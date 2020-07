Von Holger Buchwald

Heidelberg. Für die Stadtspitze sind die versprochenen Finanzhilfen aus Stuttgart und Berlin eine große Unterstützung, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Trotzdem warnen Oberbürgermeister Eckart Würzner und Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß davor, bei den Einsparbemühungen nachzulassen. "Trotz der Hilfe müssen wir dieses Jahr unsere Kreditaufnahme mehr als verdoppeln, von 28 auf 65 Millionen Euro", sagt Würzner: "Unsere Kämmerei macht erstmals Schulden, um den laufenden Betrieb zu finanzieren."

Diesen Weg könne man nicht einfach fortsetzen. Und Heiß fügt hinzu: "Das ist, als ob ein Privathaushalt jeden Monat einen Kredit aufnimmt, um seine Miete zu bezahlen." Daher, so der Appell der Bürgermeister an den Gemeinderat, sollten in der heutigen Sitzung eine ganze Reihe bereits beschlossener Bauprojekte auf die Zeit nach 2023 verschoben werden. Konkret legte die Verwaltung eine "rote Liste" mit 21 Vorhaben und einem Volumen von 22 Millionen Euro vor.

Während Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß bislang von einer Verschlechterung des städtischen Haushalts allein in diesem Jahr von 109 Millionen Euro ausging, werde dies durch die Hilfsprogramme von Bund und Land deutlich verringert. Heiß rechnet aber immer noch mit einem Haushaltsloch von 50 Millionen Euro. Die Botschaft, die Würzner und Heiß aussenden, ist eindeutig: Es wäre der falsche Zeitpunkt, um einige Projekte, die auf der "roten Liste" stehen, jetzt doch noch umzusetzen, nur weil die finanzielle Unterstützung des Landes höher ausfällt als erwartet. Unter anderem hatte die Kunstturngemeinschaft (KTG) gefordert, dass die Erweiterung des Turnzentrums mit einem Volumen von 4,2 Millionen Euro von der "roten Liste" genommen wird.

"Die Wirtschaft schrumpft, die Steuern brechen bundesweit ein. Es ist illusorisch zu glauben, ab Januar nächsten Jahres sprudelten die Einnahmen wieder wie in alten Zeiten. Die öffentliche Hand wird noch mindestens zwei Jahre mit weniger Geld als bisher auskommen müssen", sagt Würzner. Daher fordern er und Heiß nicht nur, dass der Gemeinderat das 22-Millionen-Euro-Streichkonzert genehmigt. Vielmehr müssten auch noch weitere Projekte auf die lange Bank geschoben werden.

In der Vorhabenliste, die die Stadtverwaltung am heutigen Donnerstag vorlegen wird, gibt es eine Reihe von grün markierten Projekten, an deren Umsetzung man unbedingt festhalten will, darunter die längst begonnene Sanierung des Hölderlin-Gymnasiums oder der Neubau der Hebelstraßenbrücke. Und es gibt die "gelbe Liste", über die sich die Stadträte nach der Sommerpause noch einmal gründlich Gedanken machen sollen. Auch davon müssten eine ganze Reihe von Projekten vorläufig gestoppt werden.

"Würden alle gelb und grün markierten Vorhaben umgesetzt, müsste man einen Investitionskredit in Höhe von 138 Millionen Euro aufnehmen", erklärt ein Stadtsprecher. Dies sei schlichtweg nicht finanzierbar. Die größte Investition auf der "gelben Liste" ist die Umgestaltung des Schulcampus Mitte mit einem Volumen von 30 Millionen Euro.

Info: Der Gemeinderat tagt am heutigen Donnerstag ab 16 Uhr im Großen Rathaussaal.