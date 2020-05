Von Marion Gottlob

Heidelberg. Immer heißt es, dass gerade belastete Familien unter der Corona-Situation leiden. Manfred Huber, Leiter des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) der Awo Heidelberg, hat eine andere Erfahrung gemacht: "Auch wir betreuen Familien in schwierigen Situationen. Wir beobachten, dass unsere Familien die Krise relativ gut bewältigen. Allerdings fehlt den Kindern die gewohnte Tagesstruktur." So sind die meisten Kinder froh, dass sie wieder in die Tagesgruppe kommen dürfen – natürlich mit Mundschutz und Sicherheitsabstand.

Wer das Awo-Gebäude betritt und in den ersten Stock hinaufgeht, der ahnt nicht, dass hier Kinder versammelt sind – so still ist es. Normalerweise würden sich die Kids zwischen 6 und 11 Jahren in einer Gruppe treffen. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Die Mitarbeiter des HPZ haben sämtliche Zimmer, sogar Räume der Verwaltung, für die Kinder zur Verfügung gestellt. Es gibt eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. So ist es möglich, dass jeweils ein Betreuer mit einem oder zwei Kindern einen Raum für sich hat.

Der Tagesablauf ist ähnlich wie in normalen Zeiten, doch statt Hausaufgaben bewältigen die Kinder ihre Arbeitsblätter. Während der Corona-Zwangspause sind Aufgaben liegen geblieben. Manfred Huber weiß: "Einige Lehrer melden sich bei den Eltern, wenn die Aufgaben nicht gemacht werden. Andere Lehrer halten weniger Kontakt mit den Familien." Für den sieben Jahre alten Jonas (Namen von der Redaktion geändert) ist die Hilfe im HPZ wichtig. Seine alleinerziehende Mutter war mit der Sorge für Jonas überfordert, so lebt er nun in einer Pflegefamilie. Nach der Corona-Schließung der Schulen sollte Jonas praktisch wie ein "Student" die Aufgaben alleine erledigen. Er schaffte es nicht, seine Pflegefamilie konnte ihm nicht ausreichend helfen.

Im HPZ hat er nun mithilfe der Mitarbeiter die Aufgaben bewältigt und ist wieder auf dem aktuellen Stand. Wie die anderen Kinder auch. Sie erleben wie Jonas wieder eine gewohnte Tagesstruktur. Sie können sich zwar nicht in der Gruppe treffen, aber sie merken, dass die anderen Kinder ihre Aufgaben erledigen. "Dann tun sie es auch", so Manfred Huber, "es gehört wieder zum Alltag, dass man für die Schule lernt, auch wenn sie noch geschlossen ist."

Das HPZ beschäftigt Schulbegleiter, die Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS), Lern- und Leistungsstörungen oder auch Entwicklungsverzögerungen in der Schule unterstützen. Lewin leidet unter Autismus. Für ihn brach mit der Schulschließung eine Welt zusammen, solche Veränderungen kann er nur schwer verarbeiten. Also überzeugte seine Mutter ihn, dass seine Schulbegleiterin ihn zu Hause besuchen sollte. Nun freut er sich auf ihren täglichen Besuch. "Autisten haben Kontaktprobleme. In der Krise sind wir überrascht, dass gerade ihnen der Kontakt zu vertrauten Menschen schmerzlich fehlt", so Manfred Huber.

HPZ-Mitarbeiter begleiten manche Kinder in die Notbetreuung, auch in den Kindergarten. Gerade impulsive Kinder können die Regeln zum Abstandhalten nicht verstehen: Auch bei Konflikten um ein Spielzeug muss der Abstand eingehalten werden. Die Begleiter nehmen dann ein Kind aus der Gruppe, machen mit ihm spielerische Übungen zur Eigenwahrnehmung und lassen es dann in die Gruppe zurückkehren. So kann ein Kind lernen, dem anderen mit Abstand und Respekt zu begegnen – auch wenn das manchmal schwer ist.