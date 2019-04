Von Marion Gottlob

Heidelberg. Genau 32 Tage lang war Catalin Krenzel auf dem Jakobsweg unterwegs, ganz allein. Die 20-Jährige wollte sich besser kennenlernen und selbstständiger werden. Sie sagt: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was mir dieser Weg alles geschenkt hat, aber eines der schönsten Erlebnisse war Zeit - Zeit haben, um einfach in den Tag hinein zu leben und keinerlei Verpflichtungen zu haben." Nun wird sie unter dem Motto "Ich schenke dir ein wenig Zeit" eine Variante des Jakobswegs laufen. Dieses Mal möchte sie Spenden für den "Kinderplaneten" an der Kinderuniversitätsklinik sammeln.

Eigentlich hatte alles mit einer verpatzten Prüfung für den Führerschein begonnen: Catalin Krenzel ist in Dossenheim groß geworden und hat die Waldorfschule in Wieblingen besucht. Auf der Helen-Keller-Schule in Weinheim absolvierte sie die Ausbildung zur Erzieherin: "Ich habe schon früh gewusst, dass die Arbeit mit Kindern für mich unendlich schön und bereichernd ist." Nach dem Anerkennungsjahr in einem Heidelberger Kindergarten hatte sie Zeit, um etwas zu unternehmen.

Doch da war die Führerschein-Prüfung: Sie bestand die theoretische Prüfung. Aber bei der praktischen Prüfung war sie so aufgeregt, dass sie nicht vorwärts einparken konnte. Was tun? Spontan kaufte sie ein Ticket für den Bus nach Bayonne in Südfrankreich. "Drei Tage zuvor habe ich noch nicht gewusst, dass ich den Jakobsweg laufen würde." Erst auf der anderthalb Tage langen Busreise las sie den Reiseführer.

Von Bayonne ging es nach St-Jean-Pied-de-Port. Dort beginnt die französische Variante des Jakobswegs. Ganz unvorbereitet war Catalin Krenzel allerdings nicht. Sie ist Bergsteigerin und war mit ihrem Freund Mattis kurz zuvor in den Bergen von Korsika unterwegs gewesen. Ihre Schwester Malin war den Jakobsweg schon gelaufen. Catalin sagt: "Ich fand das cool, ich habe sie bewundert."

Nun war sie im Oktober und November 2018 selbst mit einem 13 Kilogramm schweren Rucksack auf dem berühmten Pilgerweg unterwegs. Sie lief sogar durch zehn bis 20 Zentimeter hohen Schnee. Vor allem aber lernte sie Menschen kennen und gewann Freunde aus Australien, Neuseeland und Mexiko.

Alles ging auf der 800 Kilometer langen Wanderung so gut, dass Catalin Krenzel beschloss, von Santiago de Compostela noch weitere 80 Kilometer nach Finisterre zu laufen. Kurz zuvor hatte sie eine Spanierin kennengelernt. Die Einheimische sagte: "Es steht ein Wetterumschwung bevor, es kann Unwetter geben. Wenn Du in Not gerätst, ruf mich an."

Es fing tatsächlich an, zu regnen. Am ersten Abend durfte die Pilgerin ihre Schuhe nicht im Haus trocknen lassen. Am nächsten Tag wanderte sie in nassen Schuhen im Regen weiter. "Ich hatte das erste Mal Blasen an den Füßen." Sie war ganz allein, sie fror Stunde um Stunde. "Die Frau fuhr sofort 40 Kilometer, um mich zu holen." Catalin Krenzel durfte bis zu ihrem Abflug nach Deutschland fünf Tage bei der Spanierin bleiben.

Nach ihrer Rückkehr arbeitet sie wieder als Erzieherin in einem Kindergarten. Im Mai möchte sie jedoch erneut den Jakobsweg laufen, dieses Mal die 300 Kilometer lange portugiesische Variante. Sie unterstützt mit der Tour den "Kinderplaneten", das ist ein Kindergarten an der Universitätskinderklinik für gesunde Geschwister von krebskranken Kindern. Erzieherin Krenzel ermuntert Spender: "Sie können den Kinderplaneten unterstützen und somit den Kindern ein Stückchen mehr Zeit schenken, indem Sie meinen Spendenlauf kilometerweise finanziell begleiten."

Info: Spenden gehen auf das Spendenkonto der "Deutschen Leukämie-Forschungshilfe - Aktion für krebskranke Kinder e.V. - Ortsverband Heidelberg", Stichwort: "mit dir", IBAN: DE63 6729 1700 0000 0003 45.