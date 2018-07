Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die gute Nachricht zuerst: Der Internethandel führt nicht dazu, dass es weniger Leute in die Innenstädte zieht. Zwar ist die sogenannte Passantenfrequenz - da werden an einem Samstag drei Stunden lang in 174 deutschen Einkaufsmeilen die Leute gezählt - seit Jahren leicht rückläufig.

Aber der Onlineanteil von gut 20 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes spiegelt sich noch nicht dramatisch auf den Straßen wider. Dirk Wichner von der Maklerfirma JLL berichtet: "Man geht nach wie vor in die Stadt, man macht nur etwas anderes - und gibt auch sein Geld woanders aus."

Sprich: Manche Branchen, gerade die Mode, haben es gerade schwer, dafür boomen Restaurants und Cafés. Die Leute zieht es also in die Innenstadt, um andere zu treffen und Zeit zu verbringen - und nicht nur, um einzukaufen. Daher, so Wichner, profitieren von diesem geänderten Lebensstil auch die Städte am meisten, die "den Gästen das bieten, was sie suchen": ein angenehmes Umfeld. Deswegen hat Heidelberg - trotz kleinerer Verluste bei der Passantenfrequenz - immer noch ganz gute Karten.

Am Samstag, 14. April, postierte die Immobilienberatungsfirma JLL zwischen 13 und 16 Uhr Mitarbeiter in 174 Einkaufsstraßen in ganz Deutschland, um die Passanten zu zählen. Angegeben ist der Durchschnittswert pro Stunde. Das sind die Zahlen für die Region: Heidelberg: Hauptstraße 18 (Eingang zur Neugasse): 5270 Passanten (2017: 5465), Durchschnitt 2014-2018: 5704, Rang (unter 170 Einkaufsstraßen in Deutschland): 48 (2017: 45). Mannheim I: Planken O5,1 (vor dem Textilhaus Engelhorn): 5225 Passanten (2017: 6875), Durchschnitt 2014-2018: 5602, Rang: 49 (2017: 23). Mannheim II: Breite Straße (am Marktplatz vor dem Lidl): 4090 Passanten (2017: 4175), Durchschnitt 2014-2018: 3409, Rang: 67 (2017: 76). Ludwigshafen: Bismarckstraße 87 (kurz vor dem Rathausplatz): nicht gemessen (2017: 1320), Durchschnitt 2014-2018: k.A., Rang: k.A. (2017: 161). Heilbronn: Fleinerstraße 16 (Eingang Deutschhof-/Allerheiligenstraße): 3400 Passanten (2017: 2185), Durchschnitt 2014-2018: 3089, Rang 89 (2015: 133).

Die Mannheimer Planken hingegen haben es gerade schwer - vor allem wegen der Großbaustelle dort. Wichner führt die Einbrüche bei der Besucherfrequenz vor allem darauf zurück: "Da fühlen sich die Leute nicht so wohl, wenn ständig Bagger ihren Weg kreuzen." Dass vor knapp zwei Jahren das riesige Innenstadt-Einkaufszentrum Q6/Q7 eröffnet hat, sieht er weniger als Grund: "Da gibt es noch kein klares Bild - zumal die Bilanz bei Q6/Q7 recht durchwachsen ist. Ich rechne eher damit, dass sich die Besucherströme wieder normalisieren, wenn die Großbaustelle beendet ist."

Nun liegt aber schon seit einigen Jahren - mit einer Unterbrechung 2017 - die Hauptstraße von den Besucherströmen her vor den Planken. Wieso gelten die aber als der attraktivere Einzelhandelsstandort? "Die Anzahl der Passanten sagt nichts über den Umsatz, den man mit ihnen macht, aus", so Wichner.

In Heidelberg beispielsweise gebe es viele Studenten mit eher geringer Kaufkraft, "da läuft nicht so viel Geld vor der Tür lang". Dennoch ist für ihn die Hauptstraße ein "solider Standort auf hohem Niveau", für den es nach wie vor eine hohe Nachfrage gebe.

Dass gerade zwei Modeketten, wie S.Oliver und Esprit Heidelberg verlassen, sieht Wichner nicht als Alarmzeichen: "Das hat mit Heidelberg nichts zu tun." Generell brauche die Modebranche jetzt weniger Flächen als früher - so wie sich im letzten Jahrzehnt die großen Buchläden "gesundschrumpften".

Deswegen wird es auch für große Ladenlokale schwieriger: "Selbst in den allerbesten Lagen finden sich für 1000 Quadratmeter auf zwei Etagen keine Mieter mehr." Allerdings heißt das nicht, dass die Eigentümer nun mit Leerstand rechnen müssten: "Es wird andere Nutzungen geben - also beispielsweise Büros oder Wohnungen."

Und Wichner verweist darauf, dass Supermärkte und Drogerien ihre Präsenz in den Innenstädten momentan deutlich verstärken. Dass nun das Flächenwachstum im Einzelhandel gestoppt ist, ist für den Immobilienexperten kein Drama: "Der Handel war seit den siebziger Jahren aufgebläht: Da wurden Läden eröffnet, wo es bisher keine gab - schließlich war das in Zeiten ohne Internet die einzige Möglichkeit, sein Geld auszugeben. Insofern ist das, was wir gerade beobachten, eher die Rückkehr zu einem natürlichen Zustand."