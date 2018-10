Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die in diesem Jahr aus dem Ruder gelaufenen Erstsemester-Einführungen beschäftigen die Universitätsspitze und die Studenten. Rektor Bernhard Eitel will bei seinem nächsten Treffen mit dem Studierendenrat das Thema aufgreifen, berichtete Universitätssprecherin Marietta Fuhrmann-Koch auf RNZ-Anfrage.

Dabei will er "die Studierendenvertreter zu einer verantwortungsvollen Gestaltung der Einführungstage aufrufen". Die sollten das an die Fachschaften - sie organisieren das Programm für die "Uni-Frischlinge" - weitergeben. Bereits vor zwei Jahren habe Eitel das Thema mit Studentenvertretern besprochen und daran appelliert, die Erstsemester-Einführungen nicht zu wüst werden zu lassen.

Beim Studierendenrat traut man sich indessen noch keine offizielle Einschätzung der Lage zu. Denn das höchste Organ der Studierendenselbstverwaltung ist "nicht direkt in die Erstsemester-Begrüßungen eingebunden", wie die beiden Studierendenratvorsitzenden Julia Patzelt und David Kelly der RNZ erklären.

Eine abgestimmte Stellungnahme des Studierendenrates könne es noch nicht geben, denn das Gremium tage zum ersten Mal im noch neuen Wintersemester am 23. Oktober. Möglicherweise will man sich auch bis dahin ein Bild darüber machen, welche der insgesamt 51 Fachschaften (also den Studentenvertretungen an den einzelnen Instituten) besonders wilde Einführungstage organisiert hätten.

Und doch, obwohl sie eigentlich nichts sagen können oder dürfen, analysieren Patzelt und Kelly die Situation: "Das Problem mit lärmenden und randalierenden Gruppen in der Altstadt besteht ja bereits schon länger, nach unserer Einschätzung handelt es sich aber nicht ausschließlich um Studierende, sondern oftmals auch um Touristen in Heidelberg sowie Anwohner selbst natürlich. Wir sind der Ansicht, dass der größte Teil der Studierenden sich auch abends angemessen verhält, und dass es sich bei den hier beschriebenen Vorfällen um Ausnahmen handelt."

Und so weit man wisse, werde bei den Erstsemester-Einführungen auf Altersbegrenzungen geachtet und auf verantwortungsbewussten Alkoholkonsum hingewiesen. Dabei lassen die Studierendenratsvorsitzenden offen, ob die Einschätzung von Anwohnern zutrifft, dass es in dieser Woche besonders wüst zugegangen sei. Zumindest in diesem Jahr hatten alkoholisierte und grölende Erstsemestergruppen das Gebiet um den Uniplatz und die Untere Straße verlassen und waren in der gesamten Altstadt präsent.

Manchmal schafft aber auch ein Vergleich Trost: Am Freitag hatte die RNZ über die zügellosen Erstsemester-Einführungen in Göttingen berichtet. Marietta Fuhrmann-Koch, die lange Sprecherin der niedersächsischen Uni war, meint: "Nach meinem Eindruck sind die Zustände in Heidelberg kein Vergleich zu Göttingen."