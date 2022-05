Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Showdown im Streit um den "Faulen Pelz" ist vertagt. Als sich der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am Dienstag mit der Frage beschäftigte, ob der Bauantrag des Landes um ein Jahr zurückgestellt werden sollte, plädierte Grünen-Stadtrat Manuel Steinbrenner dafür, zunächst einmal den baden-württembergischen Sozialminister Manne Lucha persönlich anzuhören. Dieser hatte im Vorfeld bereits eine Einladung in den Haupt- und Finanzausschuss am kommenden Mittwoch angenommen. Der entsprechende Antrag, ohne Beschlussempfehlung in die Sitzung des Gemeinderates am 2. Juni zu gehen, wurde dank der Stimmen der Grünen und der SPD mit denkbar knapper Mehrheit mit sieben zu sechs angenommen.

Ursprünglich wollte Lucha bereits in den Hauptausschuss kommen und dort die Pläne für einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter und die erforderlichen Baumaßnahmen vorstellen. Doch Oberbürgermeister Eckart Würzner bat ihn, sich erst in der entscheidenden Sitzung des Gemeinderates am 2. Juni den Stadträtinnen und Stadträten zu stellen. Bis zum Mittwoch war unklar, ob diese Verschiebung möglich ist. Denn Lucha legt Wert darauf, dass auch Vertreter des Zentrums für Psychiatrie in Calw zugegen sind, das die Außenstelle im "Faulen Pelz" betreiben soll. Die Termine werden gerade intern abgeklärt. Fest steht indessen, dass es bei dem ministeriellen Besuch auch um die Frage der Befristung gehen wird: Bislang verspricht Lucha, das ehemalige Gefängnis bis zum 30. Juni 2025 wieder zu räumen. Bis dahin gebe es genügend Plätze für den Maßregelvollzug in den bereits bestehenden Entzugskliniken und Psychiatrien im Land und das Gelände könne für die Nachnutzung durch die Universität Heidelberg freigegeben werden.

Baubürgermeister Jürgen Odszuck traut diesem Versprechen nicht. "Das Land sagt, dass es bis 2025 genügend Objekte geben wird, die den Bedarf im Maßregelvollzug abdecken", sagt Odszuck. Nach den heute vorliegenden Zahlen sei das auch realistisch. "Doch was ist, wenn der Bedarf weiter steigt?", fragt der Baubürgermeister. In den letzten drei Jahren seien immer mehr Straftäter von den Gerichten in die Psychiatrie oder Entzugsklinik gesteckt worden.

Rein rechtlich könnte die Stadt den Bauantrag um ein Jahr zurückstellen, da er einem Bebauungsplan zur universitären Nutzung entgegensteht, den der Gemeinderat im Dezember aufgestellt hat. Unterdessen droht das Land aber mit dem Paragrafen 37 Baugesetzbuch: Wegen der "besonderen öffentlichen Zweckbestimmung" des Maßregelvollzugs könnte das Regierungspräsidium Karlsruhe das Baugenehmigungsverfahren an sich reißen, sollte der Bauantrag von der Stadt abgelehnt oder zurückgestellt werden. Der Widerstand Heidelbergs könnte somit ausgehebelt werden. Die Stadtverwaltung wiederum empfiehlt dem Gemeinderat für diesen Fall, Rechtsmittel einzulegen.

Steinbrenner bat nun die Verwaltung darum, spätestens bis zum nächsten Gemeinderat eine Einschätzung abzugeben, wie die Erfolgschancen für solch einen Rechtsstreit wären. Mit Hinblick auf die Niederlage der Stadt gegen das Land in Sachen Straßenbahn im Neuenheimer Feld im Jahr 2016 sagte er: "Damit haben wir ja nicht die besten Erfahrungen gemacht."

Eine Sprecherin des Sozialministeriums versprach, dass sich Lucha den Fragen der Stadträte stellt. Sie sagte aber auch: "Es ist befremdlich, dass die Stadt so lange nicht auf das Gesprächsangebot unseres Hauses eingegangen ist." Bis zu seinem Besuch in Heidelberg gehe der Minister davon aus, dass "keine Beschlussfassung in der Sache stattfindet".

