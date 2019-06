Heidelberg. (hö) In einem Interview mit der RNZ hatte am Dienstag der Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, Uwe Schrötel, die beiden Straßenblockaden der Klimaschutzgruppe "Extinction Rebellion" als Nötigung gewertet - und sie aufgefordert, diese Form des Protests zu unterlassen oder wenigstens geplante Aktionen mit der Versammlungsbehörde, also dem Bürgeramt, im Vorfeld abzusprechen. Nun wehrt sich "Extinction Rebellion" mit einem offenen Brief dagegen.

Extinction Rebellion Heidelberg nimmt Stellung zur Kritik Kamera: Vanessa Dietz / Interview und Produktion: Reinhard Lask

Die Aktivisten schreiben: "Das ist kein gewöhnlicher Protest, das ist keine Demo wie jede andere: Es geht um alles. ,Extinction Rebellion’ führt riesige Aktionen des friedlichen zivilen Ungehorsams durch, und zwar solange, bis politische Maßnahmen ergriffen werden, die die Krise ernsthaft eindämmen. Die Geschichte zeigt: Friedlicher ziviler Ungehorsam ist bei bedeutsamen Krisen ein erfolgreiches, demokratisches Mittel. Wir stören die Abläufe des Alltags, um die Aufmerksamkeit auf die Krise zu lenken, bleiben dabei aber stets friedlich, kunstvoll und bunt."

Im Gespräch mit der RNZ lehnt Mitorganisator Johann-Friedrich Salzmann den Begriff "Sonderrecht" für "Extinction Rebellion" ab - und verweist darauf, dass die Rechtslage durchaus nicht so eindeutig sei, wie am Dienstag von Schrötel dargestellt.

Im Oktober 2018 hatten Aktivisten der Gruppe "Ende Gelände" die Gleise einer Kohlenbahn im Tagebau Hambach bei Aachen für 23 Stunden blockiert - und blieben danach straffrei: "Bei solchen Aktionen gibt es durchaus einen breiten Ermessensspielraum", meint Salzmann. Und deswegen hält er an dem Recht auf zivilen Ungehorsam auch mit einer Straßenblockade in Heidelberg fest: "Solche Störungen des Alltags sind nötig, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für dieses überlebenswichtige Thema zu lenken." Allerdings ist Salzmann bewusst, dass eine 45-minütige Besetzung der Theodor-Heuss-Brücke wohl niemals genehmigt würde, weswegen er sie auch nicht anmelden wolle.

Einmal abgesehen davon, so Salzmann, dass das ja nicht die einzige Protestform von "Extinction Rebellion" sei: Oft genug melde man Demonstrationen beim Bürgeramt an, Straßenblockaden wie die vom 16. April und 22. Mai - Letztere während der Klimaschutzkonferenz in Heidelberg - seien da eher die Ausnahme. Das Verhältnis mit dem Bürgeramt sei ansonsten freundlich. Die Polizei (und Uwe Schrötel) lud er ein, die Gruppe und ihre Ziele besser kennenzulernen - und appellierte: "Nicht einzelne Menschen zu verfolgen, denn das wird uns nicht stoppen. Auch Ihre Kinder werden von der Krise betroffen sein."