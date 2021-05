Von Denis Schnur

Heidelberg. Heidelberg soll klimaneutral werden – am besten bis 2030. So hat es OB Eckart Würzner 2019 formuliert. Doch noch immer kommt ein Großteil der Fernwärme in der Stadt aus dem "Großkraftwerk Mannheim" (GKM) – und die Steinkohleverbrennung dort ist für sieben Prozent der CO2-Emissionen Baden-Württembergs verantwortlich. Umweltverbände fordern deshalb, dass das Kraftwerk möglichst bald stillgelegt wird. In einer Studie für "Heidelberg Kohlefrei" und "Mannheim Kohlefrei" hat Dr. Amany von Oehsen (37), Umweltberaterin beim BUND und zuvor Physikerin beim Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, nun ein Szenario aufgezeigt, wie das bis 2030 gelingen kann. Im Interview erklärt sie, wo die Heidelberger dann ihre Wärme herbekommen können – und was das für die Heizkosten bedeuten würde.

Sie setzen sich dafür ein, dass das GKM bis 2030 vom Netz geht; aktuell sieht die Beschlusslage 2034 vor. Machen diese vier Jahre so einen großen Unterschied?

Amany von Oehsen. Foto: privat

Wenn das GKM weiterhin viel Wärme und Strom produziert, machen vier Jahre einen großen Unterschied. Momentan liegt dessen Treibhausgasausstoß jährlich bei fünf bis sieben Millionen Tonnen CO2 – das ist fünf- bis siebenmal Heidelbergs gesamter CO2-Ausstoß. Dieser Ausstoß hängt natürlich davon ab, wie viel Wärme wir aus Steinkohle noch verbrauchen und wie viel Strom das GKM verkauft. Die Wärme- und Stromerzeugung des GKM muss schnell durch Erneuerbare Energien und Energieeffizienz minimiert werden. Ob das GKM aber komplett vom Netz geht oder in die Netzreserve geht, um in Notsituationen das Stromnetz zu stabilisieren, ist für den CO2-Ausstoß nicht entscheidend.

Sie haben ein Szenario entworfen, wie die Region bis 2030 auf die Fernwärme aus dem Kraftwerk verzichten könnte. Wie sieht das für Heidelberg aus?

Im Moment kommen 45 Prozent der Heidelberger Fernwärme aus dem GKM, die muss man ersetzen. Heidelberg möchte dabei unabhängiger werden, die Stadtwerke ihre Eigenproduktion steigern. Im Moment schaut man in Richtung Erdgasblockheizkraftwerke, aber eigentlich müsste man dringend mit der erneuerbaren Wärme vorankommen.

Bei der Wärmewende hilft auch der Energiespeicher. Foto: Rothe

Wo könnte erneuerbare Wärme für Heidelberg herkommen?

In unserem Szenario würde Heidelberg in eine große Flusswärmepumpe investieren. Auch nach Standorten für Tiefe Geothermie im Raum Heidelberg sollte man suchen. Wärme aus Biomethan, das aus der Vergärung von Biomüll aus der Region stammt, kann ebenfalls einen Beitrag leisten.

Große Flusswärmepumpen gibt es in Deutschland bislang nicht.

In Wien gibt es eine Anlage mit 20 Megawatt Leistung, die die Wärme der Donau, aber auch die Abwärme eines Kraftwerks nutzt, in Deutschland gibt es bisher nur kleinere Flusswärmepumpen. In unserem Szenario sind in Heidelberg 50 Megawatt vorgesehen – das wäre die bisher größte in Deutschland. Auch die Stadtverwaltung findet das Thema interessant und hat erste Gespräche mit den Stadtwerken geführt.

Wie kann man sich so eine Wärmepumpe konkret vorstellen?

Die Stadtwerke Lemgo setzen gerade eine Anlage um. Die haben einen kleinen Kanal gebaut, wo Flusswasser entnommen, über einen Wärmetauscher geführt und wieder in den Fluss geleitet wird. So würde Heidelberg das wahrscheinlich auch machen. Alternativ könnte man den Wärmetauscher auch direkt in den Fluss bauen. Das hätte den Nachteil, dass er schwieriger zu reinigen und zu warten wäre.

Dafür wäre er vermutlich günstiger und schneller umgesetzt.

Vielleicht. Aber da muss eine Reihe von Aspekten abgewogen werden. Eine schnelle Klärung und Umsetzung braucht es jedenfalls dringend, wir müssen mit den Treibhausgasemissionen schnell herunter! Deswegen möchten wir das Thema nicht auf die lange Bank schieben, sondern jetzt schauen: Wie reagiert die Öffentlichkeit auf das Thema? Welche Standorte wären denkbar?

Sie wollen 50 Megawatt Wärme aus dem Fluss ziehen. Hätte das keine Auswirkungen auf dessen Temperatur?

Nur sehr begrenzt. Man müsste nur einen kleinen Anteil des Wassers entnehmen – etwa drei Prozent dessen, was durch den Fluss fließt, wenn er Niedrigwasser hat – und den würde man um drei Grad abkühlen. Die Temperaturauswirkung wäre also sehr gering. Und sie wäre tendenziell positiv: Denn das Flusswasser ist in den vergangenen Jahren wärmer geworden – durch den Klimawandel und dadurch, dass Kühlwasser entnommen und wieder eingeleitet wird, mit teilweise problematischen Auswirkungen auf Flusslebewesen. Eine Abkühlung würde also eher helfen als schaden.

Könnte man nicht wärmeres Wasser anzapfen – etwa das Abwasser aus der Kläranlage, das in den Neckar geleitet wird?

