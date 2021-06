Betreuung und Zuwendung haben einen Preis. Dass der Personalschlüssel in Pflegeheimen in Baden-Württemberg besser ist als in anderen Bundesländern, wirkt sich auch auf die Kosten aus. Symbolfoto: dpa

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Große Koalition hat sich am Mittwoch auf eine Reform der Pflege geeinigt. Pflegekräfte sollen künftig nach Tarif bezahlt werden; in Heidelberger Heimen ist das allerdings schon längst der Fall. Zur Gegenfinanzierung soll der Bund ab 2022 einen Zuschuss von jährlich einer Milliarde Euro für die Pflegeversicherung geben, und Kinderlose sollen einen höheren Pflegebeitrag zahlen. Reichen wird das vermutlich nicht, um den Eigenanteil der Bewohner von Pflegeheimen wesentlich zu senken. Derzeit bekommen sie jeden Monat eine gesalzene Rechnung gestellt.

Wer etwa in Pflegegrad 5 eingestuft ist – schwerste Beeinträchtigungen des Betroffenen, etwa Demenz – ist in Heidelberg mit 2615,49 Euro (etwa im Maria-von-Graimberg-Haus) oder mit 3091,51 Euro (im knapp zwei Jahre alten ASB-Pflegeheim in Ziegelhausen) dabei. Der Anteil der Pflegekasse an den Kosten in Höhe von 2005 Euro bei Pflegegrad 5 ist da schon abgezogen.

Die geforderten Summen – jeweils ausgehandelt zwischen Heim, Pflegekassen und Sozialhilfeträgern – steigen alljährlich schon wegen der Personalkosten. Die Heidelberger Heimbetreiber zahlen ihr Pflegepersonal bereits nach Tarif – und der erhöht sich jedes Jahr. "Ein Fass ohne Boden", findet eine Ziegelhäuserin, deren Angehörige im Pflegeheim untergebracht ist. Seit Einzug im Herbst 2019 sei der Rechnungsbetrag um fast 15 Prozent gestiegen. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu den aktuellen Kosten für Pflegeheime in Heidelberg.

Was macht die Pflege so teuer? "Pflege ist nicht teuer", sagt Jörn Fuchs von den Paritätischen Sozialdiensten, der unter anderem das Mathilde-Vogt-Haus und die Parkresidenz leitet. "Es ist ein angemessener Preis für das, was wir leisten müssen." Die Heime seien an sieben Tagen rund um die Uhr geöffnet. Es seien eine Menge kostenträchtige und zeitaufwendige Auflagen zu erfüllen, an die ein Besucher nicht denke, wie Wartung von Brandmeldeanlagen oder Aufzügen oder Erstellung von Dokumentationen, Einhaltung von Hygienevorschriften, Qualitätsmanagement. "Wenn wir nur schauen könnten, was dem Bewohner nutzt, könnten wir 20 Prozent billiger sein", sagt er ganz klar.

Warum ist es in Baden-Württemberg verhältnismäßig teuer, ins Heim zu gehen? "Wir haben einen besseren Personalschlüssel als etwa die ostdeutschen Länder, also mehr Pflegekräfte für die Bewohner", sagt Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin der Altenhilfe in der Evangelischen Stadtmission. Noch teurer im Durchschnitt sind laut jüngsten Statistiken Nordrhein-Westfalen und das Saarland.

Wie setzt sich der Eigenanteil der monatlichen Pflegekosten zusammen? Beim Agaplesion-Heim "Maria von Graimberg" etwa sieht das so aus: Pflegebedingte Aufwendungen (das, was nach Zahlung der Pflegekasse in Höhe von 2005 Euro noch übrig bleibt): 1006,88 Euro. Unterkunft: 489,46 Euro. Verpflegung: 394,24 Euro. Investitionskosten: 609,92 Euro. Ausbildungsumlage/-zuschlag: 114,99 Euro.

