Heidelberg. (RNZ) Das für den heutigen Mittwoch geplante Konzert der US-amerikanischen Sängerin und Klarinettistin Angel Bat Dawid muss leider ausfallen, teilt die Festival-Leitung von Enjoy Jazz mit. Grund seien Probleme bei der Einreise der Künstlerin.

Das Enjoy Jazz Festival bemühe sich um einen Ersatztermin, so die Mitteilung weiter. Weitere Informationen folgen.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 12.33 Uhr

Angel Bat Dawid beeindruckt mit Klarinette und Gesang

Veranstaltung am 13. Oktober, 21 Uhr, Karlstorbahnhof, Heidelberg

Heidelberg. (RNZ) "Wenn das, was du tust, nicht spirituell ist, ist es keine Musik!" Solcherart Bezug nehmend auf Pharoah Sanders oder auch Sun Ra äußerte sich Angel Bat Dawid, als ihr Debütalbum "The Oracle" im Frühjahr 2019 für Furore sorgte. Die Sängerin und Klarinettistin hatte ihren eigentümlich intimen Mix aus Gospel, Hip-Hop und Spiritual Jazz einerseits ganz simpel mit dem eigenen Mobiltelefon aufgenommen, andererseits aber das hippe Label "International Anthem" damit begeistern können, es genau so zu veröffentlichen.

Schon das smarte Albumcover ist ein spirituelles, politisches Statement: Davids Themen kreisten um black empowerment, black consciousness und black spirituality. In einem Interview zum Album erklärte sie: "Meine Leute werden noch immer unterdrückt. Wir sind nicht glücklich, aber wir sind am glücklichsten, wenn wir die Freiheit bekommen, uns so auszudrücken, wie wir uns ausdrücken wollen. Kann man menschlicher miteinander umgehen, als miteinander Musik zu machen?" Als Angel Bat Dawid im Herbst 2019 im Umfeld des Jazzfestes Berlin mit Verhaltensweisen konfrontiert wurde, die sie als rassistisch wertete, transformierten sie und ihre Band The Brotherhood ihre Frustration in eine Performance, deren Intensität und Authentizität in eine fordernde Beschwörung von Gemeinschaft mündete. Jetzt kommt Angel Bat Dawid live zu Enjoy Jazz.

