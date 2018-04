Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der "Heidelberger Frühling" hat es geschafft: Die Mitgliederzahl seines Freundeskreises ist auf über 1000 angewachsen. In Baden-Württemberg ist er damit der mitgliederstärkste Freundeskreis eines Konzertfestivals. Dem Vorsitzenden Prof. Klaus Hekking fiel es angesichts der Zahl leicht, sein Amt nach drei Jahren abzugeben. "In jüngere Hände", wie er schmunzelte. Als Präsident des Verbandes der Privathochschulen und mit seiner Rechtsanwaltskanzlei wartet auf ihn noch andere Arbeit. Zu seiner Nachfolgerin wählte die Mitgliederversammlung Gabriele von Weizsäcker, sie wird von Thomas Bruder als Zweitem Vorsitzendem unterstützt. "Wir wollen versuchen, junge Leute und Familien für den Freundeskreis zu gewinnen", kündigte Bruder an.

Mit mehr als einer halben Million Euro habe der Freundeskreis in den letzten drei Jahren Konzerte des "Heidelberger Frühling" gefördert, berichtete Klaus Hekking. Die Mitglieder seien auch die aktivsten Käufer von Eintrittskarten beim jährlichen Festival. Ein Viertel aller Kartenkäufe geht laut Intendant Thorsten Schmidt auf ihr Konto, und sie haben den Vorteil, vor allen anderen Interessenten auswählen zu können; manche Veranstaltungen sind damit ein halbes Jahr vorher schon ausverkauft.

Diese Marketing-Idee des vorgezogenen Vorverkaufs setzt natürlich auf eine Voraussetzung, die der "Frühling" alljährlich mit Bravour schafft: Das Festival muss immer wieder voller attraktiver Hörerlebnisse sein. Die Fans kommen dazu nicht nur aus der Region, sondern reisen teilweise aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Frankreich oder England an. "England ist sowieso relativ stark vertreten", betonte Festivalintendant Thomas Schmidt. "Die Engländer haben ein Faible für das Lied", ist für ihn einer der Gründe dafür. Denn das Lied wird in Heidelberg besonders gepflegt.

"Es ist schick, beim Freundeskreis dabei zu sein", erklärte sich Klaus Hekking die inzwischen 1006 Mitglieder, "die Stadt ist ja nicht so reich an gesellschaftlichen Ereignissen." Und es gebe Freundeskreise im Freundeskreis, die sich jedes Jahr wieder auf ihre Treffen beim "Frühling" freuten, ergänzte Gabriele von Weizsäcker. Sie selbst hat die Mitglieder in den vergangenen Jahren besonders betreut und sieht das auch als Vorsitzende weiterhin als ihre Aufgabe: "Die persönliche Atmosphäre ist unsere Stärke, gerade weil der Freundeskreis so groß geworden ist."

Auch die Künstler, so Hekking, freuten sich über den persönlichen Kontakt, den sie beispielsweise in der Frühlings-Lounge mit dem Publikum haben könnten, und über die Atmosphäre bei den Veranstaltungen. Die Freundeskreismitglieder pflegen die Verbindung auch noch auf andere Weise: Sie nehmen junge Künstler bei sich auf. In diesem Jahr bieten 30 Familien 407 Übernachtungen an. Der Freundeskreis sei für den "Frühling" zu einer unverzichtbaren Größe geworden, meinte Hekking im RNZ-Gespräch und betonte, dass sich die Stadt ohne den Einfluss der Mitglieder wohl nicht so schnell für die Sanierung der Stadthalle entschieden hätte.

Wie es in der Umbauphase 2020/21 mit dem Programm des "Frühling" weitergehen wird, konnte der Intendant den Mitgliedern noch nicht genau sagen. "Wir werden ein Konzept erarbeiten, das uns allen auf der Wanderung zu den Spielstätten Spaß machen wird", versprach Thorsten Schmidt. Ein einfaches Zelt könne jedenfalls keine Ersatzspielstätte sein, erklärte er. Für Konzerte brauche man eine bessere Abschirmung des Außenlärms.

Nach der Gründung des Festivals in der 90er Jahren sei es von zentraler Bedeutung für dessen Entwicklung gewesen, dass der Freundeskreis im Jahr 2001 gegründet worden sei, betonte Schmidt bei der Mitgliederversammlung. Er legte sein Amt als zweiter, geschäftsführender Vorsitzender des Freundeskreises nieder, gehört aber künftig qua Amt dem Vorstand des Vereines an. Diese Satzungsänderung wurde von der Mitgliederversammlung ebenso gutgeheißen wie der Jahresabschluss 2016/17, der Haushaltsplan 2017/18 - die Mitgliedsbeiträge von Privatpersonen und Unternehmen summieren sich darin auf jeweils mehr als 200.000 Euro - und die Wahl der beiden neuen Vorsitzenden.