Von Micha Hörnle

Heidelberg. Kurz vor der Klimakonferenz vor zwei Wochen wollte Oberbürgermeister Eckart Würzner in Heidelberg den Klimanotstand ausrufen. Da war Konstanz früher dran, seit dem 2. Mai darf in der Stadt am Bodensee nichts mehr unternommen werden, was dem Klima schadet. Nun soll nach 66 Jahren das große Feuerwerk "Seenachtfest" ausfallen, zum letzten Mal findet es am 10. August statt. Droht nun auch ein Ende der Schlossbeleuchtung? Eher nicht - auch wenn es in den letzten Tagen in den Sozialen Medien eine aufgeregte Diskussion gab.

Denn die Stadt und Schlossbeleuchtungs-Organisator Heidelberg-Marketing denken nicht im Traum daran, an der alten Feuerwerkstradition etwas zu ändern: "Wenn eine Schlossbeleuchtung eine große Luftverschmutzung nach sich ziehen würde, wäre ich der erste, der eingreifen würde - zum Wohle meiner Stadt! Aber hier wissen wir vom Ministerium und von unserem Dienstleister, dass diese Feinstaub-Belastung so gering ist, dass wir hier entspannt sein dürfen", sagt Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer auf RNZ-Anfrage. Und er fügt hinzu: "Wenn ich mir das Budget in Konstanz anschaue, muss ich sagen, dass wir bei drei Feuerwerken nicht annähernd an dieses heranreichen."

Das bestätigt auch Thomas Fischer, der Geschäftsführer der Wieslocher (und einst Heidelberger) Firma Beisel-Pyrotechnik: "Man weiß, dass 1000 Kilo Feuerwerk etwa 100 Gramm Feinstaub produzieren. In Konstanz sind es bei 700 Kilo Feuerwerk 70 Gramm, bei einer Schlossbeleuchtung kommen wir auf 200 Kilo mit 20 Gramm Feinstaub-Belastung. Das ist fast nichts im Vergleich zu dem, was jeden Tag der Verkehr oder die Industrie verursachen." Er findet die Debatte ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, zumal "es an Silvester schon heftiger ist als bei der Schlossbeleuchtung".

Und er meint: "Natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit der Thematik, schließlich gibt es bei uns ohne Zweifel Verbrennungsprozesse, die Feinstaub mit sich bringen. Es wird auch in Kürze eine neue Studie des Verbandes der pyrotechnischen Industrie geben." Obwohl er mit seiner Firma für bis zu 150 Pyrotechnik-Spektakel im Jahr verantwortlich ist, hat er bisher trotz des Feinstaubs noch nie Probleme mit den Lungen gehabt. "Das ist absolut nicht unser Thema, und ich kenne auch keinen Fall eines Feuerwerkers mit Staublunge. Wir haben eher ein Problem mit der Lautstärke, weswegen wir Ohrenschutz tragen."

Die Stadt Heidelberg verweist auf die Einschätzung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das man bereits 2010 um eine Einschätzung der Umweltfolgen der Schlossbeleuchtung gebeten hatte. An den Luftmessstellen in Heidelberg in der Mittermaierstraße und der Berliner Straße sei keine zusätzliche Feinstaub-Belastung durch die drei Feuerwerke festzustellen. Bei ihnen handle es sich um Einzelereignisse, durch die keine Auswirkungen auf die Luftqualität festzustellen sei - zumal dabei die Raketen von den Profis in eine größere Höhe abgefeuert werden als die von Laien an Silvester. "Die Behörde führte an, dass aus ihrer Sicht gegen die Durchführung der Schlossbeleuchtungen in den Monaten Juni, Juli und September keine grundsätzlichen Bedenken und aus immissionsschutzrechtlichen Gründen keine Veranlassung bestünden, die Veranstaltungen zu untersagen", so eine Stadtsprecherin zur RNZ.

Seit sieben Jahren ist die Feinstaubmessfunktion an der Station in der Mittermaierstraße deaktiviert, weil die gesetzlichen Grenzwerte nie überschritten wurden; im Moment nimmt nur die Anlage in der Berliner Straße die Werte auf. Die registrierte für das gesamte Jahr 2018 nur an drei Tagen (einer im Februar und zwei im März) erhöhte Werte; in diesem Jahr gab es noch gar keine Grenzwertüberschreitung.