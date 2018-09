Durch die starken Regenfälle kam es in Ziegelhausen zu einem Erdrutsch. Foto: PR Video

Heidelberg-Ziegelhausen. (mare) Nach einem Hangrutsch in der Nacht auf Silvester muss die Straße Am Bächenbuckel im Stadtteil Ziegelhausen vorerst gesperrt bleiben. Das teilte die Stadt Heidelberg am Dienstag mit.

Die Stadt hat einen Prüfstatiker und einen Geologen beauftragt, den Hang zu untersuchen. Bis die Ergebnisse vorliegen, eventuell notwendige Maßnahmen umgesetzt und die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, bleibt der Abschnitt zwischen Hausnummer 7 und 9 für den Verkehr gesperrt.

Die Buslinie 36 wird bis auf Weiteres umgeleitet. Die Haltestellen Moselbrunnenweg, Am Bächenbuckel und Hirtenbrunnenweg entfallen. Es kommt zudem zu Verspätungen und vereinzelten Fahrtausfällen. Die Sperrung gilt ebenso für Fußgänger, da ein weiteres Rutschen des Hanges nicht ausgeschlossen werden kann.

Vom Urteil des Statikers hängt es auch ab, ob Anwohner gefahrlos in ihren Häusern bleiben können. Die Feuerwehr Heidelberg musste in der Nacht auf Sonntag die Bewohner eines Hauses mit einer Drehleiter in Sicherheit bringen, da bei dem Hangrutsch unter anderem die Eingangstreppe mitgerissen wurde. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz.