Bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen in Heidelberg demonstrieren regelmäßig hunderte Schüler. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Nicht weniger als die größte Demonstration in der Geschichte der Stadt will die Klima-Bewegung "Fridays for Future" auf die Beine stellen. Aber auch nach dem Protestzug am Freitag, 20. September (Start: 11 Uhr an der Stadtbücherei), soll sich eine Woche lang in Heidelberg alles um das Klima und dessen Schutz drehen. Neben den Schülerinnen und Schülern beteiligen sich zahlreiche weitere Organisationen an der Aktionswoche. Die RNZ stellte eine Auswahl der Veranstaltungen vor:

Sonntag, 22. September: Der Heidelberger Psychologe Prof. Joachim Funke hält einen Vortrag unter dem Titel "Think global, act local: Große gesellschaftliche Herausforderungen und Ideen zu ihrer Bewältigung". Die Veranstaltung der "Scientists for Future" (Wissenschaftler für die Zukunft) beginnt um 18 Uhr im Institut für Philologie, Marstallhof 2-4.

Montag, 23. September: Wieder hält ein Wissenschaftler der "Scientists for Future" einen Vortrag. Diesmal gibt Maximilian Jungmann, Geschäftsführer des Heidelberg Center for the Environment der Uni, auf englisch eine Einführung in die internationale Klimapolitik. Los geht es um 18 Uhr im Institut für Philologie.

Mittwoch, 25. September: Am Mittwoch erläutert Prof. Werner Aeschbach (Scientists for Future) einen "Wissenschaftlichen Leitfaden durch die Klimakrise". Der Heidelberger Umweltphysiker spricht ab 18 Uhr im Institut für Philologie.

Donnerstag, 26. September: Um 15 Uhr laden das Bündnis Gerechter Welthandel und die "Parents for Future" ein zum Vortrag "Die EU-Handelspolitik heizt das Klima auf" mit anschließender Diskussion zu den Folgen von Freihandelsabkommen. Die Veranstaltung findet im Providenzgemeindehaus, Karl-Ludwig-Straße 1, statt. Um 20 Uhr laden die "Artists for Future" (Künstler für die Zukunft) zum Benefizkonzert in die Christuskirche, Zähringerstraße 28, ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden für "Fridays for Future" wird gebeten.

Freitag, 27. September: Um 15 Uhr spricht der Pforzheimer Umweltwissenschaftler Prof. Mario Schmidt (Scientists for Future) zu "Minderung der Treibhausgase - lokal, global und was wir jetzt dringend tun müssen" im Institut für Philologie.

Um 17 Uhr startet dann erneut eine große Demo am Uniplatz. Dazu rufen neben "Fridays", "Parents" und "Scientists" unter anderem Gewerkschaften, die Parteijugenden von Linken, Grünen und SPD sowie Extinction Rebellion und das Aktionsbündnis Nachhaltiges Heidelberg auf.

Appell der Eltern: Schüler nicht bestrafen

Schützenhilfe bekommen die streikenden Schülerinnen und Schüler auch von zahlreichen Eltern, die sich bei den "Parents for Future" (Eltern für die Zukunft) engagieren. Sie fordern die Heidelberger Schulleitungen in einem offenen Brief auf, ihre Schüler im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen: "Wir hoffen, dass auch Sie Ihre engagierten Schüler*innen darin bestärken, ihre demokratischen Grundrechte wahrzunehmen", heißt es darin.

Die Rektoren sollen dazu etwa prüfen, ob ein Schulausflug zur Demo in Heidelberg möglich ist. Vor allem sollen sie jedoch den Schülern deren Besuch ermöglichen - indem sie sich im Kollegium dafür einsetzen, dass am Freitag keine Prüfungen angesetzt werden. Und indem sie auf Strafen verzichten für "Schüler*innen, die sich für unser aller Zukunft engagieren". (dns)

Findet "Fridays for Future" gut: OB Würzner. Foto: Rothe

Oberbürgermeister Eckart Würzner hat alle städtischen Amtsleiter aufgefordert, ihren Mitarbeitern die Teilnahme an der "Fridays for Future"-Demo am Freitag zu ermöglichen. "Das sollten alle in der Verwaltung unterstützen", so Würzner. "Der Betrieb muss laufen, klar. Aber man kann sicher Regelungen finden, damit viele teilnehmen können." Die Mitarbeiter könnten dabei auch während der Arbeit demonstrieren, die Arbeitszeit müsse dann eben vor- oder nachgearbeitet werden. Die Stadt Heidelberg hat rund 2500 Angestellte. Auch Würzner selbst, der "Fridays for Future" immer wieder lobte, will sich beim Klima-Streik blicken lassen: "Ich werde versuchen, dabei zu sein." (rie)