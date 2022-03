„People Not Profit“ („Menschen, nicht Profit“) – unter diesem Motto stand der „Streik“ für das Klima, dem sich in Heidelberg am Freitag rund 2000 Menschen anschlossen. Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Rund 2000 sind am heutigen Freitag in Heidelberg dem Aufruf von "Fridays for Future" (FFF) gefolgt und haben für den Klimaschutz demonstriert. Sie zogen vom Park an der Stadtbücherei über die Kurfürsten-Anlage, die Sofienstraße und die Hauptstraße zum Marktplatz, wo der "Klimastreik" am frühen Abend vor dem Rathaus endete.

Um 16 Uhr hatten sich unter dem Motto "People Not Profit" ("Menschen, nicht Profite") Schülerinnen und Schüler, Studierende, Eltern und Senioren versammelt – auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass Klimapolitik und Geopolitik zusammengehören. "Wir befinden uns in mehreren Krisen", sagte Julian Dercho. Der Aktivist der Hochschulgruppe von "Amnesty International" kritisierte in seiner Rede, dass fossile Brennstoffe noch immer von der Politik subventioniert würden – und forderte: "Wir brauchen einen Importstopp. Wir brauchen einen Stopp der Subventionierung von Putins Krieg." Nur das bedeute "echte Solidarität" mit der Ukraine.

Der letzte große Klimastreik hatte Ende September stattgefunden. Damals gingen in Heidelberg knapp 4000 Menschen auf die Straße. Von der Wucht früherer Proteste war diesmal zunächst wenig zu spüren. Erst nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, steigerte sich die Lautstärke. Mit Musik, bunten Fahnen und Transparenten wie "Warum für die Zukunft kämpfen, wenn ihr sie zerstört?" machten die Demonstrierenden auf sich aufmerksam. Bei Sonne und 18 Grad hätten sie sich keine bessere Bühne wünschen können. Viele Menschen ließen den Start ins Wochenende in Cafés oder beim Shoppen in der Hauptstraße ausklingen. Und viele von ihnen blieben stehen, schauten neugierig oder kamen aus Läden und machten Fotos, als der Zug sich näherte.

Die Demonstrierenden – die Polizei zählte rund 2000, die Veranstalter sprachen später von bis zu 2300 – mussten während der Demo Maske tragen und Abstand halten. Gut gelaunt bahnten sie sich ihren Weg durch die Hauptstraße und skandierten "What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!" ("Was wollen wir? Klimagerechtigkeit! Wann wollen wir es? Jetzt!"). Unter ihnen auch Christa Höchst (67) aus Neckargemünd. Sie habe während ihrer Lebzeit viel an negativen Veränderungen erlebt, sagte sie: die Klimaerwärmung, den Artenschwund und die Luftverschmutzung. "Wir müssen etwas verändern. Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Ein wenig Wind der Veränderung wehte am frühen Abend dann auch über den Marktplatz, wo der "Streik" bei Musik und Reden stimmungsvoll ausklang. FFF-Sprecherin Sarah Manderschied war zufrieden: Es seien mehr Menschen, als die Organisatoren erwartet hätten, sagte sie. Und: "Wir konnten unsere Botschaft überbringen."