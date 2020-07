Von Arndt Krödel

Heidelberg. Nach einer Dreiviertelstunde war die Sache entschieden: Bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr tritt der Schlierbacher Dennis Tim Nusser erneut als Kandidat der FDP im Wahlkreis Heidelberg an. Mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung votierten die wenigen erschienenen FDP-Mitglieder auf der Wahlkreiskonferenz im Bürgerhaus Emmertsgrund fast einstimmig für den 23-Jährigen, der bis April 2019 stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen war. Nach seiner Bewerbungsrede hatte niemand der Anwesenden eine Frage an den ohne Gegenkandidaten angetretenen Nusser, was den Versammlungsleiter Hannes Wendling, Kreisvorsitzender der FDP Heidelberg, von einer "harmonischen Veranstaltung" sprechen ließ. Fragen hatte dafür die RNZ, die sich mit dem Absolventen des Studiengangs American Studies an der Uni Heidelberg im Anschluss an seine Wahl unterhielt.

Herr Nusser, nach Ihrem letzten Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017 hatten Sie verkündet, zum Abschalten nach Dänemark zu fahren, nur mit einem Schlafsack im Gepäck. Was ist daraus geworden?

Das ist tatsächlich so passiert, hat aber noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich es geschafft habe, weil ich im Studium noch einiges aufzuholen hatte. Ich habe dann mit Freunden westlich von Kopenhagen gezeltet.

In den aktuellen Wahlumfragen befindet sich Ihre Partei im Abwärtstrend. Wie wollen Sie verhindern, dass die FDP 2021 aus dem Bundestag fliegt?

Unser Ziel ist, nicht nur fünf Prozent zu erreichen, sondern ein eindeutig besseres Ergebnis. Wir haben durchaus sehr gute Oppositionsarbeit gemacht, sind aber nicht immer durchgedrungen. Das liegt auch an einigen unglücklichen Äußerungen. Und in der jetzigen Krisensituation ist es für die Opposition immer schwierig, mit einer guten Nachricht durchzudringen.

Apropos unglückliche Äußerungen: Der Umgang mit der Wahl des von der AfD unterstützten FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten hat Ihrer Partei doch sehr geschadet, oder?

Ich glaube, dass Herr Kemmerich da einen eindeutigen Fehler begangen hat. In der Heidelberger FDP haben wir das am gleichen Abend klargemacht. Es muss eine klare Abgrenzung zur AfD geben, und dazu steht die FDP auf Bundesebene auch uneingeschränkt.

Welchen Belangen Ihres Wahlkreises würden Sie, falls Sie es in den nächsten Bundestag schaffen, Prioritäten einräumen?

Durch die Corona-Krise werden die Gewerbesteuern dieses Jahr sehr stark zurückgehen. Hier muss es Aufgabe der FDP sein, die Finanzierung der Kommunen deutlich zu verbessern, einerseits durch direkte Kommunalmittel, aber auch beispielsweise durch eine dauerhafte Veränderung der Einkommensteuerverteilung im Verhältnis zwischen Kommune, Bund und Land. Ein weiteres Thema ist der Breitbandausbau des Internets. Es gibt einige Orte im Wahlkreis, so wie mein Wohnort Heidelberg-Schlierbach, wo "Internet-Niemandsland" ist. Da hat man ein Glasfaserkabel gelegt, aber zwei Drittel der Haushalte sind nicht daran angeschlossen. Die Bundesregierung verspricht hier immer sehr viel und hält sehr wenig.

Wäre die FDP nicht gut beraten, sich gerade in heutigen Zeiten auf die Freiburger Thesen eines Karl-Hermann Flach und eines Werner Maihofer zurückzubesinnen, Stichwort: Reform des Kapitalismus?

Ich glaube, dass man mit einem Programm von 1971 den Problemen von 2020 nicht ideal begegnen kann. Was wir nach der Bundestagswahl brauchen, ist ein neues Grundsatzprogramm, das auf dem alten aufbaut. Da werden die Freiburger Thesen eine wichtige Rolle spielen, aber ich glaube, wir müssen vorausschauen und nicht wieder die Streitigkeiten der Vergangenheit aufnehmen.

Die FDP hat die Bundesregierung aufgefordert, zusätzliche Milliarden aus dem Corona-Konjunkturpaket für eine schnellere Ablösung der überalterten Tornado-Flotte einzusetzen. Sind Sie damit für die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik?

Ich persönlich halte die nukleare Teilhabe nicht zwangsläufig für die wichtigste Verteidigungsstrategie der Bundesrepublik und halte es da mit dem ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle, der sich seinerzeit für den Abzug der US-Atomwaffen aus dem Fliegerstandort Büchel in Deutschland eingesetzt hat. Als Partei sind wir für eine nukleare Teilhabe und sehen das als eine wichtige Position in der Frage der Landesverteidigung.

Christian Lindner sprach der Bewegung Fridays for Future die politische Kompetenz ab. Ist er noch der richtige Vorsitzende?

(lacht) Auch wenn ich ihm in dieser Aussage nicht zustimme, glaube ich trotzdem, dass Christian Lindner bei der Bundestagswahl der richtige Spitzenkandidat ist.