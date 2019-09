Heidelberg. (RNZ/mare) Mittwoch, 11. September 2019: Dieser Tag ist - was den Verkehr angeht - fast ein Meilenstein. Nicht nur fängt an diesem Tag die Schule nach den Sommerferien wieder an. Die Baustelle am Heidelberger Hauptbahnhof findet dann (grrößtenteils) auch ihr Ende. Und schließlich wechselt die RNV damit einhergehend einmal mehr den Fahrplan für Busse und Bahnen in der Stadt, wie das Unternehmen mitteilt. Die Änderungen im Überblick:

BAHN

> Linie 5, Linie 21 und Linie 24: Die Linien 5, 21 und 24 fahren wieder auf ihrem regulären Linienweg.

Die Linie 5 fährt ab Haltestelle Gneisenaustraße über die Haltestellen Heidelberg Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten zum Bismarckplatz und von dort weiter über Hans-Thoma-Platz in Richtung Schriesheim und Weinheim. Gleiches gilt für die Gegenrichtung. Die Haltestelle Hauptbahnhof West wird im Regelbetrieb nicht mehr bedient.

Die Linie 21 fährt ab Hans-Thoma-Platz über Berliner Straße, Hauptbahnhof und Kurfürsten-Anlage Ost zum Bismarckplatz und zurück.

Die Linie 24 verkehrt wieder auf dem ursprünglichen Linienweg von Rohrbach-Süd über Hauptbahnhof Heidelberg zur Haltestelle Handschuhsheim Burgstraße beziehungsweise bis Schriesheim Bahnhof und zurück.

> Linie 21A: An Samstagnachmittagen wird die neue Linie 21A eingerichtet. Sie verkehrt als Ringkurs ab Haltestelle Bismarckplatz über die Bergheimer Straße und die Haltestellen Altes Hallenbad, Römerstraße, Volkshochschule und Betriebshof zum Hauptbahnhof. Von dort geht es weiter über die Haltestellen Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten wieder zum Bismarckplatz.

> Linie 22 und 26: Die Wege der Linien 22 und 26 ändern sich nicht. Allerdings werden die längeren Fahrzeiten, die die Baumaßnahme am Hauptbahnhof mit isch brachte, wieder aus dem Fahrplan genommen. Die Fahrzeit der Linie 22 zwischen Eppelheim und Bismarckplatz beträgt in beiden Fahrtrichtungen nun wieder 19 anstatt 22 beziehungsweise 21 Minuten. Die Fahrzeit der Linie 26 zwischen Bismarckplatz und Kirchheim wird von 22 beziehungsweise 23 Minuten wieder auf 20 Minuten in beiden Richtungen reduziert.

BUSSE

> Linie 20: Die neue E-Bus-Linie vom Hauptbahnhof zum Karlsplatz in der Altstadt fährt weiterhin - neu ist nur: Sie startet mit dem Fahrplanwechsel in der neugebauten Haltestelle und nicht mehr in der Kurfürstenanlage bei den Regionalbussen.

> Linie 32: Die Linie 32 fährt wie vor Beginn der Baustelle wieder bis zur Haltestelle Universitätsplatz. Der Weg während der Baumaßnahme über die Kurfürsten-Anlage bleibt jedoch bestehen. Die Linie 32A wird eingestellt.

> Linie 31 und Linie 32: Ab Universitätsplatz werden an Wochentagen zwischen 7 und 8 Uhr zwei zusätzliche Fahrten in Richtung Neuenheimer Feld angeboten.

> Linie 33: In Fahrtrichtung Bismarckplatz wird die Haltestelle Stadtwerke nicht mehr angefahren.

> Linie 34: Die Linie 34 fährt ab der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof über die Haltestellen Stadtwerke, Römerstraße und Altes Hallenbad zum Bismarckplatz und von dort weiter auf dem bekannten Linienweg. Der gleiche Linienweg gilt auch in der Gegenrichtung. In den Schwachlastzeiten endet die Linie 34 wie gewohnt am Hauptbahnhof. Diese Fahrten fahren ab Bismarckplatz ebenfalls über Altes Hallenbad und Römerstraße, ab hier allerdings weiter über Volkshochschule und Betriebshof zum Hauptbahnhof.

> Linie 37: Die Linie 37 fährt nicht mehr zwischen Bunsengymnasium und Sportzentrum Nord, sondern ab Hauptbahnhof durch das Neuenheimer Feld zum Sportzentrum Nord und zurück und bedient dabei alle Haltestellen auf dem Linienweg. Zu den Hauptverkehrszeiten werden allerdings weiterhin Einzelfahrten zwischen Bunsengymnasium und Sportzentrum Nord angeboten.

Update: 6. September 2019, 12.45 Uhr