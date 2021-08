Von Marion Gottlob

Heidelberg. Ehrlichkeit, Offenheit und Bescheidenheit waren die Tugenden, die Frank Brecht an seiner Mutter Gertrud bewundert hat. Mit diesem Vorbild im Sinn setzt er sich seit Jahrzehnten für psychisch kranke Menschen ein: "Ein psychisch kranker Mensch denkt anders, fühlt anders, handelt anders. Ich achte Menschen mit psychischen Erkrankungen und habe nie Angst vor ihnen gehabt!" Vor 45 Jahren gründete er in Heidelberg die erste Niederlassung von St. Thomas, ein Haus zur Nachsorge für psychisch kranke Menschen. Brecht sagt: "Ich wünsche mir, dass diese ungewöhnlichen Menschen, die zumeist sehr liebenswert sind, in unserer Gesellschaft so anerkannt werden wie jeder andere auch."

In früheren Jahrhunderten wurden psychisch Kranke meist isoliert und misshandelt. Sie wurden geschlagen, getreten und gequält. Unter der Diktatur der Nationalsozialisten wurden sie mit Stromschlägen behandelt, in eiskalte Badewannen gesteckt, zu schweren Zwangsarbeiten gezwungen oder ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand nur sehr langsam ein Umdenken statt. "Die körperliche Gewalt nahm ab, aber es gab viel seelische Gewalt. Psychisch Kranke wurden belächelt und verspottet. Es gab lange Jahre nach dem Krieg keine spezialisierten Einrichtungen. Viele lebten in großen, kalt anmutenden Institutionen oder verwahrlosten auf der Straße. Man wusste es nicht besser."

In einem Altenpflegeheim in Bayern traf Brecht als Arzt während einer Visite auf einen psychisch Kranken mit Kopfverband. Er bestand darauf, dass der Verband entfernt wurde. Ein furchtbarer Wundgeruch machte sich breit, aus der Wunde krochen Maden hervor. Solche Erfahrungen weckten in ihm den Wunsch, diesen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.

Dieser Wunsch, anderen zu helfen, war ihm in die Wiege gelegt worden. "Schon als Kind wollte ich Arzt werden. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen." Sein Vater war Diplom-Ingenieur. Seine Mutter war in einer Schweizer Klosterschule erzogen worden. Ihren Sohn Frank brachte sie in Pforzheim in einer der Nächte, in der die Stadt durch Bombenangriffe zerstört wurde, zur Welt.

Frank Brecht wuchs mit vier Geschwistern in Graben-Neudorf auf. Er besuchte Gymnasien in Bruchsal und Schwetzingen: "Ich war ein Einzelgänger. Einzelgänger haben es schwer. Ich habe aber gelernt, zu kämpfen." Nach dem Abitur verbrachte er ein Jahr bei der Bundeswehr und lernte dort den Beruf des Krankenpflegers. Anschließend studierte er Medizin in Heidelberg.

Sein Studium finanzierte er mit vielen Jobs, unter anderem als Krankenpfleger, Kellner und DJ im damals angesagten "Pferdestall" in der Altstadt. Er erinnert sich: "Als DJ lernte ich, vor vielen Menschen angstfrei zu reden. So verlor ich die Scheu vor Auftritten auf der Bühne. Dies kam mir später zugute. Ich sprach vor mehr als tausend Menschen auf Benefizkonzerten, die gemeinsam mit Veranstalter Jochen Flamme ausgerichtet worden waren. Der Erlös kam 19 Jahre lang psychisch kranken Menschen zugute." Nach dem Studium entschied er sich für das Fach der Chirurgie und promovierte in diesem Bereich. "Doch bald merkte ich, dass die Chirurgie nicht mein Ding war. Ich war nicht geschickt genug. Meine Hände machten nicht mit. Ich interessierte mich jedoch für die ganzheitliche Heilkunde, für die Psychosomatik."

So arbeitete er als Arzt in verschiedenen medizinischen Disziplinen, auch in der Psychiatrie. Anfang der Siebzigerjahre war er als Assistenzarzt in der Psychiatrischen Landesklinik in Wiesloch tätig. Es wurden immer noch Menschen mit psychischen Erkrankungen in Zwangsjacken gesteckt. "Sie wiegten sich hin und her, um ihrem Bewegungsdrang Raum zu geben. Man hat solche Menschen als nicht gleichberechtigt angesehen. Das lag nicht an den Ärzten und Pflegern. Es lag am System." Brecht entschloss sich für die Facharztausbildungen in den Bereichen Neurologie und Psychiatrie: "Für viele Ärzte damals galt es, die körperlichen Leiden eines Kranken zu heilen. Die Seele wurde nicht gesehen. Das sah ich anders." Als er in der Psychiatrischen Klinik in Karlsruhe als Assistenzarzt in den Speicherräumen eine arbeitstherapeutische Abteilung eröffnete, kam es zu Zerwürfnissen mit dem Chefarzt. Heute ist die Arbeitstherapie nicht mehr wegzudenken, was ein multimodales Behandlungskonzept für psychisch Kranke angeht.

