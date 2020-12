„Fight for 1 Point 5“ – also „Kämpft für 1,5 Grad“ – schrieben die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future am Freitagabend mit Teelichtern auf den Marktplatz. Foto: Rothe

Von Natascha Koch

Heidelberg. Der Klimawandel schläft nie, auch nicht in der Corona-Krise. Und die "Fridays for Future"-Bewegung deshalb auch nicht. Große Demos und Kundgebungen, wie man sie aus dem Jahr 2019 noch kennt, gab es in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht. Ein Zeichen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten aber trotzdem setzen. "Fight for One Point Five" ("Kämpft für 1,5!") – unter diesem Motto organisierte die Gruppe am gestrigen Freitag mehrere Aktionen auch in Heidelberg.

Anlass war das fünfjährige Bestehen des Pariser Klimaabkommens, einer Vereinbarung zwischen 195 Ländern zur Einhaltung der Klimaziele (siehe Politik-Teil, Seite 13). Darin wurde das Ziel, die Erderwärmung nicht auf über 1,5 Grad steigen zu lassen, festgehalten. Stand jetzt erreichen jedoch viele Staaten das Ziel nicht – und überlegen deshalb, es auf zwei Grad anzupassen. Das wollen die "Fridays for Future"-Aktivisten und Aktivistinnen so nicht hinnehmen. Mit mehreren Mahnwachen in verschiedenen Heidelberger Stadtteilen, setzen sie sich dafür ein, den Kampf für 1,5 Grad aufrechtzuerhalten.

Ihren Slogan hatten die jungen Aktivistinnen und Aktivisten schon in der Nacht zuvor mit Lasern auf das Schloss gestrahlt. Am Freitagnachmittag wollten sie ihn zudem mit klimafreundlichen Teelichtern in Gläsern am Marktplatz buchstabieren – was sich bei dem Regenwetter als nicht ganz einfach umsetzbar herausstellte. Doch die Nachricht war vom Balkon des Rathauses aus trotzdem klar zu lesen.

Bei ihren Mahnwachen zeigten die Jugendlichen zudem einen Film, in dem verschiedene Klimaaktivisten aus aller Welt von ihren Erfahrungen mit dem Klimawandel berichten. "Meine Heimat, die Philippinen, wurden von Taifun nach Taifun getroffen", sagt die philippinische Aktivistin Mitzi Jonelle Tan im Film. "Der Kampf für 1,5 Grad ist existenziell für mein Überleben hier und das so vieler Menschen im globalen Süden."

In der Nacht auf Freitag hatte die Klimaschutz-Bewegung ihren Schriftzug bereits an das Heidelberger Schloss gestrahlt. Foto: Fridays for Future

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag darin, die Menschen in den Vordergrund zu rücken, die am meisten an der Klimakrise leiden. Um noch verheerendere Folgen zu vermeiden, müsse sich auch in Heidelberg einiges verändern: "Je später wir anfangen mit der Wärmewende, desto teurer wird es", sagt die Heidelberger Klimaaktivistin Line Niedeggen. "Wir wollen weniger Wohlfühl-Klimaschutz und endlich mehr Klimagerechtigkeit."

Konkret fordert die Bewegung drei Maßnahmen für das kommende Jahr: ein nachhaltiger Zukunftsbeirat, besetzt mit Jugendlichen und wissenschaftlichen Experten, eine Sanierungs- und Geothermieinitiative und einen vollständig klimagerechten ÖPNV in Heidelberg.

Auch in Hinblick auf die kommenden Landtags- und Bundestagswahlen fordern die Aktivisten klimagerechte Politik von allen Parteien: "Das Pariser Abkommen ist völkerrechtlich bindend", sagt Niedeggen. "Alle kommenden Regierung müssen sich daran halten."