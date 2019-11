Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die evangelische Kirche in Heidelberg hat ihre Finanzen jetzt geordnet. Der Evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe jedenfalls hat seine Hand nicht mehr darauf. Nach mehr als drei Jahren unter „Ersatzvornahme“ – die Aufgaben der Kirchenverwaltung erledigten Mitarbeiter des Oberkirchenrates in Karlsruhe und wurden auch dafür bezahlt – endet diese zum 1. Dezember.

Hintergrund

Wofür die Kirche Geld ausgibt: Die Kindertagesstätten der evangelischen Kirche Heidelberg machen einen großen Anteil an der jeweiligen Jahresrechnung aus. Bei Einnahmen und Ausgaben von knapp 28 Millionen Euro im Jahr 2018 (ohne Diakonisches Werk) flossen 41 Prozent des Geldes in den Kita-Bereich, 25 Prozent in die Liegenschaften, 18 Prozent in „Bezirkliche Dienste" wie Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendwerk, Kirchenmusik, Klinikseelsorge oder Citykirche und zehn Prozent in die einzelnen Pfarrgemeinden. Die Kirchenverwaltung kostete fünf Prozent, ein Prozent verbrauchen Dekanat und Gremien. 2018 entstand sogar ein Überschuss in Höhe von rund 38.000 Euro. bik

In den vergangenen Jahren, so die Synodenvorsitzende Sandra Grande, sei vieles mithilfe der Karlsruher auf die Reihe gebracht worden: Die Aufstellung des jährlichen Haushalts, die Kita-Strategie – Johannes Stockmeier, ehemaliger Oberkirchenrat, führte die Verhandlungen mit der Stadt Heidelberg zur Finanzierung der evangelischen Kitas – und auch bei den Gebäuden der Kirche ist man auf dem Weg zur Einigung, welche von ihnen weiterhin gebraucht und finanziert werden.

Wie die Bilanzen in Heidelberg wirklich aussahen, stellte man vor einigen Jahren fest, als die Landeskirche einen anderen Berechnungsmodus verlangte. Damals sah man, so erklärte Dekan Christof Ellsiepen – der erst im vergangenen September sein Amt antrat und damit also nicht befasst war – dass die Einnahmen längst nicht reichten, um Gebäude und Personal zu finanzieren. Das galt nicht nur für die kirchlichen Kitas, sondern auch für die einzelnen Pfarrgemeinden. Weder waren die Verwaltungskosten den Objekten konkret zugeordnet noch Geld für Renovierungen von Gebäuden zurückgelegt worden.

Jetzt weiß man zumindest: Die evangelischen Kitas sind seit 2018 aus den roten Zahlen herausgekommen. Für deren Gebäude soll nun in Absprache mit der Stadt Heidelberg noch eine Investitionsplanung erstellt werden. Verabschiedet wurden inzwischen auch neue Geschäfts- und Sitzungsordnungen. Ein Finanzausschuss für ein vierteljährliches Controlling und ein Kita-Ausschuss sollen künftig aus dem Stadtkirchenrat heraus gebildet werden, die Synode wählt einen Haushalts- und einen Bildungsausschuss. Das alles passiert dann im nächsten Jahr, denn zuerst müssen im Dezember die neuen Kirchenältesten gewählt werden, aus denen sich die Gremien formieren.

Ganz allein gelassen wird die Heidelberger Kirche allerdings noch nicht, denn im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzepts kontrolliert die Landeskirche in vierteljährlichen Gesprächen weiter. Eine Organisationsanalyse während der Ersatzvornahme, so erklärte die neue Geschäftsführerin der Kirchenverwaltung, Olga Schorr, habe auch keineswegs zu viel Personal entdeckt, im Gegenteil: In der Kita-Verwaltung gibt es jetzt eine halbe Stelle mehr. Dafür wurde „eine bessere Kommunikation der einzelnen Abteilungen in der Kirchenverwaltung angemahnt“, wie Dekan Ellsiepen anfügte.

Noch einen Tipp gab Andreas Maier vom Oberkirchenrat, der das Liegenschaftsprojekt leitete, den Heidelbergern, denn die Rücklagen für die Gebäude reichen noch nicht aus: „Fundraising muss künftig eine große Relevanz haben, um kirchliche Arbeitsfelder durch Spenden finanzieren zu können.“