Die Achtundsechziger drängten die Politik schließlich dazu, die Lage der Psychiatrie zu überdenken. 1970 wurde von der damaligen Bundesregierung eine Enquete unter der Leitung des renommierten Heidelberger Professors Heinz Häfner in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden 1975 veröffentlicht – sie waren vernichtend. In der Folge änderte sich vieles. Brecht gehörte zu den Pionieren einer menschenwürdigen Behandlung in der Psychiatrie. Schon 1976 gründete er St. Thomas in einer früheren geburtshilflichen Klinik am Heidelberger Schloss. Es hagelte Einsprüche, genau 555 Anwohner sprachen sich dagegen aus. Es gab Morddrohungen.

Brecht bekam aber auch Unterstützung. Der damalige Oberbürgermeister Reinhold Zundel setzte sich persönlich für St. Thomas ein und hat letztlich die Eröffnung ermöglicht – und zwar über Nacht. Dennoch geriet St. Thomas in den ersten Jahren in finanzielle Nöte. Unterstützer spendeten Geld oder gaben Darlehen "in beträchtlicher Höhe" ohne jede Sicherheit. Heute ist St. Thomas mit mehr als 30 Niederlassungen verbreitet von Mannheim über Karlsruhe bis nach Rastatt. Es gibt Einzelzimmer, kleine Wohnungen und große Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind nicht fernab, sondern mitten in den Kommunen angesiedelt. Wichtig ist Brecht, dem Gebot der Wohnortnähe zu folgen. Menschen aus Heidelberg, die psychisch krank sind, sollen in oder in der Nähe von Heidelberg leben dürfen.

Psychiatrie-Patienten leiden unter vielerlei Symptomen wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Ängsten. In St. Thomas finden sie Begleitung, Struktur und Zuwendung. Zu den therapeutischen Aktivitäten gehören Einzelgespräche. Gruppentherapien, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Musiktherapie, tiergestützte Therapie, landwirtschaftlich gestützte Therapie und vieles mehr.

Die Betroffenen finden jedoch nur schwer Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. So erwarb Brecht bei Sinsheim einen Pferdehof, um Einsatzmöglichkeiten für psychisch kranke Menschen zu schaffen, und zwar im Rahmen der pferde- und landwirtschaftlich gestützten Therapie. Zu dem Anwesen gehört eine Gastronomie. Brecht: "Kaum ein Gast merkt, dass psychisch kranke Menschen hier den Arbeitsalltag üben." Brecht wohnte mehr als 20 Jahre in Häusern, in denen auch psychisch kranke Menschen leben. "Diese Nähe schaffte ganz andere Einblicke als die, die man gewinnt, wenn man einen psychisch kranken Menschen irgendwo ambulant oder stationär behandelt." Er schätzt seine Arbeit: "Viele Jahre machte ich keinen Urlaub. Ich arbeitete Tag und Nacht, auch an den Wochenenden. Ich denke nicht an Ruhestand. Ich arbeite so lange, bis der liebe Gott es mir nicht mehr erlaubt."

So engagiert er sich in den verschiedenen Hochschulen. Im vergangenen Jahr war es seine Idee, in der F + U Hochschule den Studiengang "Physician Assistant" mit dem Schwerpunkt Psychiatrie einzurichten. Nun hat er eine neue Vision. Er möchte ein Heim für Menschen gründen, die psychisch krank sind und gleichzeitig altersbedingte Gebrechen aufweisen. Solche Institutionen gibt es bisher nur selten.

Der verheiratete Vater von drei Kindern hat aber auch Hobbys – abseits der Psychiatrie. Er war Reiter und Pferdezüchter, bis er einen schweren Rad-Unfall erlitt. Er erwarb alle Bootsführerscheine bis zu den notwendigen Funklizenzen. Er wurde Pilot und erwarb alle Befähigungen bis zur Blindflugerlaubnis. Jahrelang war er bei der Lufthansa Dozent für die Ausbildung von Fliegerärzten – als einziger Neurologe in ganz Deutschland, der die Berechtigung hatte, auch Klasse-1-Piloten auf ihre Flugfähigkeit zu untersuchen.