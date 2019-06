Biréli Lagrène gilt als Ausnahmegitarrist und Wunderkind in der Gipsy-Jazz-Szene. Er tritt am 24. Juni im Karlstorbahnhof auf. Foto: privat

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Dass Bundespräsident Steinmeier bei den Kulturtagen der Sinti und Roma in Heidelberg die Schirmherrschaft übernimmt, ist mehr als ein Akt höflicher Verpflichtung. Deutschlands oberster Repräsentant weiß um die Bedeutung der Minderheit für die europäische Kulturgeschichte. Der "vergessene Holocaust" mit einer halben Million ermordeter Sinti und Roma müsse stärker ins Bewusstsein gerückt und die "oft bewusst oder unbewusst übersehene, vernachlässigte, ja verdrängte oder sogar unterdrückte Kultur" sorgfältiger gewürdigt werden, sagte er in Berlin.

Ein Schritt von "historischer Bedeutung", so der Heidelberger Romani Rose, sei dabei das neue digitale "RomArchive". Denn zum ersten Mal in ihrer 600-jährigen Geschichte, so der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, hätte die Minderheit die Chance, ihre Künste und Kulturen selbst zu präsentieren, unabhängig von Jahrhunderte alten Zuschreibungen und Vorurteilen. Dieses Sichtbarmachen ist auch die Intention der Kulturtage der Sinti und Roma, die von Samstag bis Mittwoch, 22. bis 26. Juni, erstmals und ab dann im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden.

Konzeptkunst: Gleich dreimal ist der Konzeptkünstler Alfred Ullrich vertreten. Mit der künstlerischen Intervention "Wem gehört Heimat?" eröffnet er am Samstag, 22. Juni, um 16 Uhr die Kulturtage auf dem Universitätsplatz. Am 23. Juni um 14 Uhr gibt es im Doku-Zentrum, Bremeneckgasse 2, eine Vernissage samt Podiumsgespräch über "Kunst und Gesellschaft". Ullrichs Sonderausstellung "Unsere Heimat" ist bis zum 5. Juli im Doku-Zentrum zu sehen.

Musik: Das Konzert mit Biréli Lagrène wird ein Höhepunkt. Der 1966 in Soufflenheim geborene Ausnahmegitarrist wurde früh als Wunderkind in der Gipsy-Jazz-Szene bekannt und ist in der ganzen Welt unterwegs. Ihn begleiten zwei Pionieren des Sinti-Jazz: Holzmanno Winterstein (Gitarre) und Vali Mayer (Gesang/Bass). 24. Juni, 20 Uhr, Karlstorbahnhof.

Was weitgehend unbekannt ist: Viele Komponisten wie Mozart, Beethoven, Liszt oder Brahms haben sich durch Roma-Musik beeinflussen lassen. Die "Roma und Sinti Philharmoniker" mit ihrem Leiter Riccardo M. Sahiti haben es sich zur Aufgabe gemacht, das musikalische Erbe der Roma zu bewahren. In Heidelberg spielen sie Werke von Gustav Mahler, Pablo de Sarasate, Jules Massanet und Leó Weiner. 26. Juni, Schlosshotel Molkenkur, 20 Uhr.

Einen eigenen Stil haben die Sinti-Rapper entwickelt. Ihre Protagonisten texten und singen teilweise auf Romanes. Mit Baro Dano, Maio und der souligen Stimme von Imaa geht die "Generation G-Funk" an den Start. 25. Juni, Karlstorbahnhof, 20 Uhr.

Diskussionen und Vorträge: Wie blicken junge Sinti und Roma auf unsere Gesellschaft und wie verstehen sie vor dem Hintergrund deutscher Geschichte und antiziganistischer Vorurteile ihre eigene Identität? Und wie soll unsere Gesellschaft gestaltet werden? Das Publikum soll mitdiskutieren bei der Podiumsdiskussion zum Thema "Bin ich deutsch?". 24. Juni, Doku-Zentrum, Bremeneckgasse 2, 17 Uhr.

"Wie wird Fremdheit gemacht?" - Dazu sprechen der Historiker Frank Reuter von der Forschungsstelle Antiziganismus und André Raatzsch vom Doku-Zentrum. Es geht um die Macht der Bilder, verzerrte Wahrnehmungsmuster und eine verantwortungsbewusste Fotografie. 26. Juni, Doku-Zentrum, Bremeneckgasse 2, 17 Uhr.

Stadtrundgang: Ab dem Sommer 1935 wurden die Schikanen gegen die in Heidelberg lebenden Sinti-Familien immer größer. Die meisten zogen nach Ludwigshafen. Von dort wurden sie bei der deutschlandweiten Verhaftungswelle im Mai 1940 in Sammellager und dann in die Gettos und Konzentrationslager deportiert. Ilona Lagrene hält die Erinnerung an die Heidelberger Sinti-Familien wach und zeichnet nach dem Stadtrundgang im Hof der Ebert-Gedenkstätte Familienschicksale nach. 25. Juni, Treffpunkt Doku-Zentrum, Bremeneckgasse 2, 14 Uhr.

Ausstellungen: Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Gemäß dieses Mottos wird im Rathaus eine Ausstellung (bis zum 5. Juli) eröffnet, die sich mit der Historie der Sinti auseinandersetzt. 25. Juni, Rathaus, 17 Uhr.

Marionettentheater: Die "Rollende Kulisse" lädt gleich zu drei Vorstellungen ins Doku-Zentrum: Am 25. Juni wird um 10.30 Uhr "Die unordentliche Prinzessin" gegeben, am 26. Juni "Rumpelstilzchen" (10.30 Uhr) und "Der Froschkönig" (16.30 Uhr).

Info: Karten für die drei Konzerte gibt es bei den RNZ-Geschäftsstellen und auf www.reservix.de. Für alle anderen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.