Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Auseinandersetzung um das ehemalige Altstadt-Gefängnis "Fauler Pelz" wird spannend. Bereits an diesem Dienstag könnte der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss den Bauantrag des Sozialministeriums, das in den beiden Gebäuden einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter einrichten will, um ein ganzes Jahr zurückstellen. Unterdessen hat Minister Manne Lucha eine Einladung der SPD-Gemeinderatsfraktion angenommen. Er kommt am Mittwoch, 18. Mai, in den Haupt- und Finanzausschuss, um seine Pläne für den "Faulen Pelz" zu erläutern und darüber mit den Stadträtinnen und Stadträten zu sprechen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage der RNZ.

Bringt die Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss eine Annäherung? Aktuell sind die Positionen von Stadt und Land festgefahren. Der Gemeinderat hat im vergangenen Dezember für das ehemalige Gefängnis-Areal einen Bebauungsplan aufgestellt, um das Gelände langfristig für die Universität zu entwickeln, aber auch um den Maßregelvollzug zu verhindern. Denn durch den Einleitungsbeschluss besteht auch die rechtliche Möglichkeit, alle diesem Vorhaben entgegenstehenden Bauanträge um ein Jahr zurückzustellen. Das Sozialministerium wiederum beruft sich in seinem jüngst gestellten Bauantrag auf Paragraf 37 Baugesetzbuch, wonach das Regierungspräsidium Karlsruhe das Genehmigungsverfahren an sich reißen und die Planungshoheit der Stadt aushebeln könnte.

Die Landesregierung begründet diesen Passus ihres Bauantrags mit der "besonderen öffentlichen Zweckbestimmung" ihres Vorhabens. Übersetzt heißt das: Der Maßregelvollzug werde dringend gebraucht, sonst könnten gefährliche Straftäter, die laut richterlichem Beschluss in einer Suchtklinik behandelt werden müssen, in Freiheit entlassen werden. Sie dauerhaft in einer Justizvollzugsanstalt einzusperren, wäre nämlich rechtlich nicht zulässig. Sollte das Regierungspräsidium versuchen, den Widerstand der Stadt zu brechen, werden die Heidelberger aller Voraussicht nach wiederum Rechtsmittel einlegen. Ob das Zentrum für Psychiatrie in Calw seine Außenstelle im "Faulen Pelz" dann wie geplant bereits im September in Betrieb nehmen kann, ist ungewiss.

Die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Zentrums für Psychiatrie Calw will im "Faulen Pelz" eine Entziehungsanstalt mit regulär 75 Plätzen betreiben. Die geplante Aufenthaltsdauer der Patienten beträgt drei bis sechs Monate, in welchen die Patienten das ehemalige Gefängnis nicht verlassen dürfen. Hier soll die medizinische und psychiatrische Diagnostik erfolgen sowie der weitere Therapieplan erstellt werden. Anschließend, so die Pläne des Ministeriums, werden die Patienten in ein Zentrum für Psychiatrie oder in eine Justizvollzugsanstalt verlegt. Rund 90 Beschäftigte werden für die Einrichtung im "Faulen Pelz" gebraucht.

Die Immobilie in Landesbesitz soll für elf Millionen Euro ertüchtigt werden. Laut Bauantrag sollen zum Beispiel die Böden erneuert, die Fenster ausgetauscht, neue Sicherheitsschlösser eingebaut sowie eine neue Heizungsanlage installiert werden. Die vorhandene Freifläche soll als Sportfeld angelegt werden. An der Fassade sind nur geringfügige Änderungen vorgesehen. Bis zum 30. Juni 2025 will das Zentrum für Psychiatrie den "Faulen Pelz" für die universitäre Nachnutzung wieder freigeben.

Info: Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss tagt am Dienstag, 10. Mai, um 17 Uhr im Rathaus.