Was sind Investitionskosten? Die Investitionskosten dienen den Pflegeheimen zur Refinanzierung der Kosten für Bau, Nutzung und Betrieb des Pflegeheims bis hin zu Abschreibungen und Instandhaltungskosten. Sie müssen der Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Betriebs dienen. "Die Bewohner zahlen das Gebäude", sagt Wolfgang Weber von der Geschäftsleitung des Arbeiter-Samariter-Bundes Rhein-Neckar ganz klar. Je neuer das Gebäude, desto höher die Investitionskosten. Auch deshalb, weil der Bau von Pflegeheimen seit einigen Jahren nicht mehr staatlich gefördert wird.

Was bedeutet die Ausbildungszulage? Seit 2006 bezahlt nicht mehr der Staat die Ausbildung von Pflegekräften. Ambulante Pflegedienste, Altersheime sowie die stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen müssen nach einem bestimmten Schlüssel in einen gemeinsamen Topf einzahlen, um die Ausbildungskosten zu finanzieren. Mit der Einführung der generalistischen Ausbildung für Kranken- und Altenpflegekräfte ab 2020 wurde ein zusätzlicher Fonds aufgelegt, der an Ausbildungsbetriebe ausschüttet. In zwei Jahren wird er die alte Umlage ganz ablösen. Die Heimbewohner zahlen für beides zusammen rund hundert Euro im Monat – 3,03 Euro täglich etwa im ASB-Heim in Ziegelhausen, 3,78 Euro im Maria-von-Graimberg-Haus. Den Sinn der Sache erklärt Fuchs so: "Speziell im ambulanten und teilstationären Bereich bilden nicht viele Einrichtungen aus. Der Gesetzgeber will, dass sich alle Interessenten an den Kosten beteiligen und nicht nur ausgebildete Kräfte abwerben."

Wie teuer ist das Personal? 80 Prozent der Kosten des Heimes gehen aufs Personal, 20 Prozent sind Sachkosten wie Unterkunft, Verpflegung, Heizung, erklärt Wolfgang Weber vom ASB. Ein Heim wie etwa das Mathilde-Vogt-Haus finanziert laut Jörn Fuchs 75 Vollzeitstellen von der Verwaltung über die Küche bis zur Pflege.

Was verdienen Pflegekräfte? Eine Pflegekraft koste den Arbeitgeber durchschnittlich 52.000 bis 55.000 Euro im Jahr, erklärt Fuchs. Laut aktueller Analyse des Statistischen Bundesamtes sind die Bruttoverdienste von Vollzeitfachkräften in Pflegeheimen in den Jahren 2010 bis 2020 von durchschnittlich 2426 auf 3363 Euro im Monat gestiegen, ein Plus von 38,6 Prozent. In der Gesamtwirtschaft erhöhten sich die Durchschnittsverdienste in derselben Zeit von 2712 auf 3286 Euro (+21,2 Prozent).

Gibt es jetzt genügend Personal? "Jeder sucht händeringend Pflegekräfte", sagt Wolfgang Weber vom ASB. Alle Arbeitgeber versuchten, ihre Mitarbeiter bei der Stange zu halten – mit Vergünstigungen, mit einem guten Personalschlüssel und mit einem angenehmen Betriebsklima.

Darf ein Pflegeheim Gewinn machen? "Wir sind alle gemeinnützig, wir dürfen keinen Überschuss einkalkulieren." Heidi Farrenkopf spricht hier für alle Heimbetreiber in Heidelberg. Bei der Finanzierung werde davon ausgegangen, dass Heime zu 96,5 Prozent belegt seien. Doch das sei nicht immer zu schaffen. Und auch sonst sei Liquidität etwa für unerwartet notwendig werdende Anschaffungen oder Leasingpersonal notwendig, sagt Farrenkopf. "1,5 Prozent der Kosten – ohne Investitionskosten – brauchen wir zur Abfederung des Risikos."