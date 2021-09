Kein schrilles Läuten mehr: Am Gymnasium Englisches Institut in der Südstadt gibt keine Schulglocke mehr den Takt vor. Foto: hen

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Schrille Klingel oder melodischer Gong – eins von beidem läutet in den meisten Schulen den Unterricht und die Pause ein. Im Gymnasium Englisches Institut (EI) in der Südstadt ist damit jetzt Schluss. Und zwar endgültig. Denn mit Beginn des neuen Schuljahres wurde die Schulklingel für alle Zeiten abgestellt. Der Grund dafür sind die überaus guten Erfahrungen, die die Schulgemeinschaft durch das Abstellen im vergangenen Jahr gemacht hat. Da war das Aus der Klingel allerdings der Not geschuldet – konkreter: der Corona-Not.

An vielen Schulen wurden während der Pandemie Lösungen gesucht, damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig Pause und Unterrichtsbeginn hatten – um etwa Gedränge in den Gängen zu vermeiden. "Wir haben das so geregelt, dass in den Räumen mit geraden Zahlen der Unterricht pünktlich beginnt und in denen mit ungeraden fünf Minuten später. Dafür musste die Klingel aber ausgestellt werden", berichtet Dietmar Schmid, Mitglied im EI-Schulleitungsteam.

Dabei hätte sich gezeigt, dass die neue Stille angenehm sei. Denn es habe viele Vorteile, "wenn es nicht klingelt und der Unterricht nicht in zementierte Blöcke" eingeteilt ist. Ganz neu war die Erfahrung am EI allerdings nicht. Schon vor etlichen Jahren ist an dem Privatgymnasium das Läuten zwischen den beiden ersten Schulstunden abgeschafft worden. "Um am Beginn des Schultags eine Zeitzone zu schaffen, die ununterbrochenes und konzentrierteres Arbeiten möglich macht", erklärt Schmid gegenüber der RNZ.

Mit dieser Entwicklung ist das EI nicht allein. Auch andere Schulen haben sich vom einst starren 45-Minuten-Stundenplan längt verabschiedet – und damit auch den strengen Takt des Läutens verändert. An der Johannes-Keppler-Realschule etwa findet der Unterricht in der Regel in Doppelstunden statt. Die Schulklingel läutet inzwischen nur noch fünf Minuten vor dem Ende einer Pause. Am Hölderlin-Gymnasium entscheiden die Lehrer innerhalb der Doppelstunde, wann Pause ist. Die Klingel ertönt lediglich am Anfang und am Ende der jeweiligen Doppelstunden.

Dietmar Schmid vom EI ist überzeugt davon, dass der Schulbetrieb ganz ohne laute Klingel deutlich besser läuft und viel angenehmer ist. Ohne Pandemie hätte es den Versuch, die Klingel auszustellen, aber vermutlich nicht gegeben, gibt er zu. So aber sei das Abschalten für immer in der Gesamtlehrerkonferenz rasch beschlossene Sache gewesen. Klagen habe es bis jetzt auch keine gegeben – weder von Schüler- noch von Lehrerseite. Und der Unterricht funktioniere tadellos.

"Der Stundenplan besteht ja wie gehabt", so Schmid. "Aber es ist so viel leichter möglich, einfach mal kurz weiterzumachen – oder auch fünf Minuten früher Schluss." Bemerkenswert findet Schmid zudem, dass das Abschalten der Klingel kaum Auswirkungen auf die Pünktlichkeit von Lehrern und Schülern habe – oder wenn, dann nur positive: "Mein Eindruck ist, dass alle pünktlicher sind als vorher." Schmids Fazit steht fest: "Es ist eine ganz neue Schulerfahrung. Es ist anders und viel schöner."