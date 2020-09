Heidelberg. (shy) Nachdem es am vergangenen Donnerstag an der Elisabeth-von-Thadden-Grundschule im Pfaffengrund zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen war, steht nun fest, dass es schon länger Probleme mit der Heizungsanlage der Grundschule gibt. Anwohner hatten sich bereits vor einem Jahr bei der Thadden-Schule beklagt. Sie berichten von bläulichen Abgasen und Verpuffungen. Ende Juni wandten sie sich dann an die Stadt.

Die teilte nun auf RNZ-Nachfrage mit, dass kurz darauf eine Überprüfung der Anlage mit dem Bezirksschornsteinfeger, der Schulleitung und dem beauftragten Fachplaner stattfand. Das Ergebnis: Bei der seit 2011 betriebenen Pellet-Kesselanlage mit Solarunterstützung kommt es wegen technischer Probleme zu einem unvollständigen Verbrennungsvorgang. Das Umweltamt habe die Schulleitung der Thadden-Grundschule am 20. Juli aufgefordert, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu treffen, der Fachplaner habe ein Konzept für den Einbau eines solarunterstützten Gasbrennwertkessels vorgelegt.

Während der Umbaumaßnahmen sollte eine mobile Heizungsanlage zum Einsatz kommen. Nach mehreren vergeblichen Reparaturversuchen an der bestehenden Anlage kam es vier Tage nach Schulbeginn dann zu der Rauchentwicklung, die die Evakuierung der Schule zur Folge hatte. 39 Einsatzkräfte mit neun Einsatzfahrzeugen waren vor Ort. Wie die Schulleitung der Thadden-Grundschule mitteilte, sei die Heizungsanlage zwar weitestgehend abgeschaltet gewesen, musste aber zu notwendigen Messungen immer wieder hochgefahren werden. Bei einer solchen Messung sei es dann zu der Rauchentwicklung gekommen.

Die Stadt hat die Schulleitung nun dazu aufgefordert, "unverzüglich die Heizungsanlage bis zur Inbetriebnahme der mobilen Heizstation stilllegen zu lassen und die geplanten Umbaumaßnahmen umzusetzen". Das wird nun auch geschehen. Am Montag starten laut Schulleitung die Arbeiten. "Im ersten Schritt wird auf den schuleigenen Parkplatz eine mobile Heizungsanlage gestellt, da die aktuelle Heizungsanlage ausgeschaltet bleiben kann. Nach und nach wird dann der Heizungsumbau stattfinden."

Update: Mittwoch, 23. September 2020, 20.20 Uhr

Heidelberg. (RNZ) Große Aufregung am Donnerstagnachmittag im Pfaffengrund: Nachdem es im Heizungsraum der Elisabeth-von-Thadden-Schule Grundschule zu einer Rauchentwicklung gekommen war, rückten die Feuerwehren Heidelberg, Pfaffengrund und Wieblingen mit einem Großaufgebot an.

Die Schülerinnen und Schüler waren beim Eintreffen der Wehrleute bereits von ihren Lehrkräften aus dem Gebäude zu einem nahegelegenen Spielplatz gebracht worden – eine Gefahr für die Kinder bestand also nicht.

Glücklicherweise brannte es auch nicht. Laut Feuerwehr ist es aus noch unbekannten Gründen vermutlich zu einer Verpuffung bei der Holz-Pellets-Heizung gekommen. Der Heizraum wurde entraucht und danach kontrolliert. Insgesamt waren 39 Einsatzkräfte mit neun Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden