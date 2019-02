Die Uni will auf einem Teil des Hofes am Faulen Pelz - er soll öffentlich zugänglich werden - einen Neubau errichten. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Universität wehrt sich gegen die Kritik, dass das einstige Gefängnis Fauler Pelz in der Altstadt mit wissenschaftlichen Instituten belegt werden soll. In der letzten Woche hatten die Altstadt-CDU sowie die FDP und die Freien Wähler gefordert, das seit 2015 leer stehende Areal öffentlich nutzbar zu machen, das Rathaus solle deswegen Druck machen: "Die Stadt sollte beim Land darauf hinwirken, dass dieses Areal nicht einfach mit Büroflächen belegt wird, sondern zu einem urbanen, belebten und begrünten Quartier für Wohnen und Arbeiten entwickelt wird, das attraktiv für junge und ältere Menschen ist", so hieß es. Das sei "eine einmalige Chance, diesen Teil der Altstadt neu zu beleben", anstatt "ein Papierlager" zu schaffen.

Am Montag sagte bei einem Pressegespräch Unirektor Bernhard Eitel: "Wir wollen nicht in den Strudel des Kommunalwahlkampfes geraten. Das sind doch völlig falsche Behauptungen. Wir wollen hier keinen ,Aktenbunker’ bauen, sondern universitäre Gebäude schaffen, die wie jedes andere öffentlich zugänglich sind." Die konkrete Neunutzung der zwei bestehenden ehemaligen Gefängnishäuser sei genauso unklar wie das des geplanten Neubaus, allerdings werde dafür Sorge getragen, dass dort attraktive Einrichtungen mit Innenhöfen entstehen. Sogar eine kleine Cafeteria kann sich Eitel vorstellen - wenn auch keinen ausgewachsenen gastronomischen Betrieb, weil das Ärger mit den Nachbarn geben könnte. "Wir haben hier mitnichten die Absicht, etwas Geschlossenes oder ,Verstaubtes’ zu errichten, sondern moderne Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Studierenden und Nachwuchswissenschaftler."

Der Grund für die universitäre Nutzung liege im immensen Raumbedarf, gerade für die Geisteswissenschaften in der Altstadt: "Wir haben viel mehr Studenten als früher und etliche neue Institute und Abteilungen, für die wir momentan Räume in der ganzen Altstadt anmieten müssen. Dort haben sie aber oft keine Verbindung mehr mit ihrem Seminar." Am dringendsten bräuchten Historiker und Kunsthistoriker mehr Platz. Alexander Matt vom Uniplanungsamt bestätigte: "Wir haben einen Gesamtbedarf von 4000 Quadratmetern in der Altstadt, und mit dem Faulen Pelz könnten wir davon den größten Teil, 3300 Quadratmeter, abdecken." Bernd Müller, der Leiter des Heidelberger/Mannheimer Amtes Vermögen und Bau Baden-Württemberg, sagte: "Das hier ist die letzte große Immobilie, die wir für die Universität herrichten können. Wir brauchen diesen Spielraum, weil sonst in der Altstadt nichts mehr möglich ist."

Eitel betonte, dass das ehemalige Gefängnis direkt an Uni-Einrichtungen (Kunstgeschichte, Romanisches Seminar und Zentralverwaltung) grenze, und daher eine Nutzung durch Wissenschaftler naheliege. Die bestehenden Innenhöfe werden - bis auf den Platz für den Neubau - erhalten und öffentlich zugänglich sein, wie beispielsweise jetzt schon die Gärten hinter der Neuen Uni und am Anglistischen Seminar. Außerdem, so versprach Müller, würde das Faule-Pelz-Areal geöffnet, man kann also ungehindert hindurchgehen.

Zugleich betonte Matt, dass niemals in der Diskussion gewesen sei, in den beiden historischen Sandsteingebäuden ein Studentenwohnheim einzurichten, das wäre viel zu teuer geworden, alle diese Planungen hätten sich auf den Neubau konzentriert. Und nur an dem hätten auch potenzielle Investoren Interesse gezeigt. Für diesen Neubau soll es Mitte des nächsten Jahres einen Architektenwettbewerb geben, etwa 2023 könnte man mit dem Bau und der Sanierung der Gefängnisbauten beginnen. Eitel ist sich sicher: "Das wird eine Aufwertung für die gesamte Altstadt."