Dieses Mal steht bei der "Fridays for Future"-Demo ein lokales Thema im Mittelpunkt: Die jungen Menschen machen sich im Vorfeld des Bürgerentscheides am 21. Juli für den Erhalt der Grünfläche am Großen Ochsenkopf stark. Damit stellen sie sich gegen die Pläne von Stadt und RNV, den Betriebshof für Bahnen und Busse dorthin zu verlagern.

Für den Protestzug treffen sich Schüler, aber auch Erwachsene, am Freitag um 11 Uhr an der Stadtbücherei. Von dort ziehen sie durch die Post- und Hauptstraße zum Marktplatz. Seit Anfang des Jahres bestreiken Schüler in Heidelberg und der Region regelmäßig den Unterricht, um sich für den Klimaschutz stark zu machen.