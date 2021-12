Science Fiction aus den USA der 1950er-Jahre wird an diesem Mittwoch im Karlstorkino gezeigt. In „On the Beach – Das letzte Ufer“ wird die Nordhalbkugel in einem Atomkrieg entvölkert. Foto: Verleih

Von Julia Schulte

Heidelberg. Wie wirken sich Katastrophen und Endzeit-Szenarien auf Gesellschaften, Individuen und Umwelten aus? Diese Frage steht im Zentrum der Arbeit des Käte-Hamburger-Kollegs für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien (Capas), in dem seit März dieses Jahres Wissenschaftler aus aller Welt Forschung betreiben und das im Oktober feierlich eingeweiht wurde. Die Verantwortlichen des Kollegs haben nun beschlossen, ihr Thema der Öffentlichkeit mit einer Filmreihe näherzubringen. Das kommt nicht von ungefähr: Denn apokalyptische Szenarien werden in zahlreichen Filmen behandelt.

Die Filmreihe "Apocalyptic Cinema" findet in diesem Winter schon in zweiter Edition statt. Nach der Open-Air-Version im Sommer werden die Filme diesmal im Karlstorkino gezeigt, das neben dem "Deutschen Filminstitut & Filmmuseum" Kooperationspartner des Projekts ist. Im RNZ-Gespräch erzählten Eva-Maria Bergdolt, die für die Wissenschaftskommunikation am Capas zuständig ist, und Philipp Schrögel, einer der wissenschaftlichen Koordinatoren des Kollegs, warum sie mit dieser Filmreihe an die Öffentlichkeit herantreten. "Der Austausch mit der breiten Öffentlichkeit zu den Themen Apokalypse und Postapokalypse ist einer der Eckpfeiler des Kollegs", erklärte Bergdolt. Zudem sei die populärkulturelle Darstellung entsprechender Szenarien Teil des Forschungsfelds, zumal gerade in den vergangenen Jahren zahlreiche Filme und Netflix-Serien zu apokalyptischen und postapokalyptischen Themen erschienen seien.

Eine Besonderheit des winterlichen Filmreihen-Zyklus: Nach der Filmvorführung folgt ein wissenschaftlicher Kommentar zu bestimmten Aspekten des Films. "Wir möchten nach der popkulturellen Darstellung also auch fragen: Was steckt dahinter?", betonte Schrögel. Nachdem als Auftakt im November der Film "Hell" von Tim Fehlbaum gezeigt wurde, folgt als Dezember-Film an diesem Mittwoch "On the Beach" von Stanley Kramer. In dem Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1959 wird ein Szenario beschrieben, in dem nach dem Dritten Weltkrieg die nördliche Hemisphäre nuklear kontaminiert und für Menschen unbewohnbar gemacht worden ist. Überlebende in Australien erhalten ein Morsezeichen aus dem Norden, dem es nachzuforschen gilt.

Den Film wird Stefanie Plappert kommentieren und dabei vor allem auf die zwischenmenschlichen Beziehungen nach einer solchen Katastrophe eingehen. Sie ist Kuratorin der Ausstellung "Katastrophe. Was kommt nach dem Ende?" im Deutschen Filmmuseum, die noch bis Ende Mai in Frankfurt zu sehen ist.

"Dieser Film ist ein gutes Beispiel dafür, warum apokalyptische Filme oft so erfolgreich sind", erklärte Schrögel. Sie böten den perfekten Anlass für Storytelling, also das Erzählen klassischer Heldenreisen und die Frage: Wie verhält man sich in einem solchen Szenario? Natürlich sei es dankbar, wenn man auf diese Weise auf die Bedeutung eines Forschungsthemas verweisen könne, so Schrögel. Das Problem sei aber häufig die übertriebene Darstellungsweise in den Filmen. "Bestimmte Effekte wie Naturkatastrophen oder der Klimawandel müssen auf der Leinwand beschleunigt dargestellt werden. Die Herausforderung ist es dann, die realen Hintergründe und den Kern der Wahrheit, die dahintersteckt, aufzuzeigen", erklärte der Wissenschaftler. Dies mache dann aber auch den Reiz der anschließenden Diskussion aus, denn es sei interessant zu sehen, welche Rückmeldungen nach den Filmen aus dem Publikum kämen. Für ihn sei ein wichtiger Input, zu hören, welche Fragen und auch Befürchtungen von den Zuschauern geäußert werden.

Und auch bei den Zuschauern scheint das Thema einen Nerv zu treffen: "Endzeitszenarien sind beliebt und das Publikum fragt danach", so Bergdolt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie seien viele neue Filme herausgekommen – und auch Schrögel macht sich keine Sorgen, dass ihm bald der Filmstoff für die langfristig angelegte Reihe ausgeht. "Da gibt es auf jeden Fall noch ziemlich viel zu zeigen", ist er überzeugt.

Info: Der Film wird am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr im Karlstorkino gezeigt. Im Anschluss folgen ein wissenschaftlicher Kommentar und eine Diskussion. Karten können online unter www.karlstorkino.de/programm/on-the-beach oder vor Ort bestellt werden. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.