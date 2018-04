Heidelberg. (pri/mare) Diese Fahrprüfung hatte sich der junge Feuerwehrmann mit Sicherheit anders vorgestellt. Denn er wurde bei einem Unfall unvermittelt zum Ersthelfer.

Am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr befand sich ein Fahrschul-Lastwagen in Pfaffengrund auf Prüfungsfahrt und musste an einer roten Ampel auf dem Diebsweg stoppen. Plötzlich scherte ein BMW aus, überholte den Lastwagen auf der Gegenfahrbahn und wollte trotz Rotlicht in den Baumschulenweg in Richtung Pfaffengrund abbiegen. Ein bei grüner Ampel fahrender Mercedes konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Fahrerseite des BMW.

Die 32-jährige Fahrerin des BMW wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät befreit werden. Glück im Unglück war es für die BMW-Fahrerin, dass der Prüfling im Fahrschul-Lastwagen ein Angehöriger der Berufsfeuerwehr war, der gerade seine Grundausbildung abgeschlossen hatte.

Dieser leitete sofort Erstmaßnahmen ein und wurde von seinen Kameraden wie auch vom Fahrlehrer für das beherzte Eingreifen entsprechend gelobt. Fahrlehrer Thomas Schwarz beschrieb, dass der Fahrschul-Lastwagen etwa 10 bis 15 Sekunden an der roten Ampel gestanden hatte, als der BMW links überholte. "Wir haben dann erst einmal abgesichert. Unser Fahrschüler ist auf Prüfungsfahrt und von der Berufsfeuerwehr und hat geholfen, wir haben die Kreuzung frei gemacht, dann kam auch schon die Feuerwehr."

Weiter sagt er, dass "die Frau richtig Geschwindigkeit drauf" hatte. "Wir hatten gerade kurz vorher eine ähnliche Situation, aber da stand zum Glück der Verkehr. Ich habe noch gedacht: 'Wie kann man das machen'. Entpsrechend saß der Schock beim Fahrlehrer. "Das kommt immer erst später und man denkt, was hätte man verhindern können. Vielleicht hätte man noch hupen können, aber es ging so schnell."

Zu seinem Fahrschüler, der noch in Ausbildung ist meinte Schwarz: "Er hat alles gut gemacht." Ähnlich äußerte sich auch Sascha Kern, Einsatzleiter der Feuerwehr Heidelberg. "Es war ein prima Zufall, dass ein Kollege von uns gerade bei uns den Grundlehrgang beendet hat. Mit Absprache des Fahrlehrers ist er hier sofort als Ersthelfer tätig geworden, hat Erstmaßnahmen durchgeführt und die Einsatzstelle super übergeben. Er hat super reagiert, alles klasse."

Die Feuerwehr entschied dann mit dem leitenden Notarzt, das Dach zu entfernen und die Frau über das Heck zu retten. "Es hat alles einwandfrei funktioniert", sagte Kern. "Wir müssen darauf achten, dass das Fahrzeug sicher steht und dass wir nicht in die Airbags schneiden. Dafür sind wir ja geschult."

Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Mercedes kam unverletzt davon. Der Baumschulenweg und Diebsweg war während der Unfallaufnahme im Bereich der Kreuzung voll gesperrt.

Inwiefern die 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Update: 17. April 2018, 12.50 Uhr