Die Stadt fährt dem Land in die Parade

Heidelberg. Die Auseinandersetzung um das ehemalige Altstadt-Gefängnis "Fauler Pelz" wird spannend. Bereits an diesem Dienstag könnte der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss den Bauantrag des Sozialministeriums, das in den beiden Gebäuden einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter einrichten will, um ein ganzes Jahr zurückstellen. Unterdessen hat Minister Manne Lucha eine Einladung der SPD-Gemeinderatsfraktion angenommen. Er kommt am Mittwoch, 18. Mai, in den Haupt- und Finanzausschuss, um seine Pläne für den "Faulen Pelz" zu erläutern und darüber mit den Stadträtinnen und Stadträten zu sprechen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage der RNZ.

Bringt die Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss eine Annäherung? Aktuell sind die Positionen von Stadt und Land festgefahren. Der Gemeinderat hat im vergangenen Dezember für das ehemalige Gefängnis-Areal einen Bebauungsplan aufgestellt, um das Gelände langfristig für die Universität zu entwickeln, aber auch um den Maßregelvollzug zu verhindern. Denn durch den Einleitungsbeschluss besteht auch die rechtliche Möglichkeit, alle diesem Vorhaben entgegenstehenden Bauanträge um ein Jahr zurückzustellen. Das Sozialministerium wiederum beruft sich in seinem jüngst gestellten Bauantrag auf Paragraf 37 Baugesetzbuch, wonach das Regierungspräsidium Karlsruhe das Genehmigungsverfahren an sich reißen und die Planungshoheit der Stadt aushebeln könnte.

Die Landesregierung begründet diesen Passus ihres Bauantrags mit der "besonderen öffentlichen Zweckbestimmung" ihres Vorhabens. Übersetzt heißt das: Der Maßregelvollzug werde dringend gebraucht, sonst könnten gefährliche Straftäter, die laut richterlichem Beschluss in einer Suchtklinik behandelt werden müssen, in Freiheit entlassen werden. Sie dauerhaft in einer Justizvollzugsanstalt einzusperren, wäre nämlich rechtlich nicht zulässig. Sollte das Regierungspräsidium versuchen, den Widerstand der Stadt zu brechen, werden die Heidelberger aller Voraussicht nach wiederum Rechtsmittel einlegen. Ob das Zentrum für Psychiatrie in Calw seine Außenstelle im "Faulen Pelz" dann wie geplant bereits im September in Betrieb nehmen kann, ist ungewiss.

Die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Zentrums für Psychiatrie Calw will im "Faulen Pelz" eine Entziehungsanstalt mit regulär 75 Plätzen betreiben. Die geplante Aufenthaltsdauer der Patienten beträgt drei bis sechs Monate, in welchen die Patienten das ehemalige Gefängnis nicht verlassen dürfen. Hier soll die medizinische und psychiatrische Diagnostik erfolgen sowie der weitere Therapieplan erstellt werden. Anschließend, so die Pläne des Ministeriums, werden die Patienten in ein Zentrum für Psychiatrie oder in eine Justizvollzugsanstalt verlegt. Rund 90 Beschäftigte werden für die Einrichtung im "Faulen Pelz" gebraucht.

Die Immobilie in Landesbesitz soll für elf Millionen Euro ertüchtigt werden. Laut Bauantrag sollen zum Beispiel die Böden erneuert, die Fenster ausgetauscht, neue Sicherheitsschlösser eingebaut sowie eine neue Heizungsanlage installiert werden. Die vorhandene Freifläche soll als Sportfeld angelegt werden. An der Fassade sind nur geringfügige Änderungen vorgesehen. Bis zum 30. Juni 2025 will das Zentrum für Psychiatrie den "Faulen Pelz" für die universitäre Nachnutzung wieder freigeben.

