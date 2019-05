Heidelberg. (RNZ) So grün war Heidelberg noch nie: Die Grünen sind der klare Sieger bei der Europawahl. Die Partei erhielt die mit Abstand meisten Stimmen. Hier die Ergebnisse:

>>> Aktuelle Informationen zu den Wahlen gibt es auf www.rnz.de/wahlspecial <<<

70.400 Bürger waren in der Stadt am Neckar dem Wahlaufruf gefolgt. Und die meisten wählten Grün: 36,2 Prozent erreichte die Partei und wurde so klar stärkste Kraft. Damit legten die Grünen um satte 12,3 Punkte zu.

Die CDU erreichte 18,6 Prozent - und verlor damit 7,6 Punkte. Die SPD ist die Wahlverliererin: Denn sie büßte 10,2 Punkte ein und kam mit 14,9 Prozent über die Ziellinie.

Keine Chance hatte die AfD: Sie kam auf 6,2 Prozent (-0,6) und liegt damit Kopf an Kopf mit der FDP (6,2, +1,3). Die Linke konnte ihr Ergebnis leicht steigern: Um 0,9 Punkte auf 5,4 Prozent. Die Sonstigen holten 12,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Heidelberg ist im Vergleich zur Wahl 2014 um 15,4 Prozentpunkte auf 70,1 Prozent angestiegen. 2014 lag sie bei 54,7 Prozent.