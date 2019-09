Silvias erster offizieller Heidelberg-Besuch als Königin am 22. März 1979: Ankunft am Bahnhof. Foto: Winterer

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der erste Besuch Silvias als schwedische Königin war ein Aprilscherz: Am 1. April 1977 brachte die RNZ eine "letzte Meldung": "Das schwedische Reichsmarschallamt teilte gestern Abend kurz vor Redaktionsschluss mit, dass Königin Silvia am heutigen Freitag Heidelberg einen kurzen Besuch abstattet. Königin Silvia wird damit zum ersten Mal nach ihrer Hochzeit mit König Carl Gustaf am 19. Juni des letzten Jahres offiziell nach Heidelberg kommen, nachdem sie schon zweimal inkognito bei ihren Eltern in Heidelberg war."

Die Stadt erwartete den hohen Gast zu einem Empfang um 15 Uhr im Rathaus, dem Volk wurde empfohlen, sich wegen "strenger Absperrmaßnahmen" bereits eine Stunde früher auf dem Marktplatz einzufinden. In der RNZ vom nächsten Tag wurde leider nicht darüber berichtet, wie viele Heidelberger tatsächlich auf dem Marktplatz auftauchten, dafür ließen sich andere in den April schicken: Das schwedische Konsulat in Stuttgart wollte wissen, wieso die RNZ von dem Besuch wisse, aber offizielle Stellen nichts; die "Bunte" hatte einen Fotoreporter anreisen lassen. Und der Kölner "Express" fragte die Kollegen von der RNZ: "Können Sie Bilder liefern?"

Tatsächlich sollte es noch fast zwei Jahre dauern, bis das Königspaar bei einem Staatsbesuch für zwei Stunden offiziell in Heidelberg vorbeischaute. "Heidelberg im Silvia-Taumel" und "Heidelberger feiern ,ihre’ Königin" titelte die RNZ am 23. März 1979. 100.000 Personen sollen dabei gewesen sein, als Silvia und Carl Gustaf sich für 15 Minuten auf dem Marktplatz blicken ließen. Der König sprach seine Dankesworte beim Empfang im Königssaal des Schlosses auf Deutsch, versprach, bald einmal für länger vorbeizukommen, schließlich erhielt Silvia ihr Gastgeschenk: die "Heidelberger Neuesten Nachrichten" von 1943 mit ihrer Geburtsanzeige.

Am 19. Oktober 1986 war sie Ehrengast beim 600-jährigen Universitätsjubiläum. Foto: Welker

Tatsächlich kamen die beiden schwedischen Monarchen dann Anfang November 1979 wieder ganz privat nach Heidelberg. Und das sollte in den Jahren danach fast die Regel werden: Die meisten Besuche Silvias (und gelegentlich ihres Gatten) galten der Familie. Anfangs meldete die RNZ noch fast jede Visite, aber dann ließ man die Sommerlaths und ihre Tochter in Frieden. Silvia beehrte ihre Geburtsstadt noch einmal am 18. Oktober 1986 beim Festakt zum 600-jährigen Universitätsjubiläum.

Im Januar 1989 gab es ein Familientreffen der besonderen Art: Zum 88. Geburtstag ihres Vaters Walther Sommerlath kam noch einmal die ganze Familie zusammen: Silvia (wenn auch ohne Mann), ihre drei Kinder Victoria, Madeleine und Carl Philipp. Nach dem Tod ihrer Eltern 1990 (Walther Sommerlath) und 1997 (Alice de Toledo, die in Stockholm starb) wurden ihre Besuche in Heidelberg weniger, Anfang 2006 bestattete sie ihren Bruder Jörg Sommerlath im Familiengrab auf dem Handschuhsheimer Friedhof. Er war im Alter von nur 64 Jahren an Krebs gestorben. Seine kleine Tochter Vivian war im September 1992 in der Schlierbacher Bergkirche getauft worden.

Am 22. Januar 1989 traf sich die Familie Sommerlath auf dem Schloss - Silvia hatte ihre drei Kinder mitgenommen. Anlass war der 88. Geburtstag von Walther Sommerlath. Foto: Winterer

Doch es gab auch sonst immer wieder Anlass für Besuche: Schließlich hießen 1000 Zaungäste am 7. Mai 2016 das Motorschiff "Königin Silvia", den ersten Neubau der Weißen Flotte seit knapp 50 Jahren, willkommen. Bei der Schiffstaufe war Silvia nicht dabei.

Erst am 17. September 2017 fuhr sie zum ersten Mal auf "ihrem" Schiff, begleitet von ihrem Bruder und dessen Familie. Gemeinsam mit Mann, Bruder, Schwägerin und ihrem Neffen war sie am 20. Juni 2018 noch einmal an Bord und fuhr nach Neckarsteinach. Es muss beiden gut gefallen haben, denn sie riefen Kapitän Karl Hofstätter zu: "Wir kommen wieder."

Immerhin bekamen sie in Heidelberg etwas zu Essen – in diesem Fall Spargel. Das war in Ladenburg Mitte August 2011 noch anders: Als das Königspaar im "Güldenen Stern" einkehren wollte, wurden sie nicht bedient: "geschlossene Gesellschaft". In der nahen Pizzeria "Da Vinci" bekamen beide eine Pizza – sie Funghi, er Rucola.

Info: Königin Silvia begrüßt die Heidelberger am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Universitätsplatz.