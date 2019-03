Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am meisten haben die Polizisten drauf gewartet: Seit Samstag sind die neuen Körperkameras, die Bodycams, auch in Heidelberg im Einsatz, am Montag wurden sie vorgestellt. Vivien Niemann und Tim Kröbel, die in der Innenstadt auf Streife gehen, sind ganz angetan von den kleinen Kameras, die sie an ihrer rechten Schulter tragen: "Man spürt nichts", erklärt Kröbel - und mit einem Handgriff hat er die Kamera an.

Sie soll vor allem die Luft aus brenzligen Situationen nehmen: Wenn Angreifer merken, dass sie gefilmt werden, hören sie eher auf. Tatsächlich müssen Niemann und Kröbel ihrem Gegenüber sagen, dass sie ihn gerade aufnehmen. Sie drücken dann einen Knopf, erst blinkt es eine Minute grün, das ist das sogenannte Pre-Recording. Diese Aufnahmen werden überspielt, wenn der Angreifer sich besinnen sollte.

Falls nicht, wird das Pre-Recording gespeichert, um die Vorgeschichte und Umstände der Tätlichkeit festzuhalten. Bei der "richtigen" Aufnahme - der Polizist muss noch einmal den Knopf drücken - blinkt es rot. Sie wird 28 Tage gespeichert, sollte es zu Strafverfahren kommen, sogar noch länger.

Hintergrund Bodycams sind kleine Körperkameras, die auf der Schulter getragen werden, sie sind nur etwa 100 Gramm schwer und behindern den Polizisten nicht. Nach Auskunft des Sersheimer Behördenausstaters Etzel - er beliefert weniger die Polizei als vielmehr Kommunale Ordnungsdienste - kostet eine Kamera, wie sie die Polizei gerade angeschafft hat, eine "Axion Body 2", 599 Euro pro Stück. Aber inklusive Dockingstation - hier werden die Kameras mit dem Computer verbunden - und Software kommt man auf knapp 2000 Euro pro Stück, so Pierre Etzel. Für ihn ist die "Axion" ein "absolutes Premiumprodukt": "Sie kann herunterfallen, nass werden, man kann auf sie einschlagen - das hält sie aus. Und sie ist, auch in Stresssituationen, leicht zu bedienen." Im regulären Einsatz sind die Bodycams seit 2005, als die britische Polizei damit ausgestattet wurde. Als erstes Bundesland führte Hessen 2015 die Kameras für seine Polizisten ein. Bis zum Sommer folgt flächendeckend Baden-Württemberg. hö

Bereits vor knapp zwei Jahren, im April 2017, waren solche Bodycams, wenn auch ein anderes Modell, beim Polizeirevier Mitte testweise im Einsatz. "Wir haben beim Pilotversuch gute Erfahrungen damit gemacht", berichtet Dieter Hoffert, der im Polizeipräsidium für die Reviere zuständig ist. Und seit dem Wochenende bekam das gesamte Präsidium 150 Kameras, das Revier Mitte 14 - womit alle Streifen ausgestattet werden können. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern tragen die Beamten keine besonderen Aufnäher wie "Videodokumentation", schließlich wird sowieso jeder Polizist auf Streife mit einer Bodycam ausgestattet.

Und noch ein Detail ist anders: Es gibt keinen Minibildschirm, auf dem die Angreifer sich sehen können. "Das verleitet manche zu noch aggressiverem Vorgehen", erklärt Hoffert. Denn der Schutz der Polizisten und eine erhoffte deeskalierende Wirkung sind der eigentliche Grund für die Anschaffung dieser Geräte: "Der Trend zu mehr Gewalt gegen Polizeibeamte ist ungebrochen. Im letzten Jahr gab es wieder einen zweistelligen Anstieg", berichtet Hoffert. Und Uwe Schrötel, der Leiter des Reviers Mitte, spricht von einer "gewissen Waffengleichheit mit den Bürgern, die uns mit ihren Smartphones filmen".

Anfangs hatten Datenschützer Probleme mit den Kameras, weil sie eine Überwachung der Bevölkerung fürchteten. Diese Zweifel sind mittlerweile ausgeräumt: "Es gibt spezielle Datenserver, die keine Verbindung zum Internet haben", erklärt Schrötel, "das ist also ein abgeschlossenes System." Der Polizist, der eine Aufnahme gemacht hat, hat auch keine Möglichkeit, sie zu manipulieren oder zu löschen.

Nicht nur Polizisten waren an den kleinen Kameras interessiert, auch die Bürger: "Wir wurden immer wieder gefragt, wann wir denn endlich die Bodycams bekommen. Da merkte man bei den Leuten ein großes Interesse", sagt Streifenpolizist Kröbel. Gefilmt hat er in den paar Stunden, in denen er die neue Bodycam trägt, noch nicht. Das gilt für das gesamte Revier Mitte seit Samstag: "Es gab auch noch keinen Anlass, war ja alles friedlich", sagt Schrötel: "Muss ja nicht so bleiben, findet Kröbel: "Ich rechne mal mit der ersten Bewährungsprobe am Wochenende in der Unteren Straße."