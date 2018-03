Von Holger Buchwald

Heidelberg. Menschenhandel, Zuhälterei, Körperverletzung - schwere Vorwürfe standen im Prozess um eine angebliche Zwangsprostitution im Raum, die sich größtenteils in einem Bordell in der Redtenbacher Straße in Rohrbach-Süd abgespielt haben soll. Am Donnerstag jedoch wurden die beiden Angeklagten, das junge Ehepaar Ahmed und Sevda E., beide 27 Jahre alt, freigesprochen. Die Hauptbelastungszeugin, die ehemalige Prostituierte Paula V. (alle Namen der Beteiligten geändert), hatte sich bei ihrer Aussage vor Gericht in solch starke Widersprüche verstrickt, dass das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Walburga Englert-Biedert ihren Aussagen keinen Glauben schenkte.

"Auch bei der wohlwollendsten Betrachtung war die Aussage nicht belastbar", begründete Englert-Biedert den Freispruch. Der Vorwurf des Menschenhandels setze voraus, dass eine Person so stark unter Druck stehe, dass sie sich nicht selbst befreien könne. Genau das hatte die angebliche Geschädigte gegenüber der Polizei behauptet. Doch die heute 30-jährige Paula V. hatte ein Handy, mit dem sie schließlich auch im Mai 2016, am Tag ihrer Flucht, ein Taxi rief. Andere Prostituierte hatten berichtet, dass es in dem Bordell, das obendrein noch gegenüber dem Gebäude des Einsatzzuges der Polizei liegt, ein Festnetztelefon gab, das den Mädchen zur Verfügung stand. Zudem durfte Paula V. auch den Laptop der Sexstudio-Betreiberin nutzen. Es hätte also genügend Möglichkeiten gegeben, Hilfe zu holen.

Selbst der Vorwurf der Zuhälterei könne im Fall von E. nicht bewiesen werden, so Englert-Biedert: "Auch das setzt voraus, dass es ein starkes Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Prostituierten und dem Zuhälter gab." Es stimmt wohl, dass die Rumänin Paula V. nach Deutschland gekommen war, um hier ihr Glück zu versuchen. Es ist auch möglich, dass sie ursprünglich gar nicht als Prostituierte arbeiten wollte. Belastbare Beweise, dass sie von E. ausgenutzt wurde und ihm fast ihre gesamten Einnahmen abgeben musste, konnte die Staatsanwaltschaft nicht vorlegen. Lediglich ein Zeuge sagte gestern aus, dass der Angeklagte ihm erzählt habe, dass das Mädchen für ihn "anschaffen" gehe, eine Nacht mit ihr sollte 150 Euro kosten. Der Mann, so E.s Angebot, könne die Prostituierte aber auch ganz für sich haben, wenn er 8000 Euro auf den Tisch lege. Das Problem an der Aussage des ehemaligen Geschäftspartners des Angeklagten: Die beiden haben eine Rechnung offen. Der Zeuge beschuldigt ihn des Betrugs und des Raubes, er habe den Tresor seiner Mutter ausgeräumt.

Letztendlich konnten nicht einmal die Körperverletzungen dem Angeklagten nachgewiesen werden. Die angebliche Geschädigte hatte bei der Polizei behauptet, E. habe sie auf einem Parkplatz gewürgt und in ein Gebüsch geworfen, ein anderes Mal habe er sie getreten. Doch hierfür gab es weder Zeugen, noch hatte die 30-jährige ihre Verletzungen dokumentiert.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen Zuhälterei und Körperverletzung. Die Ex-Prostituierte habe kein Motiv, Ahmed E. unnötig zu belasten. Das sahen sowohl Verteidiger Alexander Klein als auch Englert-Biedert anders. Während die Hauptbelastungszeugin bei einer ersten polizeilichen Vernehmung nämlich noch behauptet hatte, sie wolle mit dem "dreckigen Geld" aus den Sex-Geschäften nichts mehr zu tun haben, fordert sie nun von ihrem angeblichen Zuhälter 40.000 Euro zurück. Sevda E. wurde ebenfalls freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte sie ursprünglich der Beihilfe beschuldigt.