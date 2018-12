Julika Winterstein und Anna Lockenvitz (v.l.) verbrachten ihre Ferien in Nepal. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Während ihre Kommilitonen die Ferien in Bibliothek, Ferienjob oder am Strand verbracht haben, schufteten Anna Lockenvitz (22) und Julika Winterstein (21) in Nepal. Über den Verein "Heidelberg Sustainable Development Abroad" (HeiSDA, "Nachhaltige Entwicklung im Ausland") haben sie von August bis Oktober in einem Dorf geholfen, ein Haus für die lokale Fraueninitiative zu errichten. Im RNZ-Interview berichten die Ethnologie-Studentinnen, warum sie das wichtig finden.

Wie kommt man auf die Idee, die kompletten Ferien in Nepal zu arbeiten?

Winterstein: Ich reise gerne und lerne Länder am liebsten aus der Sicht der Menschen kennen, die dort leben. Ich habe auch schon einen Freiwilligendienst über ein Jahr in Bolivien gemacht. Das empfand ich als sehr bereichernd und wollte ich wieder tun.

Lockenvitz: Bei mir war das ähnlich. Daran, dass die Ferien komplett draufgehen, hatte ich nicht gedacht. Mein Eindruck war eher: Ich habe zwei Monate, um Land und Leute kennenzulernen und was Gutes zu tun. Außerdem konnte ich meine Erfahrungen für eine Hausarbeit nutzen - ich hab also auch was für die Uni gemacht.

Julika Winterstein (vorne in blau) und Anna Lockenvitz (hinten, 3. v.r.) zusammen mit den anderen Volunteers und der Fraueninitiative vor dem fertigen Haus. Foto: privat

Was genau haben Sie in Nepal gemacht?

Lockenvitz: Nach einer Woche Vorbereitungskurs in Kathmandu - inklusive Sprachkurs - ging es in ein kleines Dorf im Osten Nepals. Dort haben wir beim Bau eines Hauses für die lokale Fraueninitiative geholfen. Zu Beginn haben wir den Boden geebnet, am Ende stand das Haus.

Sie haben in fünf Wochen das ganze Haus errichtet?

Lockenvitz: Ja, das war schon sehr beeindruckend.

Wie sah ein typischer Tag aus?

Lockenvitz: Wir sind um 7 Uhr aufgestanden, dann gab es einen Snack aus heißem Wasser, Tee und Keksen. Dann hatten wir 1,5 Stunden für uns, in denen wir gewaschen, gelesen oder mit den Kindern im Dorf gespielt haben. Bevor wir um 9.30 Uhr zur Baustelle gegangen sind, gab es richtiges Frühstück. Am Haus waren neben uns sechs Freiwilligen von HeiSDA immer ein gelernter Handwerker und drei bis 15 Dorfbewohner am arbeiten. Dort waren wir immer bis etwa 16.30 Uhr. Um 14 Uhr gab es bei einer der Familien im Dorf Mittagessen.

Wie verbringt man den Feierabend in Nepal?

Winterstein: Oft mit Mais schälen (lacht). Aber wir haben auch Nachbarn besucht, beim Kochen geholfen. Wir Volunteers haben viel Musik gemacht, mit den Jugendlichen getanzt und gespielt.

Jungen Freiwilligen wird oft vorgeworfen, sie machen das hauptsächlich für ihr eigenes Gewissen und schöne Fotos.

Winterstein: Damit habe ich mich auch lange beschäftigt. Zumal unser Aufenthalt sehr kurz war. Jedoch finde ich den Grundgedanken von HeiSDA sehr gut, dass nachhaltige Projekte auf Augenhöhe umgesetzt werden. Dabei kommt der Projektvorschlag immer aus der Gemeinde. Da komme ich nicht als Europäerin hin und sage: Wir bauen Euch jetzt ein Haus. Im Nachhinein war das eine sehr bereichernde Erfahrung. Das war ein kultureller Austausch in sehr kurzer Zeit. Ich habe viel mitgenommen, aber die Leute vor Ort auch.

Lockenvitz: Es war toll, weil wir alle ein gemeinsames Ziel hatten. Wir haben zuvor per Fundraising jeweils etwa 1000 Euro eingeworben und in das Projekt eingebracht, die Frauen der Initiative haben selbst auch gesammelt. Jeder hat Geld und Zeit investiert, am Ende war das Haus fertig. Das war einfach ein super schönes Erlebnis.

Wie haben die Einheimischen Sie aufgenommen?

Winterstein: Genau wie wir waren die einfach total glücklich, dass wir da waren. Gleich am ersten Tag war die Grundsteinlegung für das Haus und da wurden wir bei der Zeremonie mit Blumenketten und dem typischen Segenszeichen begrüßt.

Lockenvitz: Die Gastfreundschaft und Offenheit der Nepalesen hat mich sehr beeindruckt. Egal, wie wenig sie aus unserer Sicht vielleicht hatten - jeder war im Dorf überall zu Hause. Und das galt auch für uns. Mit einigen Freunden aus dem Dorf schreibe ich immer noch über Facebook, kürzlich habe ich auch mit der Gastfamilie, bei der wir gewohnt haben, geskypet.

Info: Die Initiative HeiSDA sucht wieder nach Freiwilligen für einen Hilfsdienst im Ausland. Interessierte sind am Montag, 17. Dezember, um 20 Uhr zum Infoabend in den Campus Bergheim, Bergheimer Straße 58, eingeladen.