Von Arnd Simon Janssen

Heidelberg. Bei schwül-heißer Juni-Hitze bot das Wetter am Samstagabend den richtigen Rahmen für ein hochklassiges EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fallen große "Public Viewing"-Aktionen wie man sie von den letzten großen Turnieren kannte, wie zum Beispiel das am Marstallhof, aus.

"Rudelgucken" ist diesen Sommer nur im deutlich kleineren Rahmen in Kneipen oder Restaurants möglich. Den übliche Massenandrang gibt es am Samstag nicht, nur bei "Zekis Unicafé" am Universitätsplatz und auf dem Marktplatz gibt es größere Ansammlungen, sodass bei Anpfiff nahezu jeder Tisch besetzt ist.

Größere Leinwände gibt es nicht. Die meisten Gastronomen haben lediglich Fernseher in die Fenster oder auf die Gasse gestellt. "Ich baue immer nur einen Fernseher auf, nie eine Leinwand", sagt Yunus Durna von der "Marktstube", dessen Außenbestuhlung am Marktplatz sich erst eine halbe Stunde vor Anpfiff füllt. Eine ähnliche Situation herrscht am "Drugstore" an der Kettengasse: "Eine Leinwand wäre für uns zu aufwendig", sagt Barkeeperin Lea Zeller. Und so sitzen nur etwa 15 Personen draußen vorm Fernseher.

Die Stimmung der Fußballfans ist freudig-gespannt, ausgelassen und emotional allerdings nicht. Der Jubel während des torreichen Spiels fällt eher sparsam aus. Auch wenn das Turnier erst eine gute Woche läuft, mag die EM-Begeisterung sich noch nicht so richtig einstellen – ob das nur an der Hitze liegt?

Einige Altstadtbesucher äußern Enttäuschung darüber, dass es kein großes Public Viewing gibt: "Mithilfe von Tests, Impfung und Kontaktverfolgung wäre sicher mehr möglich gewesen", bedauert der 21-jährige Student Markus Schorr, hat aber Verständnis für die besondere Situation in diesem Sommer. Er hat mit seinem Kumpel Valentin Spieß einen Platz im "Weinloch" in der Unteren Straße ergattert, in dem nur innen übertragen wird. "Das ist bisher das beste EM-Spiel", resümiert Spieß.

Nach dem für die deutsche Mannschaft erfreulichen Abschluss des Spiels halten sich die Jubeltiraden in Grenzen, nur wenige recken die Faust in die Höhe. Große Autokorsos gibt es rund um den Bismarckplatz ebenfalls nicht.

Bis etwa eine Stunde nach Abpfiff hört man viele hupende Autos, Fahnen werden nur vereinzelt geschwenkt. Nach dem überzeugenden Sieg bleibt aber die Hoffnung auf eine steigende Euphorie im zunehmenden Verlaufe des Turniers.