Von Marie Böhm

Heidelberg. Für Menschen in allen Lebenslagen und jeden Alters wird es immer schwerer, bezahlbare Wohnungen zu finden. Das passiert nicht nur Heidelbergern, sondern in fast allen Städten Deutschlands und anderen Ländern der EU. So fand am Samstag eine europaweite Aktion "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" statt.

Auch Heidelberg machte mit: Am Anatomiegarten nahm das Wohnraumbündnis Heidelberg symbolisch mit Zelten, Bannern und einem Infostand Stellung zum Thema. Viele Interessierte nahmen Anteil. Einer von ihnen ist Klaus Steiger. Der gebürtige Waibstädter hat mit den Mietpreisen selbst schon Erfahrungen gemacht: "Die Problematik ist mir schon seit Längerem bekannt. Als mein Sohn ein Studium begann, haben wir auch keine bezahlbare Wohnung für ihn gefunden. Und das wird schon seit Jahren immer schlimmer. Ich selbst habe zum Glück ein eigenes Haus. Wenn ich das heute kaufen würde, könnte ich es nicht bezahlen", berichtet er.

Die Aktion sei als Aufklärung gedacht, betonte eine der Organisatorinnen, Isabelle Braun. Es gehe darum, was man als Zivilgesellschaft tun könne, um Wohnen für alle zugänglich zu machen: "Demnächst sind ja wieder Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf die immer schlimmer werdende Wohnsituation in den Städten aufmerksam zu machen. Das ist ein wichtiger Faktor, der die Wahl beeinflussen kann."

Gerade die Regionalpolitik sei entscheidend, meint auch ihr Kollege Florian Friedrich. Dem Medizinstudenten sind vor allem Regelungen zu Neubauten wichtig: "Es werden nicht annähernd genug barrierefreie Wohnungen gebaut. Das treibt die Preise für die wenigen behindertengerechten Häuser in die Höhe. Es ist viel teurer und schwieriger, ein normales Haus barrierefrei zu machen, als es von Anfang an mit Zugang für alle möglichen Mieter zu bauen."

Aber nicht nur Menschen mit physischen Behinderungen seien besonders benachteiligt, was das Wohnen betrifft. Besonders für alleinerziehende Mütter und aus dem Ausland stammende Mitbürger werde es immer schwieriger, überhaupt einen Mietvertrag zu bekommen. "Rassismus und Sexismus sind leider ein großer Faktor", so Braun. "Durch das ständige Städtewachstum mangelt es nicht an Interessierten, da werden ,unerwünschte‘ Mieter einfach verdrängt", ist er sicher.

"Es existieren bereits viele Projekte und Vorbilder, wie man die Wohnmöglichkeiten verbessern kann. Wien ist zum Beispiel ein Vorreiter. Wir wissen also, was funktioniert. Es mangelt einfach nur an Mitteln", erklärte Friedrich. Die österreichische Hauptstadt investiert seit 100 Jahren in den sozialen Wohnungsbau; 220.000 Wohnungen gehören der Stadt, an weiteren 200.000 ist sie beteiligt. In Heidelberg fehlten unterdessen nicht nur Millioneninvestitionen, "sondern auch neuer Platz für soziale Wohnbauten", so Friedrich.

"Konversionsflächen wie jetzt im Patrick Henry Village sollten dafür benutzt werden, anstatt wieder dieselben Fehler wie bei der Konstruktion der Bahnstadt zu machen. Das kann sich doch niemand leisten." Nach Ansicht des Wohnraumbündnisses sollte Wohnen nicht zur Ware werden, sondern ein Grundrecht darstellen. Dabei dürfe dann der soziale Hintergrund eines Bewerbers keine Rolle spielen.