Ja. Das Abwasser der Kläranlage hat den Vorteil, dass es auch im Winter mindestens acht Grad warm ist, eine Wärmepumpe hätte so eine bessere Effizienz. Das zu tun, hat Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz auch schon mehrfach angeregt, aber es wurde leider bisher nicht wirklich aufgegriffen.

Im Winter ist das Flusswasser deutlich kälter. Kann man dann überhaupt Wärme daraus ziehen?

Da ist der Wirkungsgrad tatsächlich ungünstiger. Aber im Durchschnitt kann man eine Flusswärmepumpe in Heidelberg auch im Winter gut betreiben. Wenn das Wasser eine Temperatur von unter drei Grad hat, sollte man die Anlage abschalten. Deswegen muss man das immer im Zusammenspiel mit anderen Wärmeerzeugern sehen.

Deshalb spielt in Ihrem Vorschlag auch die Tiefe Geothermie eine große Rolle. Wo gibt es da geeignete Standorte?

Auch das ist ein Thema, das man zügig in die Umsetzung bringen sollte und könnte. In Gesprächen mit der Deutschen Erdwärme habe ich den Eindruck gewonnen, dass es in Richtung Eppelheim/Plankstadt einen guten Standort geben könnte. Heidelberg selbst ist nicht ganz so attraktiv, weil man hier tiefer bohren müsste.

Ihr Szenario sieht auch vor, dass der Wärmebedarf verringert wird – indem man 2,5 Prozent der Gebäude in der Stadt pro Jahr saniert. Das hat der Gemeinderat zwar ebenfalls beschlossen – doch Experten halten das für unrealistisch.

Da ist die Frage, ob man mit Blick auf den Status quo herangeht oder ob man schaut, was mit hohen politischen Ambitionen und gesellschaftlichem Willen möglich ist. Im Moment haben Eigentümer leider wenig Interesse an der Sanierung, weil es in der Regel lange dauert, bis sich Investitionen auszahlen. Umso mehr muss man bei Bürgerinnen und Bürgern dafür werben, dass sie das trotzdem machen – für den Klimaschutz und, um langfristig abgesichert zu sein gegen steigende Energiepreise. Natürlich sind 2,5 Prozent extrem ambitioniert und man müsste sich richtig ins Zeug legen. Aber wenn sich auch auf Bundesebene vielleicht ein paar Parameter ab Herbst verändern, halte ich das für machbar.

45 Prozent der Heidelberger Fernwärme kommt derzeit aus dem „Grosskraftwerk“ – das soll sich zügig ändern. Foto: Gerold

Hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz aus Ihrer Sicht die Chancen erhöht, dass das GKM bald vom Netz geht?

Ich kann Ihnen da nur mein Bauchgefühl geben: Das sagt Ja. Die Betreiber schauen schon darauf, wie sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Außerdem ist die Steinkohle derzeit unwirtschaftlich. Das GKM läuft teilweise zu Zeiten, in denen sich die Stromproduktion nicht lohnt – weil wir die Wärme brauchen. Das liegt auch daran, dass die EU angekündigt hat, ihr Klimaziel für 2030 zu verschärfen – und die CO2-Preise dadurch gestiegen sind. Wenn die Bundesregierung in eine ähnliche Richtung geht, wird das den Trend verstärken, deshalb könnte das GKM früher vom Netz gehen.

Angenommen, Ihr Szenario wird umgesetzt. Was würde das für die Fernwärme-Kunden in Heidelberg bedeuten?

Zunächst mal: Niemand muss sich Sorgen machen, dass er im Kalten sitzen wird. Das Kraftwerk wird erst abgeschaltet, wenn es Alternativen für die Wärme gibt. Deswegen hängt die Geschwindigkeit des Steinkohleausstiegs hier konkret davon ab, wie schnell wir den Umstieg schaffen. Schaffen müssen wir ihn eh. Denn das GKM muss bis 2034 abgeschaltet werden und bis dahin brauchen wir Alternativen. Erdgas in großen Mengen zu nutzen, ist keine sinnvolle Lösung, denn für eine "Brückentechnologie" bleibt keine Zeit – und wir haben zum Glück den Verbrauchsrückgang durch Dämmung und erneuerbare Energien als gute Alternativen.

Der Umstieg ist nicht ohne große Investitionen zu machen. Müssen die Kunden also mit höheren Kosten rechnen?

Das haben wir uns angesehen und ich war positiv überrascht, wie moderat der Fernwärmepreis in unserem Szenario steigen würde. Das wären etwa ein bis zwei Cent mehr pro Kilowattstunde. Ein Haushalt mit 100 Quadratmeter Wohnfläche und einem mittleren Verbrauch müsste etwa 100 bis 250 Euro im Jahr mehr zahlen – falls sein Verbrauch nicht sinkt. Außerdem muss man davon ausgehen, dass auch die Fernwärme aus Steinkohle in den nächsten Jahren teurer wird – mindestens genauso stark.

Wenn sich nichts ändert, gibt es zwei Entscheidungen, die sich ein Stück weit widersprechen: Das GKM soll bis 2034 laufen, Heidelberg hat aber beschlossen, ab 2030 keine Fernwärme aus Kohle zu beziehen. Wie sinnvoll wäre ein Alleingang?

Tatsächlich argumentieren viele, dass das Kraftwerk sowieso läuft und man die Abwärme nutzen sollte. Aber wie gesagt, ist es teilweise umgekehrt: Da läuft das Kraftwerk, um Wärme zu erzeugen, und der Strom ist das Nebenprodukt. Wenn sich Heidelberg als Abnehmer zurückzieht, wird auch die Steinkohleverstromung zurückgehen. Auch ein Heidelberger Alleingang würde also zu CO2-Einsparungen führen.